Der Traum vom eige­nen Restau­rant, der eige­nen Bar oder dem eige­nen Café soll bald wahr wer­den, jedoch fehlt noch das nöti­ge Wis­sen, um ihn Rea­li­tät wer­den zu las­sen? Das Inte­rims­grün­der­zen­trum „Start­Up Point“ der Stadt Bay­reuth, die Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Bay­reuth und die Indu­strie- und Han­dels­kam­mer (IHK) für Ober­fran­ken Bay­reuth wol­len Inter­es­sier­te im Rah­men eines Online-Events unter­stüt­zen. Am Diens­tag, 8. März, fin­det von 17.30 bis 20.30 Uhr eine kosten­lo­se Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung zum The­ma „Grün­den in der Gastro­no­mie“ statt. Was wird gebo­ten? Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer kön­nen sich von Fach­leu­ten der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth über die wich­tig­sten Schrit­te auf ihrem Weg zur eige­nen Gastro­no­mie infor­mie­ren und zusätz­lich von einem Erfah­rungs­be­richt eines erfah­re­nen Gastro­no­men profitieren.

Eine Online-Anmel­dung ist auf fol­gen­den Web­sei­ten mög­lich: www​.start​up​.bay​reuth​.de, www​.zukunft​.land​kreis​-bay​reuth​.de oder www​.regi​on​-bay​reuth​.de. Für wei­te­re Aus­künf­te ste­hen im Land­rats­amt Jana-Lisa Mönch (Mail: jana-​lisa.​moench@​lra-​bt.​bayern.​de) und im „Start­Up Point“ der Stadt Bay­reuth Anja Dol­l­hopf (Mail: anja.​dollhopf@​stadt.​bayreuth.​de) zur Verfügung.