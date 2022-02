Bürger*innendialog in Zei­ten der Krise

Der Ober­frän­ki­sche Land­tags­ab­ge­ord­ne­te und stell­ver­tre­ten­de Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de von BÜND­NIS 90 / DIE GRÜ­NEN, Tim Par­gent, in der kom­men­den Woche eine drei­stün­di­ge Bür­ger­sprech­stun­de an. „Wäh­rend uns die Coro­na-Pan­de­mie wei­ter her­aus­for­dert, droht der Rus­si­sche Angriffs­krieg in der Ukrai­ne Deutsch­land, Euro­pa und die Welt in die fin­ste­ren Zei­ten des Kal­ten Krie­ges zurück­zu­wer­fen“. Ein enger Dia­log zwi­schen Bürger*innen und Poli­tik ist gera­de in die­sen Zei­ten von gro­ßer Wich­tig­keit. Ich ste­he am Mitt­woch, den 2. März für all ihre Anlie­gen als Ansprech­part­ner zur Ver­fü­gung.“, so Pargent.

Die Sprech­stun­de fin­det am Mitt­woch, 02. März von 15 bis 18 Uhr statt. Inter­es­sier­te Bürger*innen kön­nen sich über die Anmel­dung bei Tim Par­gents Büro einen Ter­min geben las­sen: Sie errei­chen die Büro­lei­tung unter lukas.​buettcher@​gruene-​fraktion-​bayern.​de oder tele­fo­nisch unter der Num­mer 0921 47172