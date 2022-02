In Bay­ern lau­fen die Vor­be­rei­tun­gen zur Auf­nah­me mög­li­cher Kriegs­flücht­lin­ge aus der Ukrai­ne. Das teilt Euro­pa­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml mit, die sich heu­te in der AEO in Bam­berg über die dor­ti­gen Mög­lich­kei­ten zur Unter­brin­gung infor­miert hat.

„Der Angriffs­krieg Russ­lands auf die Ukrai­ne ver­ur­sacht schreck­li­ches Leid. Für uns als Frei­staat Bay­ern ist klar: Wir reden nicht nur von Soli­da­ri­tät, son­dern unter­stüt­zen ganz kon­kret.“ Das betont Euro­pa­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml. Bay­ern schicke Hilfs­gü­ter in die Ukrai­ne und berei­te sich gleich­zei­tig dar­auf vor, dass Men­schen aus der Ukrai­ne auch in Bay­ern Schutz suchen. „Wir gehen davon aus, dass sehr vie­le Kriegs­flücht­lin­ge in die unmit­tel­ba­ren Nach­bar­län­der gehen wer­den. Des­halb bin ich über die dor­ti­ge Lage im Aus­tausch mit Kol­le­gen und Bot­schaf­tern aus Polen, Ungarn und Rumä­ni­en. Gleich­zei­tig rech­nen wir damit, dass auch Flücht­lin­ge aus der Ukrai­ne in Deutsch­land Schutz suchen wer­den. Wir prü­fen aktu­ell, wie vie­le Men­schen wir in den Anker-Ein­rich­tun­gen unter­brin­gen kön­nen. Außer­dem haben wir eine Anfra­ge an die Ober­bür­ger­mei­ster und Land­rä­te gestellt, wel­che Unter­brin­gungs­mög­lich­kei­ten von kom­mu­na­ler Sei­te noch zur Ver­fü­gung gestellt wer­den kön­nen“, berich­tet Huml. Die Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Mela­nie Huml hat sich heu­te in der AEO in Bam­berg über die dor­ti­gen Vor­be­rei­tun­gen zur Unter­brin­gung ukrai­ni­scher Kriegs­flücht­lin­ge infor­miert. „In der AEO ste­hen uns noch freie Kapa­zi­tä­ten zur Ver­fü­gung, die genutzt wer­den kön­nen“, berich­tet Huml und betont: „Ich hal­te es für wich­tig, dass wir nicht nur von Soli­da­ri­tät reden, son­dern den Men­schen aus der Ukrai­ne, die vor dem rus­si­schen Angriffs­krieg Schutz suchen, schnell und mög­lichst unbü­ro­kra­tisch helfen.“