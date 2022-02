19 sozia­le Pro­jek­te erhal­ten Unter­stüt­zung von den Stadt­wer­ken Bam­berg. Gäbe es die vie­len enga­gier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger nicht, wäre Bam­berg um vie­le sozia­le und kul­tu­rel­le Pro­jek­te ärmer. Da vie­le Vor­ha­ben nur mit ent­spre­chen­den finan­zi­el­len Mit­teln rea­li­siert wer­den kön­nen, unter­stüt­zen die Stadt­wer­ke Bam­berg Ver­ei­ne und gemein­nüt­zi­ge Insti­tu­tio­nen in ihrem Ver­sor­gungs­ge­biet zwei Mal jähr­lich über ver­schie­de­ne Spen­den­fonds. Nutz­nie­ßer der jüng­sten Aus­schüt­tung waren 19 Pro­jek­te aus den Berei­chen Kin­der- und Jugend­ar­beit, Sport, Sozia­les, Bil­dung und Umwelt. Dar­un­ter das „Hip Hop Fami­li­en­fest“, das vom „Bam­bäg­ga und Bam­berg Festi­vals e. V.“ orga­ni­siert wird und die Sitz­ge­le­gen­hei­ten im Pau­sen­hof, die auf Initia­ti­ve des För­der­ver­eins „Freun­de der Kuni­gun­den­schu­le Bam­berg e. V.“ ent­stan­den sind.

Die Aus­schrei­bung für das näch­ste hal­be Jahr hat bereits begon­nen. Wel­che Kri­te­ri­en die Pro­jek­te erfül­len müs­sen, damit sie geför­dert wer­den, wird unter www​.stadt​wer​ke​-bam​berg​.de/​s​p​e​n​den beschrie­ben. Hier kön­nen sich Inter­es­sier­te mit ihrem Pro­jekt direkt bewerben.

Spen­den­emp­fän­ger 12/2021

 Adolf-Kol­ping-Berufs­schu­le Bam­berg – „nach­hal­ti­ger Pausenverkauf“

 Ball-Spiel-Club Bam­berg 1920 e. V. – „Ulti­ma­te Fris­bee Tur­nier Wurfkultur

Bamberg“

 Bam­bäg­ga und Bam­ber­ger Festi­vals e. V. – „Hip Hop Familienfest“

 Eichen­dorff-Gym­na­si­um – „Trink­was­ser­brun­nen“

 Evang.-Luth. Gesamt­kir­chen­ge­mein­de Bam­berg – „Lan­ge Nacht der Kirchen“

 Evang. Deka­nat Bam­berg f.d. Arbeits­gem. christ­li­cher Kir­chen in Bamberg -

„Kaf­fee­li­no“

 FC Ein­tracht Bam­berg – „För­de­rung Quidditchjugend“

 För­der­ver­ein „Freun­de der Kuni­gun­den­schu­le Bam­berg e. V. – „Sitz­ge­le­gen­heit

im Pausenhof“

 För­der­ver­ein Kita an der Auf­er­ste­hungs­kir­che e. V. – „Klei­ne Handwerker“

 För­der­ver­ein Sor­op­ti­mi­sten Inter­na­tio­nal Club Bam­berg-Kuni­gun­de e. V. -

“Wis­sen macht Spaß“

 Kin­der­schutz­bund Bam­berg e. V. – „Auf­bau einer Anlauf­stel­le zur Meditation“

 Klein­gar­ten­ver­ein Sen­del­bach e. V. – „Neu­an­schaf­fung von Spiel­ge­rä­ten für

den Kinderspielplatz“

 Lan­des­bund für Vogel­schutz e. V. – „natur­ver­träg­li­ches Stand up paddling“

 Lebens­hil­fe Bam­berg e. V. – Instru­men­te für die Band „Slee­ping Ann“

 Mit­tel­schu­le Bam­berg Gaustadt – „Umge­stal­tung des Außen­be­reichs in einen

Lern- und Lebensbereich“

 Stadt­bü­che­rei St. Kili­an Hall­stadt – „mobi Hörsticks“

 TSV Ein­tracht Bam­berg – „För­de­rung der Kegeljugend“

 Ver­ein AIKI­KAI BAM­BERG e. V. – „AIK­IDO für Kin­der auf den Grünflächen

Bambergs“

 Vil­la Kun­ter­bund e. V. – „Kin­der­GAR­TEN“