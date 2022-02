Wie bei vie­len ande­ren kul­tu­rel­len Ver­an­stal­tun­gen gibt es pan­de­mie­be­dingt Unwäg­bar­kei­ten, aber: Der Bezirk Ober­fran­ken als Ver­an­stal­ter hofft, das Jugend­sym­pho­nie­or­che­ster Ober­fran­ken (JSO) 2022 durch­füh­ren zu kön­nen und sucht jetzt Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer für das Orche­ster­pro­jekt von Haus Marteau.

„Wir hof­fen, dass das Jugend­sym­pho­nie­or­che­ster Ober­fran­ken 2022 nach zwei Jah­ren Coro­na-Pau­se wie­der zusam­men musi­zie­ren kann“, sagt Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm. „Den jun­gen Musi­ke­rin­nen und Musi­kern bie­tet das ´Orche­ster auf Zeit´ die gro­ße Chan­ce, zusam­men mit gleich­alt­ri­gen Nach­wuchs­ta­len­ten unter pro­fes­sio­nel­ler Anlei­tung zu musi­zie­ren und ihr Kön­nen in ganz Ober­fran­ken unter Beweis zu stel­len.“ Inter­es­sier­te Talen­te zwi­schen 14 und 21 Jah­ren kön­nen sich ab sofort online unter https://​anmel​den​.jso​-ober​fran​ken​.de/ beim Bezirk Ober­fran­ken als Trä­ger von Haus Mar­teau registrieren.

In einer inten­si­ven Arbeits­pha­se in den Oster­fe­ri­en (9. bis 15. April 2022) erar­bei­tet das Jugend­sym­pho­nie­or­che­ster unter Diri­gent Till Fabi­an Weser ein Kon­zert­pro­gramm, das im Rah­men der tra­di­tio­nel­len Oster­kon­zer­te in Nai­la (16. April 2022), Röden­tal (17. April 2022) und Ste­gau­rach (18. April 2022) auf­ge­führt wird. Bis zum 7. März 2022 kön­nen sich Inter­es­sier­te auf der Home­page des Jugend­sym­pho­nie­or­che­sters bewer­ben. „Wenn Du selbst ein Orche­ster­in­stru­ment spielst und Lust hast, mit vie­len ande­ren Begei­ster­ten eine gan­ze Woche inten­siv an einem auf­re­gen­den sym­pho­ni­schen Pro­gramm zu pro­ben, dann bist Du bei uns rich­tig. Das JSO lebt von einem gesun­den Mix aus ganz jun­gen Musi­ke­rin­nen und Musi­kern bis hin zu älte­ren, die gera­de der Schu­le ent­wach­sen sind. Uns alle ver­bin­det die gemein­sa­me Freu­de an sym­pho­ni­scher Musik“, so Diri­gent Till Fabi­an Weser.

Gesucht wer­den jun­ge Talen­te ab 14 Jah­ren der fol­gen­den Instru­men­ten­gat­tun­gen: Flö­te, Oboe, Kla­ri­net­te, Fagott, Horn, Trom­pe­te, Posau­ne, Tuba, Schlag­zeug, Har­fe, Gei­ge, Brat­sche, Cel­lo, Kon­tra­bass. Die Mit­glie­der des Jugend­sym­pho­nie­or­che­sters pro­ben für die gemein­sa­men Auf­trit­te bei den Oster­kon­zer­ten bis zu sechs Stun­den am Tag. Jede Instru­men­ten­grup­pe wird dabei von einem eige­nen Dozen­ten betreut.

Auf dem Pro­gramm ste­hen in die­sem Jahr die 2. Sin­fo­nie D‑Dur von Jean Sibe­li­us, das Kon­zert für Trom­pe­te und Orche­ster von Alex­an­der Arut­jun­jan und ein Auf­trags­werk des Jugend­sym­pho­nie­or­che­sters, das von dem jun­gen Bay­reu­ther Robert Schi­na kom­po­niert wur­de und den Titel „Drei Minia­tu­ren für Orche­ster“ trägt. „Wir hof­fen sehr, dass das Jugend­sym­pho­nie­or­che­ster Ober­fran­ken nach der Coro­na-Zwangs­pau­se wie­der gemein­sam pro­ben und kon­zer­tie­ren kann. Selbst­ver­ständ­lich orga­ni­sie­ren wir den Work­shop coro­na­ge­recht, die Sicher­heit der Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer ist uns sehr wich­tig“, ver­si­chert Ver­wal­tungs­lei­ter Dr. Ulrich Wirz. Gibt es mehr Bewer­bun­gen als Plät­ze im Work­shop, fin­det ein Pro­be­vor­spiel statt. Der Work­shop fin­det im Schul­land­heim in Wei­ßen­stadt (Lkr. Wun­sie­del) statt.