Nach dem Beginn der Inva­si­on in der Urkrai­ne erklärt sich Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Starke:

In sei­ner Stel­lung­nah­me führt das Stadt­ober­haupt aus:

„Mit der krie­ge­ri­schen Inva­si­on wird es gro­ßes mensch­li­ches Leid geben. Auch in unse­rer Stadt leben Mit­bür­ge­rin­nen und Mit­bür­ger, die ihre Wur­zeln in der Ukrai­ne haben und sich um ihre Fami­li­en­an­ge­hö­ri­gen und Freun­de in der Hei­mat sorgen.

Die­se schlim­me Ent­wick­lung hät­te ich mir in die­sem Aus­maß nicht vor­stel­len kön­nen: dass mit­ten in Euro­pa ein Krieg los­bricht, der trotz aller diplo­ma­ti­schen Initia­ti­ven nicht ver­hin­dert wer­den konn­te. Der Bruch des Völ­ker­rechts ist völ­lig inak­zep­ta­bel und ver­dient es, poli­tisch auf das Schärf­ste ver­ur­teilt zu wer­den. Wer glaubt, Kon­flik­te mit Gewalt lösen zu kön­nen, ver­stößt gegen alle huma­ni­tä­ren und demo­kra­ti­schen Prin­zi­pi­en. Des­we­gen sind wir soli­da­risch mit den Men­schen in der Ukraine.“