33-Jäh­ri­ger wohl auf wie­der aufgefunden

Seit Diens­tag wur­de ein 33-jäh­ri­ger Küp­ser ver­misst, der sich in einer psy­chi­schen Aus­nah­me­si­tua­ti­on befand. Sei­ne Arbeits­kol­le­gen hat­ten ihn am Diens­tag gegen 15.00 Uhr zuletzt gese­hen, als er die Arbeits­stel­le zu Fuß ver­lies. Am Mitt­woch in den frü­hen Mor­gen­stun­den fan­den Anwoh­ner von Schmölz im Indu­strie­ge­biet Kaul­la­che einen Ruck­sack und eine Arbeits­ho­se am Fahrbahnrand.

Bei­des konn­te auf­grund des auf­ge­fun­de­nen Per­so­nal­aus­wei­ses dem Ver­miss­ten zuge­ord­net werden.

Bei den Such­maß­nah­men waren neben der Poli­zei Kro­nach und Coburg auch Kräf­te der Was­ser­ret­tung, der Berg­wacht und Ret­tungs­hun­de ein­ge­setzt. Erst­mals konn­te die bei­den Droh­nen mit Wär­me­bild­ka­me­ra der Feu­er­weh­ren als Ergän­zung zum Poli­zei­hub­schrau­ber ein­ge­setzt wer­den. Such­ge­biet war der Bereich süd­lich von Schmölz bis nach Ober­lan­gen­stadt und Tüschnitz. Am spä­ten Nach­mit­tag konn­te das Han­dy vom Poli­zei­hub­schrau­ber nörd­lich von Ober­lan­gen­stadt geor­tet und glück­li­cher­wei­se von Pas­san­ten gefun­den werden.

Da der Ver­miss­te am Mitt­woch nicht gefun­den wer­den konn­te, mach­ten sich die Ret­tungs­or­ga­ni­sa­tio­nen am Don­ners­tag erneut auf die koor­di­nie­re Absu­che im besag­ten Such­ge­biet Schmölz bis Ober­lan­gen­stadt, bzw. auf der Rodach bis nach Redwitz.

Gegen 11.25 Uhr konn­te der Ver­miss­te schließ­lich im Bereich des Sport­plat­zes Thei­sen­ort vom Hub­schrau­ber gesich­tet wer­den. Ret­tungs­kräf­te über­nah­men den jun­gen Mann und trans­por­tier­ten ihn vor­sorg­lich in die Fran­ken­wald­kli­nik Kronach.