Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Laden­die­be erwischt

Am Frei­tag­nach­mit­tag kam es im Erlan­ger Stadt­ge­biet zu zwei Laden­dieb­stäh­len. In einem Bau­markt ent­wen­de­te ein 30-jäh­ri­ger Mann eine Film­ka­me­ra im Wert von 26 Euro. In einem Beklei­dungs­ge­schäft stahl ein 26-jäh­ri­ger Mann Her­ren­ober­be­klei­dung im Wert von 52 Euro. Die jewei­li­gen Laden­de­tek­ti­ve hat­ten die bei­den Lang­fin­ger bei ihren Taten jedoch beob­ach­tet und hiel­ten die­se bis zum Ein­tref­fen der alar­mier­ten Poli­zei fest. Da die bei­den Laden­die­be kei­nen festen Wohn­sitz im Bun­des­ge­biet hat­ten, wur­de die Staats­an­walt­schaft ver­stän­digt. Nach der Benen­nung eines Zustel­lungs­be­voll­mäch­tig­ten wur­den die bei­den Män­ner aus der poli­zei­li­chen Fest­hal­tung ent­las­sen. Die Poli­zei hat gegen die bei­den Täter ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahl eingeleitet.

Trun­ken­heits­fahr­ten

Am Sams­tag­früh been­de­ten Poli­zei­be­am­te in der Erlan­ger Innen­stadt zwei Trun­ken­heits­fahr­ten. Um 00:18 Uhr stell­ten Strei­fen­be­am­te am Mar­tin-Luther-Platz im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le bei einer 37-jäh­ri­gen Fah­re­rin eines E‑Scooters Alko­hol­ge­ruch fest. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab eine Atem­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on von 0,62 Pro­mil­le. Um 02:24 Uhr stell­ten Strei­fen­be­am­te in der Bay­reu­ther Stra­ße wäh­rend einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le bei einem 19-jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rer deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch fest. Der durch­ge­führ­te Atem­al­ko­hol­test ergab eine Atem­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on von 1,96 Pro­mil­le. Die bei­den Alko­hol­sün­der wur­den von den Strei­fen­po­li­zi­sten für die wei­te­re Sach­be­ar­bei­tung zur Poli­zei­in­spek­ti­on ver­bracht. Dem Fahr­rad­fah­rer wur­de zudem eine Blut­pro­be ent­nom­men. Nach Been­di­gung der poli­zei­li­chen Maß­nah­men konn­ten die bei­den Fahr­zeug­füh­rer zu Fuß den Heim­weg antre­ten. Die Poli­zei hat gegen die E‑S­coo­ter-Fah­re­rin ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet. Gegen den Fahr­rad­fah­rer wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Höchstadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Pkw im Gara­gen­hof angefahren

Her­zo­gen­au­rach – Im Zeit­raum von Mit­ter­nacht bis Frei­tag­mor­gen wur­de ein gepark­ter grau­er Opel Cor­sa in einem Gara­gen­hof im INA-Ring ange­fah­ren, wobei sich der Unfall­ver­ur­sa­cher anschlie­ßend uner­laubt ent­fern­te. Der Fah­rer des Opels bemerk­te, dass sein Pkw leicht ver­setzt da stand und eine fri­sche Beschä­di­gung am hin­te­ren lin­ken Rad­lauf auf­wies. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von meh­re­ren hun­dert Euro. Zeu­gen, die den Ver­kehrs­un­fall beob­ach­tet haben oder son­sti­ge sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/78090 zu melden.