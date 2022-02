Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Feu­er in Wohnung

Am Diens­tag­abend wur­den bei einem Brand in einer Woh­nung im Stadt­teil Büchen­bach drei Per­so­nen leicht verletzt.

Die Woh­nungs­in­ha­be­rin war dabei am Wasch­becken in ihrer Küche einen Pin­sel aus­zu­wa­schen. Durch eine Ker­ze, die unmit­tel­bar bren­nend dane­ben stand, gab es auf­grund der Lösungs­mit­tel­dämp­fe offen­sicht­lich eine klei­ne­re Ver­puf­fung. Dadurch fing die Ober­be­klei­dung der 35-jär­hi­gen Woh­nungs­in­ha­ber Feu­er. Zudem fiel die Ker­ze auf den Fuß­bo­den und steck­te dort eine aus­ge­brei­te­te Zei­tung in Brand.

Eine Nach­ba­rin, die zu Hil­fe eil­te, lösch­te die Flam­men mit einem Feuerlöscher.

Bei dem Brand­ge­sche­hen zog sich die Woh­nungs­in­ha­be­rin leich­te Brand­ver­let­zun­gen zu, ihre 15-jäh­ri­ge Toch­ter sowie die Nach­ba­rin erlit­ten eine Rauch­gas­into­xi­ka­ti­on und wur­den vom Ret­tungs­dienst vor­sorg­lich in eine Kli­nik eingeliefert.

Der Sach­scha­den in der Woh­nung hielt sich gering.

Hotel­gast hat­te Betäu­bungs­mit­tel dabei

Ein Brand­mel­de­alarm in einem Hotel­zim­mer in der Erlan­ger Innen­stadt ist für den Hotel­gast „dumm gelaufen“.

Am Diens­tag­nach­mit­tag löste der Brand­mel­der in einem Hotel­zim­mer in der Erlan­ger Innen­stadt aus. Der Feu­er­mel­der in dem betrof­fe­nen Zim­mer hat­te einen Fehl­alarm aus­ge­löst. Anstatt Brand­ge­ruch schlug den ein­tref­fen­den Poli­zei­be­am­ten star­ker Mari­hua­nage­ruch entgegen.

Schließ­lich fan­den die Beam­ten bei dem 21-jäh­ri­gen Hotel­gast gerin­ge Men­gen Betäu­bungs­mit­tel und lei­te­ten ein Straf­ver­fah­ren gegen ihn ein.

Betrun­ke­ner Rad­fah­rer belei­digt Polizeibeamte

Am Diens­tag­abend stürz­te ein 19-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer allein­be­tei­ligt von sei­nem Rad und zog sich dabei leich­te Ver­let­zun­gen zu. Bei der Unfall­auf­nah­me belei­dig­te der ange­trun­ke­ne Rad­fah­rer die ein­ge­setz­ten Polizeibeamten.

Die Poli­zei wur­de gegen 20:15 Uhr über einen gestürz­ten Fahr­rad­fah­rer auf der Allee am Röthel­heim infor­miert. An der Unfall­stel­le tra­fen die Beam­ten auf einen 19-jäh­ri­gen Mann, der ohne Fremd­ver­schul­den von sei­nem Moun­tain­bike gestürzt war und sich dabei Schürf­wun­den zuzog. Der jun­ge Mann war augen­schein­lich alko­ho­li­siert, ver­wei­ger­te jedoch einen Atem­al­ko­hol­test. Die Beam­ten ord­ne­ten daher eine Blut­ent­nah­me an.

Im Ver­lauf der Unfall­auf­nah­me belei­dig­te der Mann die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten mit unflä­ti­gen Ausdrücken.

Den 19-Jäh­ri­gen erwar­tet nun ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr und Beleidigung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Sach­be­schä­di­gung an Pkw

Ecken­tal – Am 22.02.22, in der Zeit von 07.00 – 16.15 Uhr, wur­de der Pkw einer Ecken­ta­le­rin auf der lin­ken Sei­te stark zer­kratzt. Der Pkw stand am Vogel­herd 19 in Ecken­haid auf dem Park­platz der dor­ti­gen Kita. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die PI Erlan­gen-Land unter 09131/760–514 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ohne Füh­rer­schein

Her­zo­gen­au­rach. Im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le wur­de am Diens­tag­mor­gen der Fah­rer einer Moto­cross­ma­schi­ne im Stadt­ge­biet von Her­zo­gen­au­rach ange­hal­ten. Dabei stell­ten die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach fest, dass der 15-jäh­ri­ge Fah­rer für das Klein­kraft­rad kei­ne Fahr­erlaub­nis besitzt. Die Wei­ter­fahrt wur­de ihm dar­auf­hin unter­sagt und das Zwei­rad zur tech­ni­schen Über­prü­fung beschlagnahmt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -