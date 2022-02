Von der Aus­saat bis zur Ernte

Die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main bie­tet einen Gar­ten­pfle­ger-Grund­kurs zum The­ma Gemü­se an. Er besteht aus vier Tei­len, begin­nend mit Teil 1 am 11. März 2022 über Grund­la­gen, Vor­pla­nung, Saat­gut, Anzucht und Boden.

Im zwei­ten Teil am 29. April 2022 wer­den die The­men Beet­vor­be­rei­tung, Anpflan­zung, Ansaat, Dün­gung und Mul­chen behan­delt. Der drit­te Teil fin­det am 10. Juni 2022 statt. Hier wird der Gemü­se­gar­ten im Som­mer, das Nach­pflan­zen, die Saat­gut­ge­win­nung und die Steck­lings­ver­meh­rung gezeigt. Der vier­te und letz­te Teil am 8. Juli 2022 beinhal­tet die Ern­te und Ver­ar­bei­tung von Gemüse.

Beginn ist jeweils um 16 Uhr. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 40 Euro. Der Kurs ist nur kom­plett mit allen Teil-Modu­len buch­bar. Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on unter der Tele­fon­num­mer 09575/921455 oder per Mail: umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de entgegen.

Der Kurs fin­det unter Ein­hal­tung der zu dem jewei­li­gen Zeit­punkt gel­ten­den Coro­na-Rege­lun­gen statt.