Am Diens­tag, den 01.03.2022, fin­det um 17 Uhr am ETA Hoff­mann Thea­ter eine Ver­samm­lung mit dem Titel „Frie­den in Euro­pa! Soli­da­ri­tät mit der Ukrai­ne!“ statt.

Der rus­si­sche Angriff auf die Ukrai­ne ist ein schockie­ren­der Ver­stoß gegen die euro­päi­sche Frie­dens­ord­nung. Nun herrscht Krieg in der Ukrai­ne, Men­schen­le­ben wer­den für poli­ti­sche Inter­es­sen aus­ge­löscht. Wir for­dern: Stoppt den Krieg!

Ukrainer*innen flüch­ten. Wir for­dern, die­sen Men­schen zu hel­fen: Soli­da­ri­tät mit der Ukraine!

Wir wer­den für Auf­klä­rung und für Frie­den strei­ten müs­sen. Als Bürger*innen der Stadt Bam­berg, als Europäer*innen, als Künstler*innen, Kul­tur­schaf­fen­de und enga­gier­te Men­schen. „Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Frei­heit und Sicher­heit der Per­son.“ (Arti­kel 3 der All­ge­mei­nen Erklä­rung der Men­schen­rech­te) Wenn Men­schen- und Völ­ker­recht igno­riert wer­den, müs­sen wir uns positionieren.

Wir tref­fen uns am Diens­tag, den 01. März 2022 um 17 Uhr am E.T.A.-Hoffmann-Platz in Bam­berg, um Frie­den zu for­dern und Soli­da­ri­tät zu zeigen.