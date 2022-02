Die Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt berei­tet aktu­ell den Anmel­de­be­ginn für das neue Pro­gramm Frühjahr/​Sommer vor, das ab 19. Febru­ar 2022 auf der Home­page zu fin­den ist. Bis zum 23. Febru­ar 2022 ist das Sekre­ta­ri­at geschlos­sen. Ab 24. Febru­ar 2022 sind Anmel­dun­gen online über www​.vhs​-bam​berg​.de, per Mail an info@​vhs-​bamberg.​de, tele­fo­nisch unter 0951/87–1108, oder schrift­lich mög­lich. Per­sön­li­che Anmel­dung bit­te nur in Aus­nah­me­fäl­len mit Ter­min­ver­ein­ba­rung und 3G-Nachweis.