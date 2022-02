Bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung von Bam­bergs unab­hän­gi­gen Bür­gern im letz­ten Jahr in der Braue­rei­gast­stät­te Kai­ser­dom wur­de der kom­plet­te Vor­stand in sei­nen bestehen­den Funk­tio­nen bestä­tigt: BuB-Stadt­rä­tin Danie­la Reinfel­der wur­de als 1. Vor­sit­zen­de ein­stim­mig wie­der­ge­wählt, eben­falls Jörg Schmal­fuß als 2. Vor­sit­zen­der, der auf­grund eines ander­wei­ti­gen Ter­mins per­sön­lich nicht anwe­send sein konn­te und sich im Vor­feld schrift­lich zur Wie­der­wahl und Annah­me bereit erklär­te. Zur Schatz­mei­ste­rin und Schrift­füh­re­rin wur­de erneut Andrea Wach­ter gewählt. Auch Sabi­ne Salo­mon wur­de in Abwe­sen­heit in ihrem Amt als 1. Kas­sen­prü­fe­rin bestä­tigt. Neu gewählt wur­de Maria Rit­ter als 2. Kassenprüferin.

Den Abend über stand Ver­schie­de­nes zur Dis­kus­si­on: Von der Arbeit als Frak­ti­on Freie Wäh­ler-BuBFDP über die Bür­ger­be­tei­li­gungs­platt­form bis hin zur Bam­ber­ger Finanz­af­fä­re. Beson­ders bedau­er­lich sehen die Mit­glie­der der BuB die ein­sei­ti­ge Aus­rich­tung hin zum Ver­kehrs­mit­tel Fahr­rad und die kon­se­quen­te Ver­drän­gung des Autos. Vie­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind sowohl beruf­lich als auch alters­be­dingt auf das Auto ange­wie­sen, genie­ßen die Lebens­qua­li­tät in unse­rer Stadt und freu­en sich, wenn das so bleibt. Das The­ma Unter­stüt­zung der Hand­wer­ker und des Mit­tel­stan­des haben sich Bam­bergs unab­hän­gi­ge Bür­ger beson­ders auf die Fah­nen geschrie­ben. „ Wir wer­den froh sein, wenn es auch zukünf­tig in Bam­berg noch eine so gro­ße Viel­falt von Hand­werks­be­trie­ben und auch von inha­ber­ge­führ­ten Geschäf­ten geben wird“, so Stadt­rä­tin Danie­la Reinfel­der. Die anwe­sen­den Mit­glie­der beschlos­sen, sich wei­ter­hin ein­mal im Monat per Video­kon­fe­renz zu aktu­el­len The­men auszutauschen.