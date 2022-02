In den Som­mer­fe­ri­en ver­an­stal­tet die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main wie­der eine Feri­en­wo­che auf dem Bau­ern­hof der Fami­lie Hof­mann in Kösten. Vom 1. bis 5. August 2022 kön­nen Kin­der zwi­schen acht und zehn Jah­ren eine Woche lang das Leben rund um den Frei­luft­stall der Milch­kü­he ken­nen­ler­nen. Zusätz­lich sorgt ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm in der umge­ben­den Natur für Spaß und Action. Beim gemein­sa­men Mit­tag­essen wer­den regio­na­le Pro­duk­te zube­rei­tet und verzehrt.

Ver­bind­li­che Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on Weis­main ab 1. März 2022 ent­ge­gen. Die Feri­en­wo­che kann nur für den gesam­ten Zeit­raum gebucht wer­den, ein­zel­ne Tage kön­nen nicht belegt wer­den. Die Teil­neh­mer­ge­bühr beträgt 75 Euro (inkl. Mittagessen).

Der Anmel­de­zet­tel und wei­te­re Infor­ma­tio­nen sind im Inter­net unter www​.umwelt​sta​ti​on​-weis​main​.de abruf­bar. Anmel­dun­gen kön­nen ab 1. März per Mail an umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de gesen­det wer­den. Für Fra­gen ist das Team der Umwelt­sta­ti­on unter der Tele­fon­num­mer 09575/921455 erreichbar.