Mal­wett­be­werb im Rah­men der Ausstellung

Der Künst­ler und Autor Paul Maar (*1937) ist vor allem durch das Sams inter­na­tio­nal bekannt gewor­den. Doch Paul Maar kann und ist mehr als das Sams. Die Aus­stel­lung in der Stadt­ga­le­rie Bam­berg – Vil­la Des­sau­er will einen Ein­blick in sein Leben und Werk geben. Man begeg­net dem klei­nen Troll Tojok, den Opo­del­doks, dem klei­nen Kän­gu­ru, Lip­pel, Anne, natür­lich dem Sams und noch vie­len wei­te­ren Figu­ren aus den Geschich­ten von Paul Maar. Auch bis­her unver­öf­fent­lich­te Wer­ke und Foto­gra­fien zei­gen die Viel­falt in Paul Maars künst­le­ri­schem Schaf­fen. Eine Aus­stel­lung – natür­lich für Kin­der und für alle, die mit Paul Maars Büchern auf­ge­wach­sen sind, die im Her­zen Kind geblie­ben sind oder die den Künst­ler und sein Schaf­fen neu ent­decken wollen!

Mal­wett­be­werb

Aber auch selbst krea­tiv wer­den ist jetzt ange­sagt: Pünkt­lich zu den Faschings­fe­ri­en star­tet näm­lich ein Mal­wett­be­werb zur Aus­stel­lung. Teil­neh­men kön­nen jun­ge Men­schen zwi­schen 3 und 16 Jah­ren, der Ein­sen­de­schluss ist der 27. März 2022. Zu gewin­nen gibt es für die drei Sieger:innen je ein hand­si­gnier­tes Buch von Paul Maar mit per­sön­li­cher Wid­mung. Anre­gun­gen und alle Ein­zel­hei­ten zum Mal­wett­be­werb sind auf der Muse­ums-Web­sei­te oder direkt in der Aus­stel­lung selbst zu fin­den. Dort wird es Ende der Woche auch ganz neu ein klei­nes Begleit­heft zur Aus­stel­lung geben. Sie wur­de ja bereits bis zum Ende der baye­ri­schen Oster­fe­ri­en (24. April 2022) ver­län­gert und ist nun in den Faschings- und Oster­fe­ri­en Diens­tag bis Sonn­tag u. fei­er­tags von 12 bis 18 Uhr zu sehen, außer­halb der Feri­en Don­ners­tag bis Sonn­tag von 12 bis 18 Uhr, es gilt aktu­ell die 3G-Regel. Außer­dem ist an jedem ersten Sonn­tag im Monat Fami­li­en­sonn­tag. Mehr Info unter www​.muse​um​.bam​berg​.de

