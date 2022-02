Eine Wort­kom­bi­na­ti­on aus den Wör­tern Gen­tle­men und Wonderwomen

Aus­stel­lung vom 26. März bis 24. April auf der Giechburg

„gent­le WON­DERWO men“ – So lau­tet der Titel der Künst­le­rin Ker­stin Kas­sel, die vom 26. März bis 24. April auf der Giech­burg in Scheß­litz stattfindet.

Es geht um Vor­bild­funk­tio­nen, Held*innen, Superheld*innen, Wächter*innen. (Selbst-) Refle­xio­nen, Wün­sche, Träu­me, Gedan­ken, Sinn­haf­tig­kei­ten, Zukunfts­ideen u.v.m. basie­rend auf den wahr­ge­nom­me­nen Rea­li­tä­ten und Ver­gan­gen­hei­ten – indi­vi­du­ell und allgemein.

Die inter­dis­zi­pli­när arbei­ten­de Künst­le­rin Ker­stin Kas­sel beleuch­tet, ver­deut­licht, macht sicht­bar, deu­tet an und schickt die Betrachter*innen auf eine ganz eige­ne Rei­se. Auf der Suche nach den … gent­le WON­DERWO s …

Auf fünf Ebe­nen erwar­ten die Besucher*innen Male­rei, Zeich­nung, Druck­gra­phik, Instal­la­ti­on, Objek­te, Video, Sound und Licht – neu, recy­cled, ver­wer­tet, ver­än­dert… Der Berg­fried, wird für die Dau­er der Aus­stel­lung zum tem­po­rä­ren öffent­li­chen Ate­lier. Die Künst­le­rin ist vor Ort und erwei­tert per­for­ma­tiv stets ihre künst­le­ri­sche Arbeit. Ter­mi­ne und Akti­on unter http://​www​.kas​sel​-kunst​.de/​n​e​ws/

Ker­stin Kas­sel ist in Nürn­berg gebo­ren und diplo­mier­te an der Aka­de­mie der Bil­den­den Kün­ste in Flo­renz, Ita­li­en. Seit­dem ist sie als frei­schaf­fen­de bil­den­de Künst­le­rin inter­na­tio­nal von Fran­ken aus tätig. Sie arbei­tet kon­zep­tio­nell, inter­dis­zi­pli­när und meist raum­be­zo­gen und erschafft so, durch die Ver­bin­dung von ver­schie­de­nen künst­le­ri­schen Mit­teln und Inhal­ten, einen eige­nen Gesamtkomplex.

Die Aus­stel­lung ist vom 26. März bis 24. April, jeweils Sams­tag und Sonn­tag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöff­net. Der Ein­tritt ist frei.