Unge­schla­ge­ne DJK Vol­ley­ball Damen emp­fan­gen ihre schärf­sten Gegner

Am kom­men­den Sams­tag 26.02 ab 14 Uhr kann im Auf­stiegs­kampf der Bezirks­li­ga bereits eine Vor­ent­schei­dung getrof­fen wer­den. Die bis­her unge­schla­ge­nen Damen der DJK Eggols­heim lie­gen mit 23 Punk­ten aktu­ell an der Tabel­len­spit­ze und emp­fan­gen den BTS Bay­reuth (18 Punk­te, Tabel­len­drit­ter) und den Tabel­len­zwei­ten TS Kro­nach (20 P.). Wäh­rend man gegen Kro­nach bis­her noch nicht gespielt hat­te, wur­de vor kur­zem in Bay­reuth der BTS nach einem span­nen­den Spit­zen­spiel mit einem 3:2 besiegt. Vor hei­mi­schen Publi­kum möch­te die DJK Eggols­heim ihre bis­her wei­ße Veste behal­ten und mit zwei wei­te­ren Sie­gen der Mei­ster­schaft ein gro­ßes Stück näher kom­men. An alle sport­be­gei­ster­ten Fans in und um Eggols­heim her­um ergeht herz­li­che Ein­la­dung. Spiel­be­ginn 14:00 Uhr gegen Bay­reuth, direkt im Anschluss gegen Kronach.