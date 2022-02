Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Streit endet mit Trit­ten gegen den Kopf

BAM­BERG. Ein Streit zwei­er Män­ner eska­lier­te in den frü­hen Sams­tag­mor­gen­stun­den im Stadt­teil Berg­ge­biet und ende­te mit Trit­ten gegen den Kopf eines 21-Jäh­ri­gen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeugenhinweise.

Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen kam es in einem Restau­rant in der Stra­ße „Pfahl­plätz­chen“ zu einer zunächst ver­ba­len Strei­tig­keit zwi­schen einem 26-Jäh­ri­gen und dem 21 Jah­re alten Mann. Zuvor soll der stark alko­ho­li­sier­te 21-Jäh­ri­ge die Freun­din des 26-Jäh­ri­gen unsitt­lich am Ober­kör­per berührt haben. Gegen 1 Uhr eska­lier­te die Situa­ti­on außer­halb des Lokals. Dort ver­pass­te der 26-Jäh­ri­ge dem jün­ge­ren Mann einen Faust­schlag ins Gesicht und trat anschlie­ßend mit dem Fuß gegen des­sen Kopf. Das Opfer trug leich­te Ver­let­zun­gen davon und wur­de im Kran­ken­haus versorgt.

Die alar­mier­ten Poli­zi­sten nah­men den 26-Jäh­ri­gen fest. Er muss sich nun wegen des Ver­dachts eines ver­such­ten Tötungs­de­likts, sein Kon­tra­hent wegen des Ver­dachts der sexu­el­len Belä­sti­gung straf­recht­lich verantworten.

Zeu­gen, die die Aus­ein­an­der­set­zung gegen 1 Uhr beob­ach­ten konn­ten oder sonst sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 in Ver­bin­dung zu setzen.

Dieb­stahls­de­lik­te

Bam­berg. Wegen Dieb­stahl wird ein 29-jäh­ri­ger ange­zeigt. Der jun­ge Mann hat­te am Frei­tag am ZOB eine abge­stell­te Pla­stik­tü­te mit Inhalt, Wert ca. 20,- Euro, ent­wen­det gehabt, war dabei aber beob­ach­tet wor­den. Die Tasche konn­te die Geschä­dig­te wie­der in Emp­fang nehmen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

Bam­berg. Beim Graf­fi­ti­sprü­hen wur­de am Frei­tag­nach­mit­tag ein 30-jäh­ri­ger erwischt. Der Spray­er hat­te am Weeg­mann­ufer zwei Sym­bo­le gesprüht, war dabei aber von einem Zeu­gen beob­ach­tet wor­den. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird auf 200,- Euro geschätzt.

Unfall­fluch­ten

Bam­berg. Eine Unfall­flucht wur­de aus der Wil­den­sor­ger Stra­ße gemel­det. Hier wur­de inner­halb der letz­ten Woche ein gepark­ter VW Pas­sat ange­fah­ren, der hin­ter­las­se­ne Scha­den sum­miert sich auf 800,- Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher flüchtete.

Eben­falls von der Unfall­stel­le geflüch­tet war dann am Frei­tag, gegen 21.25 Uhr, ein 20-jähi­ger in der Moos­stra­ße. Der Bam­ber­ger hat­te beim Ein­par­ken einen gepark­ten Opel ange­fah­ren, war dann aber ein­fach von der Unfall­stel­le weg­ge­gan­gen. Er konn­te im Nach­gang ermit­telt wer­den, der Gesamt­scha­den wird auf 4000,- Euro geschätzt.

Son­sti­ges

Bam­berg. Einen Joint rauch­te am Frei­tag, gegen 21 Uhr, ein 22-jäh­ri­ger in der Bam­ber­ger Innen­stadt. Dabei wur­de er aber von einer Poli­zei­strei­fe beob­ach­tet. Die Fol­ge ist nun, dass er wegen eines Rausch­gift­de­likts ange­zeigt wird.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Paket aus Trep­pen­haus entwendet

SCHEß­LITZ. Bereits im Zeit­raum vom 04.02.2022 bis 07.02.2022 wur­de aus einem Trep­pen­haus eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Stra­ße Eller­tal ein Paket ent­wen­det. Das Paket wur­de vor einer Pra­xis­tür abge­legt. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land erbit­tet Zeu­gen­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310.

Beim Laden­dieb­stahl erwischt

SCHEß­LITZ. Am Frei­tag­vor­mit­tag wur­de in einem Super­markt in der Stra­ße Bran­däcker eine Frau beob­ach­tet, wel­che meh­re­re Arti­kel in einem Korb ver­stau­te und abdeck­te. Anschlie­ßend pas­sier­te sie den Kas­sen­be­reich ohne die Waren zu bezah­len. Als sie ange­spro­chen wur­de, stell­te sich her­aus, dass sie Arti­kel im Wert von 23 Euro ent­wen­det hat­te. Zudem wur­de nach Sich­tung der Video­auf­zeich­nun­gen fest­ge­stellt, dass die glei­che Dame bereits am Sams­tag zuvor vier Fla­schen Sekt ent­wen­de­te. Gegen die 67-jäh­ri­ge Dame wur­den nun Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahl eingeleitet.

Ver­kehrs­un­fäl­le

RECKEN­DORF. Eine leicht ver­letz­te Per­son und Sach­scha­den in Höhe von ca. 42.000 Euro ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Frei­tag­mit­tag in Recken­dorf ereig­ne­te. Gegen 11:30 Uhr befuhr ein 54-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Mer­ce­des Vito die Haupt­stra­ße von Bau­nach kom­mend in Rich­tung Laim­bach. Ihm ent­ge­gen kam ein 53-jäh­ri­ger Lkw-Fah­rer samt Anhän­ger. Der Fah­rer des Mer­ce­des Vito kam im Bereich der Orts­mit­te offen­sicht­lich aus Unacht­sam­keit auf die lin­ke Fahr­bahn­sei­te und prall­te mit sei­ner lin­ken Fahr­zeug­front gegen den Anhän­ger des Lkw-Fah­rers. Hier­bei wur­de ein Rei­fen des Anhän­gers stark beschä­digt. Durch den Zusam­men­stoß wur­de der Fah­rer des Mer­ce­des Vito leicht ver­letzt und mit dem Ret­tungs­wa­gen ins Kran­ken­haus gebracht. Der Mer­ce­des Vito wur­de stark beschä­digt und muss­te abge­schleppt wer­den. Am Anhän­ger ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 2.000 Euro, am Mer­ce­des Vito in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Gräfenberg/​OT Wal­kers­brunn. Frei­tag­nacht führ­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt in Wal­kers­brunn eine 1,5‑stündige Laser­mes­sung durch. In die­sem Zeit­raum ver­hiel­ten sich fast alle Ver­kehrs­teil­neh­mer ord­nungs­ge­mäß. Den Höchst­wert erziel­te eine 19-jäh­ri­ge Frau aus dem Land­kreis Bam­berg, die bei erlaub­ten 50 km/​h mit 81 km/​h unter­wegs war. Sie erwar­tet nun ein emp­find­li­ches Bußgeld.

Eber­mann­stadt. Zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einer leicht ver­letz­ten Per­son kam es am Frei­tag kurz nach Mit­tag in Haupt­stra­ße in Eber­mann­stadt. Ein 62-Jäh­ri­ger fuhr mit sei­nem Pkw auf einen ver­kehrs­be­dingt hal­ten­den Pkw eines 43-Jäh­ri­gen auf. Die bei­den Fahr­zeug­füh­rer blie­ben unver­letzt, jedoch erlitt die 41-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin im hal­ten­den Pkw durch den Auf­prall leich­te Ver­let­zun­gen. Bei­de Fahr­zeu­ge waren noch fahr­be­reit. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 4000,- Euro.

Göß­wein­stein. Bereits am 07.02.2022 ereig­ne­te sich in den frü­hen Mor­gen­stun­den ein Ver­kehrs­un­fall in der Bal­tha­sar-Neu­mann-Stra­ße. Hier­bei ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher uner­laubt von der Unfall­stel­le, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Zuvor war die­ser mit einem Pkw mit Anhän­ger bei schnee­glat­ter Stra­ße in Rich­tung der Ein­kaufs­märk­te unter­wegs und kam dabei nach links von der Fahr­bahn ab. Dort kol­li­dier­te das Gespann mit einer Beton­mau­er und fuhr anschlie­ßend uner­laubt wie­der wei­ter. Da durch den Anstoß Sach­scha­den ent­stand, erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt Zeu­gen­hin­wei­se, Tel. 09194/7388–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Frei­tag um 05:45 Uhr miss­ach­te­te an der Kreu­zung Wil­ly-Brandt-Allee und Franz-Josef-Strauß-Stra­ße ein 25-jäh­ri­ger Ford-Fah­rer die Vor­fahrt eines 22-jäh­ri­gen BMW-Fah­rers. In Fol­ge des­sen kam es zum Zusam­men­stoß. An bei­den Autos ent­stand ins­ge­samt 11.000.- Euro Sach­scha­den und der Fah­rer des BMWs wur­de leicht verletzt.

Unfall­fluch­ten

Neun­kir­chen a.Brand. Ein oran­ge­far­be­ner Pkw fuhr in der Grä­fen­ber­ger Stra­ße gegen einen gepark­ten schwar­zen Pkw Audi Q5, ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den von ca. 1000.- Euro zu küm­mern. Der Vor­fall ereig­ne­te sich am Frei­tag um 10 Uhr. Hin­wei­se auf den flüch­ti­gen Unfall­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Forch­heim. Am Frei­tag zwi­schen 18:15 bis 18:30 Uhr wur­de auf dem REWE-Park­platz in der Bay­reu­ther Stra­ße ein dort par­ken­der grau­er Pkw Audi A4-Avant ange­fah­ren. Der Ver­ur­sa­cher flüch­te­te ohne sich um den Scha­den von ca. 1000.- Euro zu küm­mern. Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Haus­fas­sa­de beschmiert

Lich​ten​fels​.Am Don­ners­tag­abend beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die Fas­sa­de eines Geschäf­tes in der Bam­ber­ger Stra­ße. Der Täter beschmier­te dort eine Wand sowie eine Tür mit roter und schwar­zer Far­be. Hier­durch ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 1000 Euro. Wer kann Anga­ben zu einem mög­li­chen Tat­ver­däch­ti­gen machen? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter 09571/95200 entgegen.

Par­füm­dieb ent­kommt aus Drogeriemarkt

Lich­ten­fels. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag betrat ein bis­lang unbe­kann­ter männ­li­cher Laden­dieb einen Dro­ge­rie­markt in der Main­au. Dort steck­te er zunächst unbe­merkt ein Par­füm im Wert von über 100 Euro ein. Als er ver­such­te das Geschäft zu ver­las­sen, ver­rie­ten ihn jedoch die ein­set­zen­de Alarm­an­la­ge. Dar­auf­hin wur­de der Mann durch Mit­ar­bei­te­rin­nen ange­spro­chen, wor­auf­hin der Täter das Par­füm zwar zurück­gab, jedoch ohne sei­ne Per­so­na­li­en anzu­ge­ben ent­kam. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter 09571/95200 entgegen.

Zu tief ins Glas geschaut und in den Gra­ben gefahren

Weis­main. Ein 38-jäh­ri­ger ist am Frei­tag­abend auf der Staats­stra­ße zwi­schen Alten­kunst­adt und Weis­main mit sei­nem Renault in den Gra­ben gefah­ren und hat­te sich dort fest­ge­setzt. Die hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten stell­ten bei dem Fahr­zeug­füh­rer star­ken Alko­hol­ge­ruch fest. Ein vor Ort durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test brach­te dann Gewiss­heit. Der 38-jäh­ri­ger war mit über 2 Pro­mil­le mit sei­nem Pkw unter­wegs. Er durf­te die Poli­zei­be­am­ten dann zur Durch­füh­rung einer Blut­ent­nah­me ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels beglei­ten. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.