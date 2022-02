Auch in der letz­ten Sit­zung des Umwelt- und Mobi­li­täts­se­nats wur­de deut­lich, wie weit Bam­berg von einer nach­hal­ti­gen Mobi­li­täts­ent­wick­lung ent­fernt ist. Die Dis­kus­sio­nen krei­sen um Besitz­stands­wah­rung und die Ver­hin­de­rung oder wenig­stens das Brem­sen von not­wen­di­ger Wei­ter­ent­wick­lung. Mit der mög­li­chen wei­te­ren Ein­schnü­rung des Fla­schen­hal­ses Unte­re Brücke für den Rad­ver­kehr wird immer offen­sicht­li­cher, dass sich im aktu­el­len Stadt­rat immer weni­ger Entscheidungsträger*innen dar­an erin­nern, dass Bam­berg 50 % mehr Wege im Umwelt­ver­bund mit Bus‑, Fuß- und Rad­ver­kehr errei­chen will.

Aktu­ell wer­den im Stadt­rat Kon­flikt­si­tua­tio­nen behan­delt, die sich aus dem begrenz­ten Platz­an­ge­bot in einer Alt­stadt erge­ben. Die ver­ständ­li­chen Inter­es­sen von Gewer­be­trei­ben­den und Anwoh­nen­den müs­sen dabei natür­lich berück­sich­tigt wer­den, aller­dings ist zu beob­ach­ten, dass ande­re berech­tig­te Inter­es­sen dann leicht­fer­tig geop­fert wer­den, weil Betrof­fe­ne gar nicht erst gefragt wer­den. Auch die lang­fri­sti­gen Zie­le der Stadt zur eige­nen Ent­wick­lung wer­den geflis­sent­lich bei­sei­te­ge­legt. Es ist zu erwar­ten, dass in weni­gen Jah­ren über­rascht fest­ge­stellt wird, dass es zu spät sei, die Zie­le zu errei­chen, man hät­te frü­her begin­nen müssen.

Laut Pla­nung der Stadt soll die Unte­re Brücke als Bün­de­lung zwei­er City­rou­ten eine direkt geführ­te Haupt­rou­te zur Anbin­dung der Stadt­mit­te sein, der ein­zi­gen Fluss­que­rung per Rad zur Stadt­mit­te. „Dem Rad­ver­kehr kommt eine sehr hohe Bedeu­tung zu, was sich v. a. in siche­rer und lei­stungs­fä­hi­ger Infra­struk­tur und Füh­rungs­form aus­drückt“ so das Pla­nungs­do­ku­ment Rad­rou­ten Ziel­netz VEP Bam­berg 2030. Die­se Funk­ti­on kann das Nadel­öhr auf­grund sei­ner Gestal­tung als ver­kehrs­be­ru­hig­ter Bereich heu­te schon nicht lei­sten. Soll­te tat­säch­lich zur Bewir­tung die ver­füg­ba­re Brei­te ein­ge­schränkt wer­den, ist dort de fac­to kein Rad­ver­kehr mehr mög­lich. Die­se Posi­ti­on hat der VCD bereits im letz­ten Jahr vor­ge­bracht, zum Run­den Tisch wur­de er jedoch nicht ein­ge­la­den, ein Beleg, dass die Mobi­li­täts­be­lan­ge von Rad- und Fuß­ver­kehr eben kei­ne Rol­le spie­len, allen VEP-Zie­len zum Trotz.

Eine wei­te­re kri­ti­sche Strecke ist die Sie­chen­stra­ße mit den Fahr­rad­schutz­strei­fen und häu­fi­gen Behin­de­run­gen durch par­ken­de und hal­ten­de Fahr­zeu­ge. Dies ist gleich­zei­tig die Bün­de­lung von drei City­rou­ten in die Stadt­mit­te. In der Sit­zung des Umwelt- und Mobi­li­täts­se­nats und in Anträ­gen aus man­chen Frak­tio­nen soll nun die­se Mini­mal­lö­sung für die gefähr­de­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer auch noch geop­fert wer­den. Bei allem Ver­ständ­nis für die Bedürf­nis­se von Hand­werks­be­trie­ben und Anwoh­nen­den müs­sen auch Fuß- und Rad­ver­kehr sicher geführt wer­den. Sonst wer­den die Verkehrsteilnehmer*innen nicht im ange­streb­ten Umfang moti­viert, auf die­se Ver­kehrs­mit­tel umzu­stei­gen. Was in die­sen Dis­kus­sio­nen fehlt, sind die Maß­nah­men, um die Logi­stik der Hand­werks­be­trie­be und Anwoh­nen­den zu ver­bes­sern. „Wir ver­mis­sen die Initia­ti­ven der Stadt für mehr Car­sha­ring, bes­se­re Lie­fer­dien­ste, dich­te­ren Bus­ver­kehr, auto­no­me Innen­stadt­bus­se usw., alles Maß­nah­men aus dem Ver­kehrs­ent­wick­lungs­plan, die hel­fen sol­len, heu­ti­ge Pro­ble­me an der Wur­zel zu packen statt kurz­fri­stig popu­li­stisch an Sym­pto­men her­um­zu­dok­tern“ fasst Andre­as Irmisch, Vor­sit­zen­der des VCD Kreis­ver­bands Bam­berg, die Sicht­wei­se des Umwelt­ver­bands zusammen.

Die Leid­tra­gen­den sind dabei kei­ne Min­der­heit, son­dern eine Mehr­heit. Bereits 2015 wur­den fast 60 % der Wege in Bam­berg mit dem Umwelt­ver­bund zurück­ge­legt gegen­über nur gut 40 % mit dem Auto. Bis 2030 soll das Ver­hält­nis 75 % zu 25 % sein, so der Beschluss des Stadt­rats im Novem­ber 2017. Dass die­se Mehr­heit von 75 % bei den Ent­schei­dun­gen der Stadt stär­ke­re Berück­sich­ti­gung fin­det, ist eines der zen­tra­len Anlie­gen des VCD. Dass die Mehr­heits­ver­hält­nis­se im Stadt­rat eher umge­kehrt argu­men­tie­ren, ist nicht nach­voll­zieh­bar. Umso drin­gen­der ist es, nun end­lich alle Arbeits­er­geb­nis­se zum Ver­kehrs­ent­wick­lungs­plan zu ver­öf­fent­li­chen, damit die gesam­te Stadt­ge­sell­schaft an der Dis­kus­si­on betei­ligt sein kann.