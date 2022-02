Nach wei­te­ren auf­ge­tre­te­nen Coro­na-Fäl­len im Team der Tigers stan­den am Mitt­woch­abend bei der Par­tie gegen die Heil­bron­ner Fal­ken nur noch zehn Stamm­kräf­te im Feld zur Ver­fü­gung, was zur Fol­ge hat­te, dass neben Caba­na auch Kolozva­ry in die Ver­tei­di­gung rück­te und man zusätz­lich am Nach­mit­tag mit Yan­nis Stef­fen, Bene­dikt Aschen­bren­ner sowie Syd­ney-Andrée Küb­ler drei Young­ster aus der U20 des Stamm­ver­eins lizen­zier­te, die nomi­nell die drit­te Rei­he der Tigers abbildeten.

Trotz der dezi­mier­ten Kader auf bei­den Sei­ten ent­wickel­te sich ein schnel­les Spiel auf gutem Niveau, bei wel­chen die Tigers zu Anfang zu eini­gen Mög­lich­kei­ten kamen und durch Zim­mer­mann, Rat­mann oder Caba­na durch­aus hät­ten in Füh­rung gehen kön­nen, was jedoch dann auf der Gegen­sei­te pas­sie­ren soll­te, als Del­la Rove­re – nach­dem die Fal­ken vor­her ein­mal gefähr­lich vor dem Bay­reu­ther Tor waren und dies mit einem Lat­ten­schuss in Gefahr gebracht hat­ten – auf den Plan trat und für sein Team die Füh­rung schrei­ben konn­te. Dies beant­wor­te­ten die Tigers, die mit ganz kur­zen Shifts unter­wegs waren, im Power­play, als der Heil­bron­ner Tor­schüt­ze auf der Straf­bank schmor­te. Jär­veläi­nen wur­de in Posi­ti­on gebracht, was sich der Bay­reu­ther Tor­jä­ger nicht ent­ge­hen ließ und den Aus­gleich erziel­te. Als in der Fol­ge Thiel auf Höhe des­rech­ten Bul­ly­punk­tes sei­nen Kol­le­gen Pre­to such­te, die­sen im Highslot auch fand, ziel­te der jun­ge Defen­der genau und über­wand Her­den zur aber­ma­li­gen Füh­rung für sei­ne Jungs.

Mit etwas weni­ger Dri­ve und mit dem Ver­such mit den eige­nen Kräf­ten zu haus­hal­ten agier­te man auf Sei­ten der Tigers im zwei­ten Abschnitt, bei dem man wei­ter­hin eben­bür­tig agie­ren konn­te aber auch – ins­ge­samt für bei­de Teams gel­tend – weni­ger Chan­cen als noch zu Beginn kre­ierte. Eine die­ser weni­gen Mög­lich­kei­ten nutz­ten die Gäste, als sie mit einem Mann mehr auf dem Eis stan­den und gedul­dig ihr Über­zahl­spiel vor­tru­gen, bis Mor­ri­son frei­ste­hend aus kur­zer Distanz platz­iert zum 1:3 aus Sicht der Tigers abschlie­ßen konn­te. Die beste Mög­lich­keit auf den Anschluss, der ver­wehrt blei­ben soll­te, hat­te Hoh­mann kurz vor dem Pau­sen­pfiff mit einem Allein­gang, bei wel­chem er noch ent­schei­dend gestört wer­den konnte.

Das Bemü­hen und das Enga­ge­ment im Schluss­ab­schnitt war den Tigers nicht abzu­spre­chen, nur die Kräf­te, die nun doch mehr und mehr fehl­ten, mach­ten sich sicht­lich bemerk­bar. So konn­te man die Angriffs­be­mü­hun­gen der Fal­ken meist an der eige­nen Zone stö­ren, da ein For­eck­eck fast nicht mehr gefah­ren wer­den konn­te. Trotz allem hielt man die Gäste wei­test­ge­hend vom eige­nen Tor fern und ver­such­te, mit ein­zel­nen Nadel­sti­chen zum Erfolg zu kom­men. Knapp zwei Minu­ten vor Ende der Spiel­zeit nahm Coach Far­kas noch den Goa­lie für einen sech­sten Feld­spie­ler vom Eis, was zwar noch den Anschluss­tref­fer durch Hoh­mann brach­te, jedoch gut eine Sekun­de vor Abpfiff deut­lich zu spät um noch an Punk­ten schnup­pern zu können.

Bay­reuth Tigers vs. Heil­bron­ner Fal­ken 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Bay­reuth: Her­den, Stein­hau­er – Pru­den (2), Kolozva­ry, Davis, Caba­na – Stef­fens, Hoh­mann, Aschen­bren­ner, Rat­mann, Jär­veläi­nen, Aschen­bren­ner, Tim Zim­mer­mann, Kret­sch­mann (2), Kunz, Kübler

Heil­bronn: Andry­uk­hov, Nat­te­rer – Maschmey­er (2), Mapes, Mor­ri­son, Obu (2), Fischer, Pre­to, Dun­ham, Kirsch (2), Del­la Rove­re (2), Black­wa­ter (2), Fab­ri­ci­us, Volk­mann, Lau­ten­schla­ger, Eli­as, Thiel

Schieds­rich­ter: Lajoie, Sicor­schi – Moos­ber­ger, Sauer

Zuschau­er: 545

Stra­fen: Bay­reuth: 4 Heil­bronn: 10 PP: Bay­reuth: 1/5 Heil­bronn: 1/2

Tor­fol­ge: 0:1 (8.) Del­la Rove­re (Thiel, Pre­to), 1:1 (13.) Jär­veläi­nen (Hoh­mann, Caba­na) PP1, 1:2 (14.) Pre­to (Thiel, Fischer), 2:3 (60.) Hoh­mann (Kolozva­ry, Järveläinen)

Alex­an­der Vögel