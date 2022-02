Die näch­ste Mammutaufgabe

Der Erlan­ger Hand­ball­club bestrei­tet am kom­men­den Sonn­tag sein zwei­tes Bun­des­li­ga-Aus­wärts­spiel des Jah­res 2022. Die Fran­ken rei­sen am 22. Spiel­tag zum amtie­ren­den Deut­schen Mei­ster THW Kiel, der aktu­ell den zwei­ten Tabel­len­platz inne­hat und mit sei­ner beein­drucken­den Sie­ges­se­rie im Rücken das Team von Trai­ner Raúl Alon­so vor eine ech­te Mam­mut­auf­ga­be stel­len wird . Anwurf der Aus­wärts­par­tie ist am Sonn­tag um 16 Uhr. SKY Sport 3 HD über­trägt die Begeg­nung live.

Nach dem inten­si­ven Heim­spiel gegen die SG Flens­burg-Han­de­witt war­tet auf den HC Erlan­gen am kom­men­den Sonn­tag direkt die näch­ste schwe­re Her­aus­for­de­rung. Beim Aus­wärts­spiel gegen die Welt­klas­se-Aus­wahl des Rekord­mei­sters wer­den die Fran­ken erneut vor eine Mam­mut­auf­ga­be gestellt, denn die „Zebras“ sind aktu­ell kaum zu brem­sen. Nach einem Aus­wärts-Mara­thon mit fünf Sie­gen in Fol­ge glänz­te der THW Kiel am Mitt­woch­abend in der Wun­de­ri­no Are­na auch bei sei­ner Heim-Pre­miè­re im Jahr 2022. Gegen Frank­reichs Rekord-Titel­trä­ger Mont­pel­lier HB fei­er­ten die Zebras ein ech­tes Tor­fe­sti­val und gewan­nen mit 35:26 (19:13). In der Bun­des­li­ga ran­gie­ren die schwarz-wei­ßen mit 34:8 Punk­ten auf dem zwei­ten Tabel­len­platz. Mit dem jüng­sten Sieg in der Cham­pions­league im Rücken wer­den die Kie­ler am Sonn­tag mit dem ent­spre­chen­den Selbst­be­wusst­sein ins Spiel star­ten. Den Erlan­gern ist die Schwe­re der Auf­ga­be bewusst, den­noch will sich der HCE nicht ver­stecken und ver­su­chen, das Spiel so lan­ge wie mög­lich offen zu hal­ten, um für Punk­te infra­ge zu kommen:

„Jeder weiß, dass gegen den THW in Kiel zu spie­len eine der größ­ten Her­aus­for­de­run­gen im Hand­ball über­haupt ist. Wir freu­en uns auf die­se Gele­gen­heit, die uns als Team stark prü­fen wird. Unse­re Wochen­pro­zes­se blei­ben gleich, das heißt, wir berei­ten uns best­mög­lich auf die­sen star­ken Geg­ner vor. Am Spiel­tag müs­sen wir ober­stes Level spie­len, um so lan­ge wie mög­lich das Spiel offen zu gestal­ten. Der THW ist exzel­lent in allen Berei­chen. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, 60 Minu­ten um jeden Ball zu kämp­fen und zu ver­su­chen, sie ein wenig aus dem gewohn­ten Rhyth­mus zu brin­gen“, sagt HCE-Trai­ner Raúl Alon­so vor der Abfahrt in den Norden.

Seba­sti­an Firn­ha­ber, der selbst von 2012 bis 2019 das Tri­kot der Zebras trug, weiß, dass am Sonn­tag vor allem in der Abwehr wie­der Schwerst­ar­beit ver­rich­tet wer­den muss:

„Ich den­ke, dass Spiel am Sonn­tag ist mit das schwer­ste Aus­wärts­spiel, was man in der Bun­des­li­ga spie­len kann. Wir haben aber in die­ser Woche sehr gut trai­niert und über­haupt in den letz­ten 8 Wochen sehr gut gear­bei­tet. In die­ser Sai­son haben wir gegen star­ke Geg­ner schon häu­fig gute Spie­le gezeigt und ich hof­fe, dass wir die­sen Trend auch in Kiel fort­set­zen kön­nen. Wir wol­len die Gro­ßen wei­ter ärgern und uns in jedem Spiel wei­ter­ent­wickeln, sodass wir die Ansät­ze, die Raúl ein­ge­bracht hat, immer wei­ter ein­schlei­fen. Wir wer­den am Sonn­tag aggres­siv auf­tre­ten und alles ver­su­chen, um das Spiel so lan­ge wie mög­lich offen zu halten“.

Im Hin­spiel unter­lag der HC Erlan­gen gegen den amtie­ren­den Deut­schen Mei­ster mit 20:30. Ob es den Fran­ken die­ses Mal gelin­gen wird, den Hand­ball­stars aus Kiel ein Bein zu stel­len, wird sich am Sonn­tag zei­gen. Der Deut­sche Hand­ball-Bund schickt mit Colin Hart­mann und Ste­fan Schnei­der zwei Schieds­rich­ter aus sei­nem Eli­te­ka­der in die Wun­de­ri­no ARE­NA nach Kiel. Die bei­den Unpar­tei­ischen wer­den das Duell um 16 Uhr anpfei­fen. SKY Sport 3 HD über­trägt die Begeg­nung live.