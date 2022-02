Ver­dienst­me­dail­le für Hans Ramer

Erz­bi­schof Lud­wig Schick hat den lang­jäh­ri­gen Geschäfts­füh­rer des Hein­richs-Ver­lags, Hans Ramer, in den Ruhe­stand ver­ab­schie­det und ihm die Ver­dienst­me­dail­le des Erz­bis­tums ver­lie­hen. In einer Fei­er­stun­de im Bis­tums­haus wür­dig­te Schick am Diens­tag die Ver­dien­ste Ramers um die Bis­tums­zei­tung „Hein­richs­blatt“ und die Print­me­di­en im Erz­bis­tum. Es sei auch Ramers Ver­dienst, dass der Rück­gang der Auf­la­ge der Bis­tums­zei­tung in Bam­berg weni­ger stark sei als in allen ande­ren Diö­ze­sen. „Bei aller Digi­ta­li­sie­rung brau­chen wir eine Kul­tur des Buches und der gedruck­ten Medi­en“, sag­te Schick.

In sei­nen Dan­kes­wor­ten blick­te Ramer auf 47 Jah­re beim St. Otto-Ver­lag und spä­ter beim Hein­richs-Ver­lag zurück. Er habe eine span­nen­de Zeit mit Höhen und Tie­fen erlebt, sag­te Ramer und bedank­te sich bei Gene­ral­vi­kar Georg Kestel für die Zusam­men­ar­beit mit dem Ordi­na­ri­at. Außer­dem dank­te er der Redak­ti­on und der gan­zen Beleg­schaft: „Nur mit einer guten Mann­schaft las­sen sich gute Ergeb­nis­se erzie­len.“ Er hin­ter­las­se ein gut bestell­tes Haus. Ramers Nach­fol­ge in der Geschäfts­füh­rung über­neh­men in einer Dop­pel­spit­ze Bir­git Erhardt als Lei­te­rin des Buch­ver­lags und Andre­as Kusch­bert, Chef­re­dak­teur des Heinrichsblatts.