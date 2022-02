Zahl­rei­che ehren­amt­li­che Helfer*innen wer­den jetzt aktiv und bau­en Schutz­zäu­ne auf, um die Tie­re vor dem Tod auf der Stra­ße zu bewah­ren. Die bay­ern­wei­te Akti­on ret­tet jähr­lich 500.000 bis 700.000 Amphi­bi­en das Leben. Auto­fah­rer auf­pas­sen! Wei­te­re Hel­fe­rin­nen und Hel­fer sind willkommen.

Die nun anstei­gen­den Tem­pe­ra­tu­ren locken Krö­ten, Frö­sche und Mol­che aus ihren Win­ter­quar­tie­ren. Dar­um wer­den nun von der BN-Kreis­grup­pe Forch­heim und ihren BN-Orts­grup­pen und von Stra­ßen­bau­be­hör­den und dem Land­schafts­pfle­ge­ver­band über­all im Land­kreis die Amphi­bi­en­schutz­zäu­ne aufgebaut.

„Ab einer nächt­li­chen Tem­pe­ra­tur von cir­ca fünf Grad und ins­be­son­de­re bei reg­ne­ri­schem Wet­ter sind die fort­pflan­zungs­be­rei­ten Tie­re mas­sen­wei­se auf Wan­der­schaft. Des­halb sind in die­sen Wochen wie­der zahl­rei­che ehren­amt­lich Akti­ve des BUND Natur­schutz an Stra­ßen­rän­dern unter­wegs, kon­trol­lie­ren jeden Abend und oft auch mor­gens die Fang­zäu­ne und brin­gen die ein­ge­sam­mel­ten Tie­re sicher auf die ande­re Stra­ßen­sei­te“, erklärt Dr. Ulrich Buch­holz, 1. Vor­sit­zen­der der Kreis­grup­pe Forchheim.

„Bis Ende April muss man auf unse­ren Stra­ßen mit den Amphi­bi­en oder mit Men­schen, die zu deren Schutz in den Mor­gen- und Abend­stun­den unter­wegs sind rech­nen“, so Buch­holz wei­ter. Im Kreis­ge­biet befin­den sich Amphi­bi­en­zäu­ne bei: Neun­kir­chen, Bräu­nings­hof und Göß­manns­dorf. Etwa 30 ehren­amt­li­che Helfer*innen betreu­en über acht bis zehn Wochen lang die Über­gän­ge. Im letz­ten Jahr konn­ten auf die­se Wei­se über 4000 Erd­krö­ten und ande­re Amphi­bi­en vor dem Tod auf den Stra­ßen bewahrt werden.

Herr Buch­holz wünscht sich, dass die Krö­ten­ret­tung im Land­kreis an all die­sen Strecken auch in Zukunft wei­ter geht: „Über die Jahr­zehn­te konn­ten wir zehn­tau­sen­de Krö­ten und Frö­sche vor dem Ver­kehrs­tot ret­ten. Aller­dings kom­men vie­le Hel­fe­rin­nen und Hel­fer in die Jah­re. Wir hof­fen, dass es über­all gelingt, dass die Betreu­ung der Zäu­ne von Jün­ge­ren über­nom­men wird. Wer etwas Gutes tun will, ist jeder­zeit herz­lich will­kom­men, mitzuhelfen.“

Trau­ri­ger­wei­se stel­len immer mehr Helfer*innen in den letz­ten Jah­ren fest, dass an vie­len Über­gän­gen die Anzahl der Tie­re in den Fang­ei­mern sinkt. Buch­holz warnt: „Wenn wir nicht ent­schie­den gegen die Kli­ma­kri­se vor­ge­hen, wer­den die trocke­nen Som­mer und Früh­jah­re, die wir in den letz­ten Jah­ren erlebt haben, zur Regel. Selbst Aller­welts­ar­ten wie Erd­krö­te und Grasfrosch könn­ten dann zu einem sel­te­nen Anblick wer­den.“ Für den Schutz der Amphi­bi­en, die auf­grund ihrer schnell aus­trock­nen­den Haut auf Feuch­tig­keit ange­wie­sen sind, müs­sen die Gewäs­ser im Land­kreis geschützt oder rena­tu­riert und feuch­te Wie­sen und Wei­den erhal­ten wer­den, erin­nert Dr. Frie­der Oeh­me, Geschäfts­füh­rer der Kreis­grup­pe Forch­heim: „Vie­le Amphi­bi­en kön­nen wir vor dem Stra­ßen­tod ret­ten. Aber das hilft lang­fri­stig nur, wenn auch ihre Lebens­räu­me erhal­ten werden.“

Der BN bit­tet alle Auto­fah­rer in den kom­men­den Wochen um beson­de­re Vor­sicht und Rücksichtnahme: