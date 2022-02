Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg führt am Sams­tag, den 26. Febru­ar 2022 Rodungs­ar­bei­ten zur Bau­feld­frei­ma­chung im Bereich des Böschungs­rut­sches an der St 2708 zwi­schen Fürth am Berg und Horb durch. Hier­für muss die Staatstra­ße in die­sem Bereich von ca. 8.00 Uhr – 16.00 Uhr gesperrt werden.

Die Umlei­tung erfolgt über Fech­heim (St 2206) – Bodern­dorf (CO 11) – Rich­tung B4 sowie umge­kehrt und ist ent­spre­chend ausgeschildert.

Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg bit­tet die Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis für die unver­meid­ba­ren Beein­träch­ti­gun­gen wäh­rend der Vor­be­rei­tungs­ar­bei­ten zur Sanie­rung des Böschungsrutsches.