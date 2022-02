Reso­lu­ti­on: Grü­nes Bam­berg und Grü­ne Jugend Bam­berg ver­ur­tei­len Angriffs­krieg gegen die Ukrai­ne – Stadt muss jetzt Vor­be­rei­tun­gen für Kriegs­flücht­lin­ge treffen

Grü­nes Bam­berg und die Grü­ne Jugend Bam­berg ver­ur­tei­len den Angriffs­krieg auf die Ukrai­ne und ihr Selbst­be­stim­mungs­recht. Dazu haben das grü­ne Ple­num und die Mit­glie­der der Grü­nen Jugend am 24.02.2022 eine gemein­sa­me Reso­lu­ti­on verabschiedet.

Timm Schul­ze, Initia­tor der Reso­lu­ti­on und grü­nes Vor­stands­mit­glied, macht deutlich:

„Der Dik­ta­tor Putin und sei­ne Klep­to­kra­ten-Cli­que wer­den wegen uns in Bam­berg allein nicht ihre Ver­bre­chen been­den. Wir wol­len aber nicht schwei­gen, wenn der Frie­den in Euro­pa gebro­chen wird. Wir ste­hen soli­da­risch an der Sei­te der Ukrai­ner. Unse­re Gedan­ken sind bei allen von den Kriegs­hand­lun­gen betrof­fe­nen Menschen.“

In der Reso­lu­ti­on for­dern die Bam­ber­ger Grü­nen die Rus­si­sche Föde­ra­ti­on dazu auf, den Angriff auf die Ukrai­ne zu been­den und zu den Ver­ein­ba­run­gen des Völ­ker­rechts zurück­zu­keh­ren. Der Text betont außer­dem die Soli­da­ri­tät mit den Men­schen in der Ukrai­ne. Grü­nes Bam­berg und die Grü­ne Jugend Bam­berg begrü­ßen in der Reso­lu­ti­on die Bereit­schaft der Bam­ber­ger Rat­haus­spit­ze, gege­be­nen­falls Kriegs­flücht­lin­ge aus der Ukrai­ne aufzunehmen.

Der Spre­cher der Grü­nen Jun­gend Bam­berg, Jakob Bel­le appelliert:

„Wir begrü­ßen die Auf­nah­me­be­reit­schaft für Kriegs­flücht­lin­ge. Damit wir vor­be­rei­tet sind, muss die Stadt Bam­berg bereits jetzt ent­spre­chen­de Vor­be­rei­tun­gen tref­fen. Wir bie­ten unse­re Unter­stüt­zung an.“

Der voll­stän­di­ge Text der Resolution:

Reso­lu­ti­on von GRÜ­NES BAM­BERG und der Grü­nen Jugend Bamberg