Spe­zi­el­les Ange­bot in Gebärdensprache

Spe­zi­ell und aus­schließ­lich für Men­schen mit Hör­be­hin­de­rung (Gehör­lo­se, Tau­be, Gebär­den­spre­chen­de), die sich ehren­amt­lich für pfle­ge­be­dürf­ti­ge Men­schen enga­gie­ren wol­len, fin­det eine Schu­lung über acht Unter­richts­ein­hei­ten nach § 82 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 AVSG statt. Die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­bay­ern bie­tet die­se für alle Inter­es­sier­ten bay­ern­weit am Don­ners­tag, 12.05. und Frei­tag, 13.05.22, jeweils von 14 – 17 Uhr via Zoom an. Alle Inhal­te wer­den von Dol­met­schen­den in die Deut­sche Gebär­den­spra­che übersetzt.

Seit Anfang 2021 kön­nen Men­schen ab Pfle­ge­grad 1, die zu Hau­se leben und sich bei­spiels­wei­se von Nachbar:innen, Freund:innen oder Bekann­ten unter­stüt­zen las­sen, eine Auf­wands­ent­schä­di­gung für die Hel­fen­den über den Ent­la­stungs­be­trag mit der Pfle­ge­ver­si­che­rung abrech­nen. Für den/​die Helfer:in ist eine Regi­strie­rung not­wen­dig. Die­se setzt die Teil­nah­me an einer kosten­frei­en Schu­lung von acht Unter­richts­ein­hei­ten vor­aus. Für Per­so­nen, die als Fach­kraft gel­ten bzw. bereits an einem Kurs nach § 45a SGB XI über 40 Unter­richts­ein­hei­ten teil­ge­nom­men haben, ist kei­ne wei­te­re Schu­lung notwendig.

Ob Inter­es­sier­te eine Schu­lung benö­ti­gen und wie sie das zuvor erfor­der­li­che Insti­tu­ti­ons­kenn­zei­chen bean­tra­gen sowie alles wei­te­re zur Anmel­dung, erfah­ren sie bei der Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken unter info@​demenz-​pflege-​oberfranken.​de.