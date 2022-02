Mit einem jetzt gestar­te­ten Pro­gramm will es die Hoch­schu­le Hof klei­ne­ren und mitt­le­ren Unter­neh­men ermög­li­chen, Fach­kräf­te mit­hil­fe von digi­ta­len Recrui­t­ing- und Mar­ke­ting­maß­nah­men zu gewin­nen. Die­se und bestehen­de Mit­ar­bei­ten­de sol­len dabei für das eige­ne Unter­neh­men lang­fri­stig begei­stert wer­den. Die Wei­ter­bil­dung zielt dabei ins­be­son­de­re auf die Wachs­tums­bran­chen Was­ser und Umwelt. Das Pro­jekt wird mit rund 385.000 EUR aus Mit­teln des Pro­gramms REACT-EU 2021 der Euro­päi­schen Uni­on unterstützt.

In Zei­ten von zuneh­men­dem Fach­kräf­te­man­gel ist es gera­de für klei­ne und mitt­le­re Unter­neh­men (KMU) eine immer bedeu­ten­der wer­den­de Her­aus­for­de­rung, Mit­ar­bei­ten­de zu gewin­nen und auch lang­fri­stig an das Unter­neh­men zu bin­den. „Der Genera­tio­nen­wan­del trifft in den Unter­neh­men auf sich rasant ver­än­dern­de Anfor­de­run­gen des Fach­per­so­nals. In Kom­bi­na­ti­on mit der zuneh­men­den Digi­ta­li­sie­rung bedeu­tet dies für Arbeit­ge­ber: Sie müs­sen sich im Employ­er Bran­ding, aber auch in Mar­ke­ting und Per­so­nal­ma­nage­ment zukunfts­ori­en­tiert auf­stel­len“, so Prof. Dr. Manue­la Wim­mer, die das Pro­jekt „Digi­tal Recrui­tung hoch N“ an der Hoch­schu­le Hof leitet.

Gehalt allein nicht mehr entscheidend

Sie erläu­tert wei­ter: „Die Bedürf­nis­se von Arbeit­neh­men­den hin­sicht­lich Ihrer Berufs- als auch ihrer Unter­neh­mens­wahl haben sich nicht zuletzt mit den wech­seln­den Genera­tio­nen – von Baby­boo­mer bis Genera­ti­on Z – auf dem Arbeits­markt stark ver­än­dert. Har­te Fak­to­ren wie das Gehalt wer­den im Ver­gleich zu wei­chen Fak­to­ren, wie z.B. fle­xi­blen Arbeits­or­ten, sekun­där.“ Die Job­su­che selbst fin­det heu­te bereits größ­ten­teils digi­tal statt – und dies bei wei­tem nicht nur über Such­ma­schi­nen für Stellenangebote.

Digi­ta­le Prä­sen­zen immer bedeutender

Es ist offen­sicht­lich: Die Nach­fra­ge nach nach­hal­ti­gen und digi­tal auf­ge­stell­ten Unter­neh­men wird mit der als näch­stes nach­rücken­den Mit­ar­bei­ten­den-Genera­ti­on wei­ter stei­gen, da z.B. der Kli­ma­wan­del, sozia­le Gerech­tig­keit und nach­hal­ti­ges Ver­hal­ten für die­se „Digi­tal Nati­ves“ von Kin­des­bei­nen an prä­sent und wich­ti­ge The­men sind. „Dadurch wer­den eine attrak­ti­ve Unter­neh­mens­aus­rich­tung und ‑prä­sen­ta­ti­on auf der eige­nen Web­site, auf Social-Media-Kanä­len und ande­ren Platt­for­men zur zen­tra­len Dreh­schei­be“, so Pro­jekt­mit­ar­bei­ter Chri­sti­an Wagner.

Indi­vi­du­el­le Handlungsmaßnahmen

Mit dem Wei­ter­bil­dungs­pro­gramm wen­det sich die Hoch­schu­le Hof nun direkt an klei­ne und mitt­le­re Unter­neh­men. Wäh­rend einer Pro­jekt­lauf­zeit bis Ende 2023 sol­len ins­ge­samt 5 Wei­ter­bil­dungs­ter­mi­ne für Fir­men­ver­tre­te­rin­nen und –ver­tre­ter an der Hoch­schu­le Hof statt­fin­den – der erste davon Ende des lau­fen­den Jah­res. „Wäh­rend der Unter­richts­ein­hei­ten wird ein inter­ak­ti­ver Aus­tausch mit ande­ren Teil­neh­men­den her­ge­stellt und zunächst eine Unter­neh­mens­ana­ly­se durch­ge­führt und dann leit­fa­den­ge­stütz­te Hand­lungs­maß­nah­men erar­bei­tet. Dies geschieht für jedes Unter­neh­men indi­vi­du­ell“, so Prof. Dr. Manue­la Wim­mer. Und wei­ter: „Ziel ist es, als ganz­heit­lich attrak­ti­ver sowie nach­hal­ti­ger Arbeit­ge­ber wahr­ge­nom­men zu wer­den. Hier­bei möch­ten wir die Unter­neh­men unterstützen.“

Beson­ders im Mit­tel­punkt des Know-How-Trans­fers ste­hen aktu­el­le Trend­ent­wick­lun­gen, digi­ta­le Rekru­tie­rungs­maß­nah­men wie maß­ge­schnei­der­te Stel­len­an­zei­gen, ein pro­fes­sio­nel­ler digi­ta­ler Unter­neh­mens­auf­tritt und die Such­ma­schi­nen­op­ti­mie­rung im Sin­ne einer guten Find­bar­keit des Unternehmens.

För­de­rung der Euro­päi­schen Union

Mit dem Pro­gramm REACT-EU hat die Euro­päi­sche Uni­on eine Auf­bau­hil­fe auf­ge­legt, mit der die wirt­schaft­li­chen und sozia­len Fol­gen der Covi­d19-Pan­de­mie in Euro­pa abge­fe­dert wer­den sol­len. Ins­ge­samt rund 385.000 EUR flie­ßen aus dem Pro­gramm in die För­de­rung des Pro­jek­tes „„Digi­tal Recrui­tung hoch N“ an der Hoch­schu­le Hof.

Anmel­dung

Für die Wei­ter­bil­dung anmel­den oder sich über das Pro­jekt näher infor­mie­ren kön­nen sich klei­ne und mitt­le­re Unter­neh­men unter: drhochn@​hof-​university.​de