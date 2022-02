Ab Diens­tag, 01.03.2022, kön­nen Fahr­gä­ste der Hof­Bus GmbH in einer wei­te­ren Vor­ver­kaufs­stel­le ihre Fahr­kar­ten erwerben.

Die Lot­to-Bezirks­stel­le Ulrich Krückel in der Bis­marck­stra­ße 7 in Hof ver­kauft ab März Fahr­schei­ne für die Hofer Stadt­bus­se. Somit besteht die Mög­lich­keit in ins­ge­samt elf Vor­ver­kaufs­stel­len im Stadt­ge­biet Tickets zu erwer­ben. Alle wei­te­ren Infor­ma­tio­nen befin­den sich unter https://​www​.stadt​wer​ke​-hof​.de/​b​u​s​/​t​i​c​k​e​ts/.