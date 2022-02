Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Trun­ken­heits­fahrt

COBURG – Mit einem Alko­hol­wert von über einem Pro­mil­le war am frü­hen Sams­tag­mor­gen ein 62-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw im Stadt­ge­biet Coburg unterwegs.

Bei einer Kon­trol­le um kurz nach 02.00 Uhr in der Juden­gas­se weh­te den Beam­ten eine deut­li­che Alko­hol­fah­ne ent­ge­gen. Dies führ­te wie­der­um zu einem Alko­test, der den Wert von 1,28 Pro­mil­le ergab, wes­halb eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Coburg unum­gäng­lich war. Eben­so wur­de die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und der Füh­rer­schein sicher­ge­stellt. Eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ist nun die Folge.

Sach­be­schä­di­gung im Vor­raum einer Bankfiliale

COBURG – In die­sem Zusam­men­hang wur­de die Cobur­ger Poli­zei gegen 01.45 Uhr, in den Stein­weg geru­fen, da meh­re­re „Halb­star­ke“ ihren Über­mut in Form von einer „Sach­be­schä­di­gung“ frei­en Lauf ließen.

Jedoch such­ten die Ran­da­lie­rer, die eine Glas­schei­be, ein Lüf­tungs­git­ter sowie einen Auf­stel­ler beschä­digt und meh­re­re Geld­au­to­ma­ten ver­schmutzt haben, noch vor Ein­tref­fen der hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fe das Weite.

Die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on ermit­telt wegen Sach­be­schä­di­gung und bit­tet unter der Ruf­num­mer 09561/645–0 um Zeugenhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Hof

Ein­bruch in Arztpraxis

HOF. Vom 24.02. auf den 25.02. brach ein unbe­kann­ter Tat­ver­däch­ti­ger in eine Arzt­pra­xis in der Enoch-Wid­man-Stra­ße in Hof ein. Hier­bei wur­de ein mitt­le­rer drei­stel­li­ger Geld­be­trag ent­wen­det. Wer Hin­wei­se auf mög­li­che Tat­ver­däch­ti­ge geben kann, wird gebe­ten sich unter der 09281 / 704–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Hof in Ver­bin­dung zu setzen.

Unfall­fluch­ten im Stadtgebiet

HOF. Im Zeit­raum vom 06:25 Uhr bis 10:45 Uhr wur­de am 25.02.2022 ein gepark­ter Pkw in der Stel­zen­hof­stra­ße beschä­digt. Auf Grund der Spu­ren­la­ge scheint ein Ver­kehrs­un­fall als wahr­schein­lich. Im Bereich eines Ärz­te­hau­ses in der Wun­sied­ler Stra­ße in Hof prall­te ein Kran­ken­trans­por­ter gegen einen gepark­ten Pkw und ent­fern­te sich anschlie­ßend von der Ört­lich­keit. Wer Hin­wei­se auf mög­li­che Ver­ur­sa­cher geben kann, wird gebe­ten sich unter der 09281 / 704–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Hof in Ver­bin­dung zu setzen.

Laden­dieb­stäh­le in Hof

HOF. In einem Super­markt in der Lud­wig­stra­ße ent­wen­de­te ein 42jähriger Mann aus Rumä­ni­en Lebens­mit­tel im Wert von 21,34€. Die Ware wur­de durch den Markt ein­be­hal­ten und der Mann ent­spre­chend wegen Dieb­stahls ange­zeigt. In einem wei­te­ren Fall ent­wen­de­te ein 21jähriger Mann Waren im Wert von 15,86€ im glei­chen Super­markt. Auch die­ser wird ent­spre­chend zur Anzei­ge gebracht.

Schei­be von Pkw ein­ge­schla­gen und Geld entwendet

HOF. Am 25.02.2022, zwi­schen 10:30 Uhr und 15:00 Uhr, schlug ein unbe­kann­ter Tat­ver­däch­ti­ger die Schei­be eines Pkw ein und ent­wen­de­te dar­aus 200€. Wer Hin­wei­se auf mög­li­che Tat­ver­däch­ti­ge geben kann, wird gebe­ten sich unter der 09281 / 704–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Hof in Ver­bin­dung zu setzen.

Dro­gen­fahrt unterbunden

HOF. Bei der Kon­trol­le einer 19jährigen Fahr­zeug­füh­re­rin stell­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Hof dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest. Ein durch­ge­führ­ter Dro­gen­test erbrach­te eben­falls ein posi­ti­ves Ergeb­nis. Eine Blut­ent­nah­me war die Kon­se­quenz. Die jun­ge Frau muss nun mit einem emp­find­li­chen Buß­geld und einem Fahr­ver­bot rechnen.

Aggres­si­ver Mann ver­letzt meh­re­re Personen

HOF. Ein 24jähriger Hofer ver­letz­te zunächst zwei Men­schen in einer Hofer Gast­stät­te in der Fabrik­zei­le leicht durch Schlä­ge. Eini­ge Zeit spä­ter schlug er einem wei­te­ren Mann in der Alt­stadt­pas­sa­ge gegen den Hals. Der 24jährige Aggres­sor konn­te durch Poli­zei­be­am­te unweit der Alt­stadt­pas­sa­ge ange­trof­fen wer­den und soll­te in Gewahr­sam genom­men wer­den, um wei­te­re Straf­ta­ten zu ver­hin­dern. Hier­bei zeig­te er sich sofort aggres­siv und belei­dig­te die ein­ge­setz­ten Beam­ten. Zudem ver­such­te er mehr­fach die Beam­ten anzu­spucken. Bei der Ver­brin­gung in die Gewahr­sams­zel­le wehr­te sich der Mann wei­ter­hin mit Lei­bes­kräf­ten und ver­letz­te hier­bei einen der Beam­ten an der Schul­ter. Der Mann muss sich nun wegen meh­re­rer Delik­te straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

UNFALL­ZEU­GEN GESUCHT

Markt­ro­dach – Am Frei­tag, in der Zeit von 10:45 – 13:15 Uhr, wur­de ein wei­ßer Kia Ceed, der geparkt vor dem Anwe­sen Mark­gra­fen­stra­ße 1 stand, durch ein ande­res Fahr­zeug am Heck beschä­digt. Dabei ent­stand ein Scha­den in Höhe von 5000 Euro. Der bis­lang unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich anschlie­ßend, ohne sei­ner Fest­stel­lungs­pflicht nach­zu­kom­men. Sach­dien­li­che Hin­wei­se, an die Poli­zei in Kro­nach, Tel.: 503–0

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Fahr­an­fän­ger mit 0,78 Promille

KULM­BACH. 20-Jäh­ri­ger Main­leu­ser mit Alko­hol am Steu­er. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­de gg. 03:00 Uhr ein Pkw in der Wicken­reu­ther Allee kon­trol­liert. Bereits beim Aus­stei­gen schlug der Strei­fe eine nicht uner­heb­li­che Fah­ne ent­ge­gen. Der Atem­al­ko­hol­test bestä­tig­te den Ver­dacht mit einem Wert von 0,78 Pro­mil­le. Den Fah­rer erwar­tet nun ein Buß­geld in Höhe von 500 € und ein 1‑mo­na­ti­ges-Fahr­ver­bot.

Auf­merk­sa­me Zeu­gen beob­ach­ten Trit­te gegen Pkw

KULM­BACH. Am Frei­tag­abend beob­ach­tet eine Zeu­ge wie ein 21-Jäh­ri­ger Kulm­bach gegen einen Pkw trat. Der Zeu­ge ver­folg­te den Täter bis zum Ein­tref­fen der Strei­fe. Der 21-Jäh­ri­ge ver­such­te sei­ne Tat durch vehe­men­tes Leug­nen abzu­strei­ten, konn­te die Poli­zei jedoch nicht in die Irre füh­ren. In erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Sach­be­schä­di­gung. Am Pkw ent­stand glück­li­cher­wei­se nur gerin­ger Sachschaden.