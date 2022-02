Digi­ta­le Spie­le – Online-Eltern­abend am 16.03.2022 – Der Kreis­ju­gend­ring lädt inter­es­sier­te Eltern zu einem Online-Infor­ma­ti­ons­abend am 16.03.2022 um 19 Uhr zum The­ma „Medi­en in der Fami­lie – Schwer­punkt Digi­ta­le Spie­le“ ein. Digi­ta­le Spie­le fas­zi­nie­ren Kin­der und Jugend­li­che und berei­ten ihnen viel Freu­de. Oft­mals fehlt den Kin­dern jedoch noch die Kom­pe­tenz, ihr Spiel­ver­hal­ten kri­tisch zu hin­ter­fra­gen. Gemein­sam geht die Grup­pe z.B. den Fra­gen nach, was Kin­der und Jugend­li­che an digi­ta­len Spie­len fas­zi­niert und wel­che Spiel­gen­res ver­brei­tet sind. Schwer­punk­te sind u.a. die Pro­ble­ma­tik von gewalt­hal­ti­gen Spie­len und exzes­si­vem Spiel­ver­hal­ten sowie die Ver­mei­dung von Kosten­fal­len bei Online­spie­len. Die­se und wei­te­re The­men kön­nen beim Eltern­abend bespro­chen und indi­vi­du­el­le Fra­gen geklärt wer­den. Eine medi­en­päd­ago­gi­sche Fach­kraft vom Refe­ren­ten­netz­werk der Stif­tung Medi­en­päd­ago­gik Bay­ern lei­tet die Ver­an­stal­tung, die sich an Eltern(-teile) von 10- bis 14-Jäh­ri­gen rich­tet. Das Tref­fen fin­det online statt und wird geför­dert von der baye­ri­schen Staats­kanz­lei. Für die Teil­neh­men­den ent­ste­hen kei­ne Kosten. Alle wei­te­ren Infor­ma­tio­nen und die Anmel­dung sind noch bis zum 06.03.2022 unter https://​www​.kjr​-forch​heim​.de/​p​r​o​g​r​a​m​m​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​.​php zu finden.