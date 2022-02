In der kom­men­den Voll­sit­zung des Bam­ber­ger Stadt­rats am 23.02.22 wird Fabi­an Dör­ner, Stadt­rat der Par­tei Die PAR­TEI sein Man­dat nie­der­le­gen. Nach­rücken wird sei­ne Genos­sin Ali­na Acht­zi­ger, die in der glei­chen Voll­sit­zung als Stadt­rä­tin ver­ei­digt wird. Wie ihr Vor­gän­ger Dör­ner tritt sie der Stadt­rats­frak­ti­on BaLi/​Die PAR­TEI bei. Die Frak­ti­on bedau­ert, Herrn Dör­ner ver­ab­schie­den zu müs­sen und ist dank­bar für sei­ne bis­he­ri­ge Arbeit.

Zu der Auf­ga­be sei­nes Man­dats sagt Dör­ner: „Vor allem sind es pri­va­te Grün­de, die mich zu die­sem Schritt bewegt haben. Aller­dings löse ich auch ein wei­te­res Wahl­ver­spre­chen ein, die Fau­len­quo­te. Das arbeits­in­ten­si­ve Man­dat ver­trägt sich damit defi­ni­tiv nicht. Auch befin­de ich mich ganz auf der Linie der CSU bezüg­lich der Live-Über­tra­gun­gen von Rats­sit­zun­gen und set­ze mit mei­nem Aus­schei­den ein Zei­chen gegen Klaus Stieringer.

Ich bin sehr zufrie­den mit mei­nen Erfol­gen in nur 2 Jah­ren Rats­mit­glied­schaft! Mer­kel ist weg, Fritz Bay­er­lein ist zu 50% weg, es gibt hybri­de Sit­zun­gen und einen Live-Stream. Ent­täuscht bin ich von der Tat­sa­che, dass ein­fa­che Stadt­rä­tys wie ich selbst, im Gegen­satz zu ande­ren Mit­glie­dys des Rats *zwin­kers­mi­ley*, in den 2 Jah­ren an kei­nem ein­zi­gen Sekt­emp­fang teil­neh­men konnten.”

Sei­ne Nach­fol­ge­rin Ali­na Acht­zi­ger, die auch Dör­ners Posi­tio­nen in Sena­ten und dem Stif­tungs­rat über­neh­men wird, hält die­ser für sehr gut geeig­net: „Poli­tisch und gesell­schaft­lich bin ich zu Höhe­rem beru­fen. Des­halb ist es not­wen­dig, den Stadt­rat hin­ter mir zu las­sen und da der Bam­ber­ger Stadt­rat sowie­so schon zu viel alte wei­ße Män­nern hat, fin­de ich es wirk­lich toll, dass eine jun­ge wei­ße Frau über­nimmt. Der Rat hat es drin­gend nötig, jün­ger und weib­li­cher zu wer­den, was mei­ne Nach­fol­ge­rin bei­des erfüllt.“

Auch die Frak­ti­on ist glück­lich, Frau Acht­zi­ger als neue Stadt­rä­tin begrü­ßen zu dür­fen und freut sich auf die gemein­sa­me Zusammenarbeit.

„Fabi­an war eine gro­ße Berei­che­rung für unse­re Frak­ti­on und den gesam­ten Stadt­rat und lei­ste­te Pio­nier­ar­beit für vie­le ein­ge­schränk­te Gei­ster, berei­cher­te so man­che Sit­zung mit sei­nen, nicht immer nur, sati­ri­schen Bei­trä­gen. Von mir aus hät­ten ganz ande­re Stadt­rä­tys mal ihren Hut neh­men sol­len… Gleich­zei­tig freu­en wir uns auf Ali­na, mit der wir eine tat­kräf­ti­ge Frau mit viel Durch­set­zungs­ver­mö­gen in unse­re Rei­hen auf­neh­men.“, kom­men­tiert Frak­ti­ons­spre­cher Ste­phan Kettner.