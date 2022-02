„Unbe­schwer­ter Faschings­nach­mit­tag nicht mehr passend“

Die für Sonn­tag, 27. Febru­ar, um 16 Uhr in der For­tu­na Kul­tur­fa­brik in Höchstadt geplan­te Release-Show „Ein Bier auf Hartz IV – Nicht ganz dicht ist Bür­ger­pflicht“ fin­det nicht statt. „Unse­re Release-Par­ty hät­te ein lusti­ger, unbe­schwer­ter und beschwip­ster Faschings­nach­mit­tag wer­den sol­len. Auf­grund der aktu­el­len Kriegs­si­tua­ti­on in der Ukrai­ne fin­den wir das lei­der nicht mehr pas­send. Des­we­gen wer­den wir die Ver­an­stal­tung nach Abspra­che mit allen Part­nern absa­gen. Wir sind in Gedan­ken bei den Ukrai­nern und wün­schen ihnen einen bal­di­gen Frie­den und wie­der Freu­de und Hei­ter­keit“, so Orga­ni­sa­tor Atze Bau­er. Ursprüng­lich soll­te mit der Ver­an­stal­tung die neue Ver­si­on des Kult-Songs „Ein Bier auf Hartz IV“ der Musik­grup­pe „Atze Bau­er & die Band mit Witz“ gefei­ert wer­den. Ob die Release-Show zu einem spä­te­ren Zeit­punkt nach­ge­holt wird, wol­len die Ver­an­stal­ter in den kom­men­den Wochen entscheiden.