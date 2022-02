Wegen Sta­di­on­sper­rung wird in Gaustadt gespielt

Für den einen geht es schon wie­der los mit dem Ligaall­tag, für den ande­ren ist es end­lich wie­der soweit: Am kom­men­den Sams­tag, 26. Febru­ar, star­tet der FC Ein­tracht Bam­berg in die Rest­rück­run­de der Fuß­ball Bay­ern­li­ga Nord. In einem Nach­hol­spiel erwar­ten die Dom­rei­ter den TSV Abtswind. Gelei­tet wird die Begeg­nung von Mar­cel Geus, sei­ne Assi­sten­ten an den Sei­ten­li­ni­en hei­ßen Juli­an Schäff und Chri­sti­an Keß­ler. Da das Fuchs-Park-Sta­di­on gesperrt ist, wird das Spiel auf dem Kunst­ra­sen­platz im Sport­zen­trum Bam­berg-Gaustadt aus­ge­tra­gen. Wenn es dort um 17:00 Uhr los­geht, strebt der FCE nach einer inten­si­ven Vor­be­rei­tung nach den näch­sten Punk­ten. Fra­gen wer­den sich die Zuschau­er sicher­lich, wie sich der FC Ein­tracht in Spiel eins ohne Tor­jä­ger Jakob Tran­zis­ka prä­sen­tie­ren wird. Der 20-Jäh­ri­ge wech­sel­te in der Win­ter­pau­se zur U23 des FSV Mainz 05 und wird dem FC Ein­tracht feh­len. Die Ver­ant­wort­li­chen an der Armee­stra­ße haben für den Stu­den­ten kei­nen klas­si­schen Ersatz in den Sport­park Ein­tracht gelotst. Viel­mehr gehen sie ihren Weg, über­wie­gend auf eige­ne Nach­wuchs­spie­ler zu set­zen, ein­fach wei­ter. Sie schen­ken somit dem Kader auch ohne Ersatz das Ver­trau­en. In der Tabel­le belegt der FC Ein­tracht Bam­berg punkt­gleich mit dem Tabel­len­füh­rer ATSV Erlan­gen den zwei­ten Tabel­len­platz. Aller­dings haben die Dom­rei­ter zwei Spie­le weni­ger aus­ge­tra­gen als die Fuß­bal­ler aus der Sie­mens­stadt. Damit ist klar, dass die Bam­ber­ger mit einem Heim­sieg die Tabel­len­füh­rung zurück­ho­len kön­nen. Der TSV Abtswind hat aus sei­nen bis­he­ri­gen Spie­len 29 Punk­te gesam­melt. Im Tabel­len­bild heißt das der­zeit Rang neun. Aus­wärts, so scheint es, sind die Fuß­bal­ler aus dem rund 800 Ein­woh­ner gro­ßen Ort unbe­re­chen­bar. Mit fünf Sie­gen und sechs Nie­der­la­gen kom­men sie auf eine fast aus­ge­gli­che­ne Bilanz. Mit dem bis­her Erreich­ten kann der TSV Abtswind daher rela­tiv befreit aus dem Land­kreis Kit­zin­gen in die Welt­kul­tur­er­be­stadt fah­ren und beim FCE antre­ten. Druck sieht mit Blick auf das Pol­ster zu den Rele­ga­ti­ons­rän­ge sicher­lich anders aus. Und nach oben, so in Rich­tung Platz unter den Top vier, wird für die Unter­fran­ken auch nicht mehr viel mög­lich sein.

Vor­stands­vor­sit­zen­der Jörg Schmal­fuß: „Das erste Liga­spiel nach der lan­gen Zeit ohne Fuß­ball ist bei mir aber auch in ande­rer Hin­sicht immer ein emo­tio­na­ler Moment: Es ist der Zeit­punkt, wo Du weißt, dass auch der Früh­ling in der Start­lö­chern steht. Der Win­ter mit sei­ner gan­zen Macht hat jedoch sei­ne Spu­ren auf den Fuß­ball­plät­zen der Regi­on hin­ter­las­sen. Der Rasen unse­res gelieb­ten Fuchs-Park-Sta­di­ons ist nass, tief und unbe­spiel­bar. Wir sind des­halb froh, mit dem Sport­zen­trum Gaustadt eine sehr gute Alter­na­ti­ve jen­seits unse­res Wohn­zim­mers gefun­den zu haben. Auf dem dor­ti­gen Kunst­ra­sen­platz fin­den wir beste Bedin­gun­gen für den Auf­takt in die Rest­rück­run­de gegen den TSV Abtswind. An die­ser Stel­le ein herz­li­ches Dan­ke­schön an den ASV Gaustadt und die DJK Teu­to­nia Gaustadt. Bei­de Ver­ei­ne haben uns bei den Vor­be­rei­tun­gen kräf­tig unter­stützt und so über­haupt die Spiel­ver­le­gung mög­lich gemacht! Ich hof­fe sehr, dass auch die Zuschau­er dort wohl­füh­len und für eine eben­so stim­mungs­vol­le Atmo­sphä­re wie im Fuchs-Park sor­gen, die unser jun­ges Team trägt und motiviert.“

Trai­ner Juli­an Kol­beck: „Die Vor­freu­de ist kaum in Wor­te zufas­sen, end­lich geht es wie­der los. Nach so lan­ger Pau­se bren­nen wir drauf, wie­der um Punk­te spie­len zu kön­nen. Mit Abtswind kommt ein schwie­ri­ger Geg­ner nach Bam­berg. Blicken wir zurück auf das Hin­spiel, das war ein rich­ti­ger Abnut­zungs­kampf. Und genau den erwar­ten wir wie­der. Abtswind wird sicher­lich alles rein­hau­en, um bei uns zu punk­ten. Wir müs­sen die­sen Fight anneh­men und dazu fuß­bal­le­risch hohes Tem­po gehen. Dazu müs­sen wir tech­nisch sau­ber blei­ben. Wenn uns das alles gelingt, dann bin ich mir sicher, dass wir erfolg­reich in die Rest­run­de star­ten wer­den. Der Gaustadter Kunst­ra­sen ist etwas grö­ßer als unser Platz in der Armee­stra­ße. Zudem konn­ten wir am Mitt­woch auf ihm trai­nie­ren. Ich bin froh, dass wir spie­len und der Zeit­plan durch eine wei­te­re Ver­schie­bung nicht noch enger wird.“

Seba­sti­an Val­dez: „Es ist ein unbe­schreib­li­ches Gefühl, ein­fach zu wis­sen, dass es jetzt wie­der los geht. Die Jungs sind heiß und haben rich­tig Bock, wie­der zusam­men für unser gemein­sa­mes Ziel alles zu geben. Wir wol­len vor allem auch da wei­ter­ma­chen, wo wir auf­ge­hört haben: Unse­re star­ke Form bestä­ti­gen und wei­ter­füh­ren, damit wir uns oben durch­set­zen kön­nen. Mit Abtswind kommt ein star­ker Geg­ner, der sich mehr­mals als eine eta­blier­te Bay­ern­li­ga­mann­schaft bewie­sen hat. Jedoch haben wir uns die Woche sehr gut auf den Geg­ner vor­be­rei­ten kön­nen und wis­sen, wie wir am Sams­tag unser Spiel absol­vie­ren. Wir wol­len auch durch unse­ren Kampf, Ehr­geiz und Wil­len die drei Punk­te in Bam­berg behalten“

Vor­aus­sicht­li­ches FCE Auf­ge­bot: Deller­mann, Olschew­ski– Els­ha­ni, Hack, Heinz, Hel­mer, Kau­be, Kett­ler, Koll­mer, Lang, Linz, Ljev­sic, Popp, Reck, Reisch­mann, Schmitt, Schmitt­sch­mitt, Stroh­mer, Val­dez. Es fehlt: Sapry­kin (Knie)

Spiel­ort und Par­ken: Auf­grund der Unbe­spiel­bar­keit des Rasens im Fuchs-Park-Sta­di­on wird das Nach­hol­spiel auf dem Kunst­ra­sen­platz im Sport­zen­trum Gaustadt, Bad­stra­ße 19, aus­ge­tra­gen. Vor allem die Tri­bü­ne, die kla­re Zugangs­si­tua­ti­on sowie die zahl­rei­chen Park­plät­ze sind gro­ße Vor­tei­le unter den gel­ten­den Bedin­gun­gen. Mit dem öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr ist das Sport­zen­trum mit den Stadt­bus­li­ni­en 906 und 916 erreich­bar. Auf­grund der vor­han­de­nen Tri­bü­ne und Empo­re bie­tet die Spiel­stät­te gut 600 Zuschau­ern Platz. Unter den Coro­na-beding­ten aktu­el­len Ein­schrän­kun­gen kön­nen somit bis zu 300 Zuschau­er die Par­tie live ansehen.

Zugang und Kar­ten: Der Zugang erfolgt unter der Anwen­dung der 2G-Regel, Zutritt haben somit nur geimpf­te oder gene­se­ne Per­so­nen. Beim Betre­ten der Anla­ge gilt die Pflicht zum Tra­gen einer FFP2-Mas­ke. Es wird zudem gebe­ten, den Abstand von 1,5 Metern zu ande­ren Zuschau­ern ein­zu­hal­ten. Kar­ten für das Spiel gibt es für acht Euro (ermä­ßigt sechs Euro) nur an der Tages­kas­se, sie öff­net um 16:00 Uhr ihre Pfor­ten. Einen Vor­ver­kauf gibt es für die­ses Spiel nicht. Die Dau­er­kar­ten des FC Ein­tracht Bam­berg gel­ten wie gewohnt.

Hin­spiel: Sechs Tore sahen die Zuschau­er im Sep­tem­ber ver­gan­ge­nen Jah­res im Kräu­ter­dorf. Nach 90 Minu­ten hieß es 3:3.

Näch­sten Spie­le: Wei­ter geht es für den FC Ein­tracht Bam­berg am 5. März beim Würz­bur­ger FV und am 12. März zu Hau­se gegen den ASV Cham. Alle Spie­le bis Sai­son­ende in der Gesamt­über­sicht: 26. Febru­ar zu Hau­se gegen den TSV Abtswind (Nach­hol­spiel), 5. März beim Würz­bur­ger FV, 12. März zu Hau­se gegen den ASV Cham, 19. März bei der SpVgg Ans­bach, 26. März zu Hau­se gegen die DJK Geben­bach, 1. April beim ATSV Erlan­gen, 6. April bei der SpVgg Bay­ern Hof (Nach­hol­spiel), 9. April zu Hau­se gegen die DJK Ammer­thal, 16. April beim SV Vat­an Spor Aschaf­fen­burg, 18. April beim TSV Groß­bar­dorf (Nach­hol­spiel), 23. April zu Hau­se gegen die DJK Vil­z­ing, 30. April beim TSV Karl­burg, 7. Mai zu Hau­se gegen den ASV Neu­markt, 14. Mai zu Hau­se gegen den SC Feucht, 21. Mai bei der DJK Don Bos­co Bamberg.

