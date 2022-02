Der Baye­ri­sche Lan­des­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge e.V. bie­tet auch im Som­mer 2022 im Rah­men sei­nes Pro­jek­tes „VIELFALTSMACHER–(G)ARTEN.REICH.NATUR“ für Obst- und Gar­ten­bau­ver­ei­ne das Semi­nar „Öffent­li­che Grün­flä­chen viel­fäl­tig gestal­ten“ an. Die Ver­an­stal­tung fin­det am 02.Juli 2022 in Wun­sie­del statt.

Die vie­len Obst- und Gar­ten­bau­ver­ei­ne sind enga­gier­te Akteu­re bei der Gestal­tung von öffent­li­chen Grün­flä­chen. Gelun­ge­ne Grün­flä­chen ver­schö­nern nicht nur das Orts­bild, son­dern berei­chern die Arten­viel­falt und soll­ten zudem pfle­ge­leicht sein. Das Ziel die­ses Semi­nars ist, die Ver­ei­ne bei die­ser umfang­rei­chen Auf­ga­be zu unter­stüt­zen, teilt Gud­run Bren­del-Fischer, ober­frän­ki­sche Bezirks­vor­sit­zen­de der Obst- und Gar­ten­bau­ver­ei­ne, mit. Sie freut sich, dass auf­grund der hohen Nach­fra­ge im letz­ten Jahr heu­er erneut das 1‑Ta­ges-Semi­nar ange­bo­ten wird. „Die Teil­neh­mer dür­fen sich auf einen span­nen­den und infor­ma­ti­ven Tag mit einer gelun­ge­nen Mischung aus Wis­sens­ver­mitt­lung und Exkur­si­on vor Ort freu­en“, fasst Bren­del-Fischer die Ver­an­stal­tung zusam­men. Am Vor­mit­tag des Semi­nar­ta­ges infor­mie­ren renom­mier­te Refe­ren­ten über die viel­fäl­ti­ge Gestal­tung von Grün­flä­chen im öffent­li­chen Raum sowie über die rich­ti­ge Anla­ge von Blüh- und Staudenflächen.

Am Nach­mit­tag erkun­den die Teil­neh­mer wäh­rend einer Exkur­si­on die ange­leg­ten Viel­falts­flä­chen vor Ort und kön­nen dabei von dem rei­chen Erfah­rungs­schatz der Refe­ren­ten pro­fi­tie­ren sowie sich zu auf­kom­men­den Fra­gen austauschen.

Die Anmel­dung ist bis 08. April 2022 unter https://​www​.viel​falts​ma​cher​.de/​o​e​f​f​e​n​t​l​i​c​he- gru­en­flae­chen-viel­fa­el­tig-gestal­ten/ mög­lich.