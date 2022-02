Infos über die Lage bei der SpVgg vor dem Heim­spiel gegen den SV Heim­stet­ten am Sams­tag um 14 Uhr im Hans Wal­ter Wild-Stadion

Per­so­nell hat sich die Situa­ti­on im Gegen­satz zur Vor­wo­che etwas gebes­sert. Mit Nico Moos, Tobi­as Weber und Den­nis Lip­pert keh­ren drei defen­si­ve Kräf­te ins Auf­ge­bot zurück. Beim ins Trai­ning zurück­ge­kehr­ten Tim Dan­hof, bei Stef­fen Eder und Patrick Wei­mar las­sen ihre Ver­let­zun­gen noch kei­nen Ein­satz zu. Des­wei­te­ren fällt auch Chris Wolf aus, der am Mitt­woch sei­nen 31. Geburts­tag fei­ern konnte.

Zur eige­nen Situa­ti­on sagt Timo Rost: „Unser Ziel war und ist es, am Ende ent­we­der Mei­ster zu wer­den oder uns für den DFB-Pokal zu qua­li­fi­zie­ren.“ Nach dem 2:1‑Sieg über die SpVgg Unter­ha­ching und die 0:2‑Niederlage des FC Schwein­furt 05 beim 1. FC Nürn­berg II am dar­auf fol­gen­den Tag sieht es hin­sicht­lich der Pokal­qua­li­fi­ka­ti­on schon sehr gut aus. 16 Zäh­ler beträgt der Alt­städ­ter Vor­sprung auf die Schnü­del (ein Spiel weni­ger) inzwi­schen: Kaum vor­stell­bar, dass die­ses kom­for­ta­ble Pol­ster trotz noch 14 aus­ste­hen­der Par­tien nicht aus­rei­chen könn­te, müss­ten die Gelb-Schwar­zen doch sechs Par­tien mehr als die Unter­fran­ken ver­lie­ren, um den Vor­sprung noch aus der Hand zu geben. „Wir tun gut dar­an, demü­tig zu blei­ben und von Woche zu Woche zu schau­en“, gibt sich Rost wei­ter­hin beschei­den. „Ent­schie­den ist da noch gar nichts!“

Zum Geg­ner: 12mal kreuz­ten sich die Wege bei­der Klubs in den ver­gan­ge­nen 16 Jah­ren. Acht­mal behielt die SpVgg Bay­reuth die Ober­hand. In den Heim­spie­len unter­lag man nur ein ein­zi­ges Mal: 2018 unter Trai­ner Joe Alber­sin­ger stand es am Ende 0:1. Alle ande­ren Par­tien gewan­nen die Alt­städ­ter. Der­zeit ran­gie­ren die Kicker aus dem Land­kreis Kirch­heim auf Platz 17 der Tabel­le, haben nur einen Zäh­ler Vor­sprung auf die Rele­ga­ti­ons­plät­ze (TSV Rain am Lech). Im Hin­spiel gewan­nen die Alt­städ­ter nach einer Ener­gie­lei­stung durch ein Elf­me­ter­tor von Anton Maka­ren­ko (83. Minu­te) mit 3:2. „Das Spiel ist uns War­nung genug“, so Rost.

Per­so­nell muss Trai­ner Chri­stoph Schmitt auf die bei­den gesperr­ten Ber­nard Mwaro­me und Fabio Sab­bagh sowie Moritz Han­ne­mann und Alexis Fam­bo (bei­de Bän­der­riss) verzichten.