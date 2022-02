Anläss­lich der anhal­ten­den Debat­te um die im pol­ni­schen Sejm beschlos­se­ne Kür­zung des Deutsch­un­ter­richts für die deut­sche Min­der­heit in Polen fand als Gemein­schafts­ver­an­stal­tung der Stif­tung Ver­bun­den­heit mit den Deut­schen im Aus­land und der Arbeits­ge­mein­schaft Deut­scher Min­der­hei­ten (AGDM) in der Föde­ra­li­sti­schen Uni­on Euro­päi­scher Volks­grup­pen (FUEN) eine Online-Dis­kus­si­on zum The­ma „Die Kür­zung des Deutsch­un­ter­richts der deut­schen Min­der­heit in Polen und die Fol­gen“ statt.

Mode­riert wur­de die Ver­an­stal­tung vom Stif­tungs­rats­vor­sit­zen­den der Stif­tung Ver­bun­den­heit und ehe­ma­li­gen Beauf­trag­ten der Bun­des­re­gie­rung für Aus­sied­ler­fra­gen und natio­na­le Min­der­hei­ten, Hart­mut Koschyk. Zu den Teil­neh­mern der Exper­ten­run­de zähl­ten der Vor­sit­zen­de des Ver­ban­des der deut­schen sozi­al-kul­tu­rel­len Gesell­schaf­ten in Polen (VdG) und Spre­cher der AGDM in der FUEN, Ber­nard Gai­da, der Poli­to­lo­ge Dr. Marek Mazur­kie­wicz von der Uni­ver­si­tät Oppeln/​Opole, die Min­der­hei­ten­rechts­ex­per­tin Dr. Bea­te Sibyl­le Pfeil, Mit­glied im Sach­ver­stän­di­gen­aus­schuss der Euro­päi­schen Char­ta der Regio­nal- oder Min­der­hei­ten­spra­chen des Euro­pa­rats, sowie MdB Knut Abra­ham, Vor­stands­mit­glied der Stif­tung Ver­bun­den­heit mit den Deut­schen im Aus­land und ehe­ma­li­ger Deut­scher Gesand­ter in Warschau.

Zum Auf­takt schil­der­te Ber­nard Gai­da die Lage aus Sicht der betrof­fe­nen Min­der­heit und er fand deut­li­che Wor­te: man habe der Ver­an­stal­tung auch den Titel „die Ein­füh­rung der Dis­kri­mi­nie­rung der deut­schen Min­der­heit und die Ein­füh­rung der Stig­ma­ti­sie­rung Deutsch ler­nen­der Kin­der in das pol­ni­sche Rechts­sy­stem“ nen­nen kön­nen. Er sprach von einer histo­ri­schen Ver­än­de­rung in der Geschich­te Polens: zum ersten Mal wer­den Min­der­hei­ten in Polen in zwei Kate­go­rien ein­ge­teilt, was die deut­sche Min­der­heit in ihrer Wür­de verletze.

Dr. Bea­te Sibyl­le Pfeil wies dar­auf hin, dass Polen bereits jetzt gegen sei­ne Ver­pflich­tun­gen aus der Euro­pa­rat-Spra­chen­char­ta ver­sto­ße. So habe sich Polen bei Rati­fi­zie­rung der Char­ta 2009 u.a. dazu ver­pflich­tet, Deutsch (wie auch die ande­ren Min­der­hei­ten­spra­chen) auf der Vor‑, Pri­mar- und Sekun­dar­schul­ebe­ne als Unter­richts­spra­che – und nicht ledig­lich als Unter­richts­fach – ein­zu­füh­ren. Polen habe die­se Ver­pflich­tung trotz ent­spre­chen­der Auf­for­de­run­gen von Sei­ten des Euro­pa­ra­tes bis­her nicht umge­setzt. Die nun bewusst nur auf Deutsch abzie­len­de Reduk­ti­on der Unter­richts­stun­den bedeu­te nicht nur eine geziel­te Dis­kri­mi­nie­rung, son­dern zugleich eine exi­sten­zi­el­le Bedro­hung für Deutsch als Min­der­hei­ten­spra­che in Polen und ver­sto­ße somit mehr­fach auch gegen gel­ten­des Völ­ker­recht. Der Sach­ver­stän­di­gen­aus­schuss für die Spra­chen­char­ta habe sich ent­spre­chend besorgt gezeigt und die pol­ni­schen Behör­den um wei­te­re Infor­ma­tio­nen gebe­ten. Es gel­te nun, die Kri­se in eine Chan­ce zu ver­wan­deln und auf mög­lichst vie­len Ebe­nen, ins­be­son­de­re auch bila­te­ral, auf die kon­se­quen­te Umset­zung der Spra­chen­char­ta zu drängen.

Auch Dr. Marek Mazur­kie­wicz sprach von „kla­rer Dis­kri­mi­nie­rung“ und zudem einem kla­ren Ver­stoß gegen die pol­ni­sche Ver­fas­sung. Zwar sei die popu­li­sti­sche Instru­men­ta­li­sie­rung des The­mas ins­be­son­de­re von rechts­kon­ser­va­ti­ver Sei­te nicht neu. Neu sei jedoch, dass dies gesetz­li­che Kon­se­quen­zen habe. Das gan­ze The­ma habe lei­der eine gewis­se Aus­sa­ge­kraft über den Zustand der pol­ni­schen Demo­kra­tie. Hoff­nung mache jedoch die Reak­ti­on eines Teils der pol­ni­schen Zivil­ge­sell­schaft. Hier­mit wies er vor allem auf die zeit­gleich mit der Online-Ver­an­stal­tung statt­fin­den­den Soli­da­ri­täts­be­kun­dun­gen des „Komi­tees zur Ver­tei­di­gung der Demo­kra­tie – Regi­on Oppeln“ hin. Es sei bemer­kens­wert, dass hier pol­ni­sche Bür­ger für die deut­sche Min­der­heit demonstrieren.

Ähn­li­ches wuss­te auch Bern­hard Gai­da zu berich­ten. Neben den Bun­des­tags­frak­tio­nen von Uni­on und SPD, der deut­schen Bot­schaft und dem Min­der­heits­be­auf­trag­ten Prof. Dr. Bernd Fab­ri­ti­us, denen er für ihre schnel­le Unter­stüt­zung dank­te, stell­te er ins­be­son­de­re die von den Geset­zes­än­de­run­gen nicht-betrof­fe­nen pol­ni­schen Min­der­hei­ten her­aus: „Wir füh­len die Soli­da­ri­tät der ande­ren Min­der­hei­ten“. Auch ein Teil der Polo­nia in Deutsch­land las­se sich nicht für innen­po­li­ti­sche Zie­le instrumentalisieren.

Knut Abra­ham MdB ord­ne­te die The­ma­tik schließ­lich in einen glo­ba­le­ren Kon­text ein: es han­de­le sich um ein drin­gen­des The­ma, das schnell eine Lösung brau­che und das sich in das Bild der Ver­schlech­te­rung der bila­te­ra­len Bezie­hun­gen zwi­schen Deutsch­land und Polen ein­fü­ge. Hier sei die Bun­des­re­gie­rung in die Pflicht zu neh­men: es hel­fe nur eine „hoch­ran­gi­ge Anspra­che“. Loben­de Wor­te fand er dies­be­züg­lich für den ursprüng­lich als Gast vor­ge­se­he­nen, jedoch im Zuge der Tages­er­eig­nis­se ander­wei­tig ver­pflich­te­ten Diet­mar Nie­tan, der es in sei­ner Reak­ti­on „an Deut­lich­keit nicht habe feh­len lassen“.

Einig waren sich die Exper­ten zuletzt aber auch dar­in, dass in der durch die The­ma­tik reflek­tier­ten Kri­se der Deutsch-Pol­ni­schen Bezie­hun­gen auch eine Chan­ce lie­ge, die Bezie­hun­gen zu refor­mie­ren und lang­fri­stig zu ver­bes­sern. Gera­de vor dem Hin­ter­grund der Ukrai­ne-Kri­se sol­le man, so Hart­mut Koschyk, „nicht in klein­li­chem Streit ver­har­ren“ son­dern „über den Tel­ler­rand hin­aus­schau­en und ein neu­es Kapi­tel eröff­nen“. In die glei­che Ker­be schlug Dr. Mazur­kie­wicz, der dar­auf hin­wies, die aktu­el­le Sicher­heits­kri­se als Signal dafür zu sehen, „dass wir gewis­sen Her­aus­for­de­run­gen nur gemein­sam begeg­nen kön­nen“. Die Ukrai­ne-Kri­se zei­ge, wie wich­tig ein Bewusst­sein für den Wert von Min­der­hei­ten sei und das Demo­kra­tie und Frei­heit stän­di­ger Arbeit bedürfen.

Die gesam­te Debat­te kann in vol­ler Län­ge auf You­Tube gese­hen werden:

Wite­re Infor­ma­tio­nen unter www​.stif​tung​-ver​bun​den​heit​.de