Impf­zen­trum Bam­berg rech­net Mitt­woch mit der Lieferung

Das Impf­zen­trum Bam­berg wird am kom­men­den Mitt­woch die ersten 3.000 Dosen des Pro­te­in­impf­stof­fes von Nova­vax erhal­ten und bereits am Nach­mit­tag an vor­ge­merk­te Impf­lin­ge beginnen.

Der Pro­te­in­impf­stoff wird zunächst nur an Per­so­nen­grup­pen ver­impft, die von der ab 15. März gel­ten­den ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht betrof­fen sind. Hier­zu zäh­len Beschäf­tig­te in Kran­ken­häu­sern, Pfle­ge­hei­men, Arzt­pra­xen, bei den Ret­tungs­dien­sten und in wei­te­ren Ein­rich­tun­gen, die von der Rege­lung erfasst sind.

Ärz­te, die Impf­do­sen für pfle­ge­ri­sches und kli­ni­sches Per­so­nal benö­ti­gen, kön­nen die­se direkt beim Impf­zen­trum Bam­berg abho­len. Das gilt aus­drück­lich nicht für Dosen für an Nova­vax inter­es­sier­te Patient*innen.

Eine Ter­min­ver­ein­ba­rung für eine Imp­fung ist tele­fo­nisch unter der bun­des­weit ein­heit­li­chen Tele­fon­num­mer 116 117 mög­lich. Zudem kann dafür auch das Buchungs­sy­stem des Baye­ri­schen Impf­por­tals genutzt wer­den: Online kön­nen dort spe­zi­ell Ter­mi­ne für eine Nova­vax-Imp­fung gebucht werden.