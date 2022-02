Anfra­ge Volt/​ÖDP/​BM an den Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke Rat­haus Max­platz 96047 Bamberg

Wohn­raum für Geflüch­te­te – Vor­be­rei­tung auf eine dro­hen­de Flüchtlingswelle

Sehr geehr­ter Herr Ober­bür­ger­mei­ster Starke,

Seit län­ge­rem zeich­net sich eine Ver­schär­fung des Kon­flikts in der Ukrai­ne ab und seit eini­gen Wochen droht eine Inva­si­on Russ­lands in der Ukrai­ne. Soll­te es dazu kom­men muss Deutsch­land mit einer gro­ßen Zahl an Geflüch­te­ten rech­nen denen wir Hil­fe, Schutz und Bei­stand gewäh­ren müs­sen. In die­sem Zusam­men­hang scheint es nicht sinn­voll, eine gro­ße Zahl geflüch­te­ter Fami­li­en, Frau­en und Kin­der im Bam­berg Anker­zen­trum unterzubringen.

Wir stel­len daher fol­gen­de Fragen:

- Wel­che Vor­be­rei­tun­gen hat die Stadt Bam­berg ange­sichts einer mög­li­cher­wei­se zu

erwar­ten­den gro­ßen Zahl an Geflüch­te­ten aus der Ukrai­ne getroffen?

- Wur­de über­legt wie man eine zen­tra­le Unter­brin­gung Geflüch­te­ter aus der Ukraine

ver­mei­den kann? Wur­de hier­zu das Gespräch mit ande­ren ober­frän­ki­schen Kom­mu­nen gesucht?

- Da ins­be­son­de­re mit flüch­ten­den Fami­li­en und Kin­dern zu rech­nen ist: Wurden

Vor­keh­run­gen getrof­fen die­se Kin­der und Fami­li­en adäquat zu ver­sor­gen zum

Bei­spiel im Hin­blick auf Beschu­lung der Kin­der etc.

Des Wei­te­ren stel­len wir fol­gen­den Antrag:

Die Stadt Bam­berg rich­tet schnellst mög­lich eine Anlauf­stel­le für Bürger*innen der Stadt Bam­berg ein, bei der sich Bürger*innen mel­den kön­nen die bereit sind Geflüch­te­te dezen­tral aufzunehmen.

Soll­te bezüg­lich der oben gestell­ten Fra­gen bis­lang kei­ne Akti­vi­tä­ten gestar­tet wor­den sei­en stel­len wir den Antrag dem­entspre­chend aktiv zu werden.

Mit freund­li­chen Grüßen

gezeich­net

Hans-Gün­ter Brünker

Lucas Büchner

Jür­gen Weichlein