Einen ver­irr­ten Biber ret­te­ten Cobur­ger Poli­zi­sten am Mitt­woch­mor­gen im Cobur­ger Stadt­ge­biet aus einer miss­li­chen Lage.

Der Haus­mei­ster des Park­haus Mau­er fand den Biber um 6:40 Uhr auf einem der Park­decks. Die­ser ver­stän­dig­te dar­auf­hin die Cobur­ger Poli­zi­sten. Den Ord­nungs­hü­tern gelang es unter Zuhil­fe­nah­me einer Alt­pa­pier­ton­ne das Tier ein­zu­fan­gen. Mit Hil­fe der Ton­ne trans­por­tie­ren die Beam­ten das Nage­tier an einen unweit des Ein­satz­orts befind­li­chen Fluss. Am Ufer der „Itz“ ent­lie­ßen die Beam­ten das Tier aus des­sen Trans­port­ver­packung. Der Bie­ber ori­en­tier­te sich sofort in Rich­tung des flie­ßen­den Was­sers und schwamm unver­sehrt davon.