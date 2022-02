Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Jun­ge Män­ner besteh­len Taxifahrer

BAM­BERG. Am Don­ners­tag, gegen 14.15 Uhr, wur­de in der Cas­pers­mey­er­stra­ße ein Taxi­fah­rer bestoh­len. Wie sich her­aus­stell­te hat­te die­ser zwei jun­ge Män­ner im Alter von etwa 18 Jah­ren von der Innen­stadt nach Gaustadt gefah­ren. Dort wur­den die Fahrt­ko­sten mit einem 100-Euro-Schein bezahlt. Als der Fah­rer das Wech­sel­geld her­aus­ge­ben woll­te und den Geld­schein auf dem Bei­fah­rer­sitz abge­legt hat­te, griff ein 18-Jäh­ri­ger durch das Fen­ster und ent­nahm das Geld. Bei­de Per­so­nen flüch­te­ten anschlie­ßend. Auf­grund der dürf­ti­gen Beschrei­bung der bei­den Täter konn­ten die­se trotz einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung nicht mehr auf­ge­spürt werden.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. Ein 36-jäh­ri­ger Mann wur­de am Don­ners­tag­abend in einem Super­markt in der Forch­hei­mer Stra­ße beim Dieb­stahl von Lebens­mit­teln und Beklei­dungs­stücken im Gesamt­wert von knapp 140 Euro ertappt. Der Dieb­stahl flog auf, weil beim Ver­las­sen des Geschäf­tes die Dieb­stahls­si­che­rung anschlug. Bei der Durch­su­chung des Lang­fin­gers tauch­te bei die­sem noch eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na auf, was sicher­ge­stellt wurde.

Imbiss­wa­gen mit Graf­fi­ti beschmiert

BAM­BERG. Zwi­schen Frei­tag, 18.02.2022, 16.00 Uhr und Mon­tag, 09.00 Uhr, hat ein Unbe­kann­ter auf dem Park­platz der Bro­se-Are­na einen dort auf­ge­stell­ten Imbiss­wa­gen mit Graf­fi­ti beschmiert. Der Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 500 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­früh, kurz nach 08.00 Uhr, miss­ach­te­te an der Kreu­zung Münch­ner Ring / Wai­zen­dor­fer Stra­ße ein Opel-Fah­rer das Rot­licht der Ampel und stieß mit einem Hyun­dai-Fah­rer zusam­men. Durch den Zusam­men­stoß ist an bei­den Fahr­zeu­gen Sach­scha­den von etwa 25.000 Euro ent­stan­den. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand ver­letzt. Die bei­den Autos waren nach dem Ver­kehrs­un­fall nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten von Abschlepp­dien­sten gebor­gen werden.

BAM­BERG. Beim Ein­fah­ren in den Kreis­ver­kehr am Wil­helms­platz hat am Don­ners­tag­abend ein VW-Fah­rer eine Rad­fah­re­rin über­se­hen. Die Frau stürz­te und zog sich Gesichts­ver­let­zun­gen sowie Schmer­zen an Hand und Fuß zu. Sie muss­te leicht­ver­letzt ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Der Sach­scha­den wird von der Poli­zei mit etwa 2000 Euro beziffert.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Mitt­woch­nach­mit­tag, gegen 15.30 Uhr, wur­de im Bereich Dr.-Remeis-Straße / Gacken­stein­weg eine VW-Fah­re­rin dabei beob­ach­tet, wie sie wäh­rend eines Wen­de­ma­nö­vers den vor­de­ren Kot­flü­gel eines dort gepark­ten Ford beschä­dig­te und anschlie­ßend wei­ter­fuhr. Der Sach­scha­den am Ford wird von der Poli­zei mit etwa 500 Euro bezif­fert. Auf­grund des abge­le­se­nen Kenn­zei­chens von der Unfall­ver­ur­sa­che­rin wird es wohl ein leich­tes Spiel für die Poli­zei wer­den, die ver­ant­wort­li­che Fah­re­rin zu ermitteln.

BAM­BERG. Ver­mut­lich mit einer Anhän­ger­kupp­lung wur­de am Don­ners­tag, zwi­schen 08.30 Uhr und 15.00 Uhr, auf einem Fir­men­park­platz am Mar­ga­re­ten­damm die Front­stoß­stan­ge eines dort gepark­ten Wohn­mo­bils ange­fah­ren. Obwohl auch hier der Unfall­ver­ur­sa­cher Sach­scha­den von etwa 500 Euro hin­ter­las­sen hat, flüch­te­te die­ser unerkannt.

BAM­BERG. Auf dem Park­platz einer Spiel­hal­le im Hafen­ge­biet am Laub­an­ger wur­de zwi­schen Diens­tag­mit­tag, 12.00 Uhr und Don­ners­tag­früh, 09.00 Uhr, der hin­te­re Rad­ka­sten eines dort gepark­ten sil­ber­far­be­nen VW Polo ange­fah­ren. Obwohl auch hier der Unfall­ver­ur­sa­cher Sach­scha­den von etwa 500 Euro ange­rich­tet hat­te, flüch­te­te er.

Mofa­fah­rer stand unter Drogeneinfluss

BAM­BERG. Am Frei­tag­früh, kurz vor 01.00 Uhr, wur­de Am Hei­del­steig ein 42-jäh­ri­ger Mofa­fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Der Mann gab an, am Tag zuvor einen Joint geraucht zu haben, wes­halb bei ihm eine Blut­ent­nah­me unum­gäng­lich war. Zudem wur­de bei ihm noch eine gerin­ge Men­ge Rausch­gift auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Der 42-Jäh­ri­ge muss mit einer Geld­bu­ße sowie Punk­ten rechnen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Abstand war zu gering

Bam­berg. Weil sein Abstand zum vor­aus­fah­ren­den Trans­por­ter zu gering war und er das abbrem­sen­de Fahr­zeug zu spät bemerk­te, fuhr am Don­ners­tag­nach­mit­tag der 36jährige Fah­rer eines Pkw mit Anhän­ger auf der A 73, zwi­schen den AS Bam­berg-Ost und ‑Süd, dem Klein­trans­por­ter ins Heck. Der Sach­scha­den sum­miert sich auf rund 8000 Euro.

Füh­rer­schein war ungültig

Zap­fen­dorf. Bei der Über­prü­fung eines Pan­nen­fahr­zeugs auf der A 73 leg­te die 42jährige Fah­re­rin des Opel am Mitt­woch­nach­mit­tag den Beam­ten der Auto­bahn­po­li­zei ein abge­lau­fe­nes ita­lie­ni­sches Füh­rer­schein­do­ku­ment vor. Sie wird nun wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis angezeigt.

Sat­tel­zug drückt Pkw in Leitplanke

Eggols­heim. Aus Unacht­sam­keit und weil er offen­sicht­lich abge­lenkt war, geriet am Don­ners­tag­nach­mit­tag der 34jährige Fah­rer eines Sat­tel­zugs auf der A 73, Rich­tung Süden, auf den lin­ken Fahr­strei­fen. Dort erfass­te er mit dem Sat­tel­auf­lie­ger einen Fiat, der gera­de beim Über­ho­len war, und drück­te den Pkw in die Mit­tel­schutz­plan­ke. Der 53jährige Fah­rer wur­de leicht ver­letzt ins Kran­ken­haus gebracht, sein Fahr­zeug muss­te abge­schleppt wer­den. Der Sach­scha­den sum­miert sich auf rund 15000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt / Zen­tra­le Ein­satz­dien­ste Bayreuth

Zivil­be­am­te stel­len Rausch­gift sicher

BAY­REUTH. Mit einer gerin­gen Men­ge Rausch­gift war am Don­ners­tag­abend ein 34-Jäh­ri­ger in Bay­reuth unter­wegs. Zivil­be­am­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth nah­men den Mann vor­läu­fig fest.

Kurz nach 18 Uhr erweck­te der Mann das Inter­es­se der Zivil­be­am­ten. Bei der Kon­trol­le ent­deck­ten die Poli­zei­be­am­ten bei dem Mann die Dro­ge Cry­s­tal und beschlag­nahm­ten das Rausch­gift. Gegen den 34-Jäh­ri­gen lau­fen jetzt Ermitt­lun­gen wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Fahr­rad­dieb­stahl – Zeu­gen gesucht

BAY­REUTH. Ein bis­lang Unbe­kann­ter nutz­te die kur­ze Abwe­sen­heit einer Dame und ent­wen­de­te ihr abge­sperr­tes Moun­tain­bike. Die Poli­zei sucht nach Zeugen.

Am gest­ri­gen Don­ners­tag gegen 15:30 Uhr stell­te eine 21-jäh­ri­ge Bay­reu­the­rin ihr Moun­tain­bike auf dem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes in der Tun­nel­stra­ße ab. Als sie eine knap­pe hal­be Stun­de spä­ter wie­der mit ihrem vor­her abge­schlos­se­nen Vehi­kel wei­ter­fah­ren woll­te, war die­ses nicht mehr an dem ursprüng­li­chen Platz. Ein bis­lang Unbe­kann­ter nutz­te die kur­ze Abwe­sen­heit und ent­wen­de­te das Rad im Wert von ca. 100,- €.

Per­so­nen, die die Tat evtl. beob­ach­ten konn­ten oder Hin­wei­se zum Ver­bleib des Fahr­zeugs machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der PI Bay­reuth-Stadt unter Tel. 0921/506‑2130 zu melden.

Das Fahr­rad wird wie folgt beschrie­ben: Moun­tain­bike der Mar­ke Serious, Far­be schwarz, auf­fäl­lig ist ein bei­ger Sat­tel mit einem Loch und eine ange­ro­ste­te Kette.

Wie­der­holt ohne Fahr­erlaub­nis unterwegs

BAY­REUTH. Beam­te der Poli­zei Bay­reuth-Stadt kon­trol­lier­ten gestern und heu­te einen 23-jäh­ri­gen, der zum wie­der­hol­ten Male ohne Fahr­erlaub­nis und gül­ti­ge Zulas­sung unter­wegs war.

Gestern gegen 20:00 Uhr kon­trol­lier­ten Beam­te der PI Bay­reuth-Stadt einen Sko­da mit tsche­chi­scher Zulas­sung im Bay­reu­ther Stadt­teil „Alt­stadt“. Bei dem Fah­rer han­del­te es sich um einen 23-jäh­ri­gen tsche­chi­schen Staats­bür­ger mit Wohn­sitz in Bay­reuth. Nach­dem der tsche­chi­sche Füh­rer­schein des Fah­rers in Deutsch­land nicht gül­tig ist, war die­ser ohne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis unter­wegs. Auch die Zulas­sung des Fahr­zeugs war erlo­schen. Die­ses hät­te somit nicht auf öffent­li­chem Ver­kehrs­grund geführt wer­den dürfen.

Ca. 6,5 Stun­den spä­ter staun­te die o.g. Strei­fe nicht schlecht, als sie in der Bam­ber­ger Stra­ße einen Mer­ce­des mit tsche­chi­scher Zulas­sung sahen, in dem der o.g. Mann wie­der als Fah­rer saß. Auch hier wur­de eine Ver­kehrs­kon­trol­le durch­ge­führt und dem Herrn wie­der­um die Wei­ter­fahrt untersagt.

Die Fol­ge der bei­den Fahr­ten sind Anzei­gen wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis und Ver­stö­ßen gegen die Fahr­zeug-Zulas­sungs­ver­ord­nung und das Kraft­fahr­steu­er­ge­setz in zwei Fällen.

Der Kraft­fahr­zeug­füh­rer wur­de bereits meh­re­re Tage vor­her mehr­fach wegen o.g. Delik­te angezeigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Son­sti­ges

Gas­sel­dorf. Am spä­ten Don­ners­tag­abend führ­ten Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt auf der B470 eine 1,5‑stündige Laser­mes­sung durch. In die­sem Zeit­raum wur­den vier Ver­kehrs­teil­neh­mer bean­stan­det. Einen trau­ri­gen Höchst­wert erziel­te ein 26-jäh­ri­ger Mann aus dem Land­kreis Bay­reuth, der bei erlaub­ten 70 km/​h mit 106 km/​h unter­wegs war. Ihn erwar­tet nun ein emp­find­li­ches Buß­geld sowie Punk­te in Flensburg.

Göß­wein­stein. Unbe­kann­te Täter haben am Mitt­woch­nach­mit­tag an der Stemp­fer­müh­le von einem über­dach­ten Kaja­k­ein­setz­platz vier Bän­ke einer Bier­tisch­gar­ni­tur ent­wen­det und in die Wie­sent gewor­fen. Die durch das Was­ser beschä­dig­ten Bän­ke wur­den fluss­ab­wärts auf­ge­fun­den und auf­wen­dig gebor­gen. Es ent­stand ein Scha­den von ca. 100 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt zu mel­den (09194/7388–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Neu­kir­chen a.Brand. Ein 18-jäh­ri­ger Fahr­an­fän­ger, unter­wegs mit einem Pkw Seat, über­sah am Don­ners­tag­abend beim Links­ab­bie­gen von der Staatstra­ße 2240 in die Klein­sen­del­ba­cher Stra­ße einen ent­ge­gen­kom­men­den Pkw Opel. Beim Zusam­men­stoß ent­stand an den Fahr­zeu­gen jeweils ca. 3000.- Euro Sach­scha­den. Der 39-jäh­ri­ge Fah­rer des Opels erlitt zudem leich­te Ver­let­zun­gen, so dass ihn der Ret­tungs­dienst zur Behand­lung ins Kran­ken­haus ver­brin­gen musste.

Im wei­te­ren Ver­lauf woll­te der 32-jäh­ri­ge Fah­rer eines Pkw BMW die gesperr­te Unfall­stel­le umfah­ren. Da er hier­bei jedoch auf Grund der Unfall­si­tua­ti­on nicht wei­ter fah­ren konn­te, fuhr er rück­wärts und stieß hier­bei mit dem Pkw Audi eines 34-Jäh­ri­gen zusam­men. Auch an die­sen bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand Sach­scha­den von jeweils ca. 1000.- Euro.

Forch­heim. An der Kreu­zung Hafen­stra­ße und Äuße­re Nürn­ber­ger Stra­ße miss­ach­te­te am Don­ners­tag um 19 Uhr ein 58-jäh­ri­ger Mann beim Abbie­gen das Vor­fahrts­zei­chen, so dass er in der Kreu­zung mit dem Pkw Audi eines 23-jäh­ri­gen Man­nes zusam­men­stieß. Ins­ge­samt ent­stand ca. 4000.- Euro Sachschaden.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Mitt­woch um 14:30 Uhr stell­te eine Strei­fe in der Horn­schuch­al­lee einen Mann fest, der trotz Fahr­ver­bot am Steu­er sei­nes Pkws saß. Eine Straf­an­zei­ge ist die Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

12 fuh­ren zu schnell

SCHWÜRBITZ/MICHELAU. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag führ­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in der Cobur­ger Stra­ße in Schwür­bitz auf Höhe des Fuß­gän­ger­über­we­ges zum Kin­der­gar­ten eine Laser­kon­trol­le durch. Hier­bei muss­ten sie ins­ge­samt 12 Ver­kehrs­teil­neh­mer bean­stan­den. Der Schnell­ste fuhr bei erlaub­ten 30 km/​h mit 61 km/​h in die Kon­troll­stel­le. Ihn erwar­tet eine Anzei­ge mit einem Buß­geld von min­de­stens 180 Euro plus Aus­la­gen sowie einem Monat Fahr­ver­bot. Ins­ge­samt muss­ten 8 Anzei­gen mit 4 Fahr­ver­bo­ten erteilt werden.

Haus­dach beschä­digt und weitergefahren

MICHEL­AU. Am Don­ners­tag­vor­mit­tag gegen 09.15 Uhr teil­te die Bewoh­ne­rin eines Anwe­sens in der Markt­z­eul­ner Stra­ße mit, dass soeben ihr Haus­dach ange­fah­ren wur­de. Ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer eines Lkws mit brau­nem Auf­lie­ger tou­chier­te zur Stra­ßen­sei­te hin das Dach und fuhr ein­fach wei­ter. Dadurch ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 1000 Euro. Hin­ter dem Lkw soll ein wei­ßer Pkw gefah­ren sein, der ver­mut­lich den Unfall­her­gang beob­ach­tet haben könn­te. Zeu­gen des Unfalls bzw. der Ver­ur­sa­cher selbst möch­ten sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/95200 in Ver­bin­dung setzen.