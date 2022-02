Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Auf eine Base­cap für knapp 20 Euro hat­te es am Diens­tag­mit­tag, kurz nach 14.00 Uhr, ein 29-jäh­ri­ger Mann in einem Dro­ge­rie­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt abge­se­hen. Der Lang­fin­ger wur­de ertappt und der Poli­zei überstellt.

BAM­BERG. Kur­ze Zeit spä­ter wur­de in einem Bau­markt am Laub­an­ger ein 60-jäh­ri­ger Mann beim Dieb­stahl von Werk­zeug­zu­be­hör für 10 Euro erwischt. Er wur­de nach Pas­sie­ren der Kas­se auf den Dieb­stahl ange­spro­chen, wor­auf­hin er mit sei­nem Pkw flüch­te­te und sei­ne Frau am Geschäft zurück­ließ, wel­che die Per­so­na­li­en des Laden­die­bes gegen­über der ein­tref­fen­den Poli­zei­strei­fe angab. Wie „har­mo­nisch“ der Rest des Tages bei dem Ehe­paar im Anschluss ver­lief, ist der Poli­zei nicht bekannt.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Beim Links­ab­bie­gen von der Luit­pold­stra­ße in die Mit­tel­stra­ße hat am Mon­tag, gegen 17.30 Uhr, ein Sprin­ter-Fah­rer eine Fuß­gän­ge­rin über­se­hen, gegen die er mit sei­ner Fahr­zeug­front stieß. Die Frau zog sich durch den Auf­prall mit dem Mer­ce­des eine Frak­tur an der Hand zu und muss­te ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Sach­be­schä­di­gun­gen

MEM­MELS­DORF. In der Zeit zwi­schen Mon­tag, 13 Uhr und Diens­tag, 10 Uhr kam es zu meh­re­ren Sach­be­schä­di­gun­gen im Bereich der hin­ter dem Schloss­park befind­li­che Wei­her. Ein Wohn­wa­gen, sowie die Schloss­mau­er wur­den mit roter Far­be besprüht. Des Wei­te­ren wur­de die Wind­schutz­schei­be eines alten Bag­gers ein­ge­schla­gen. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht oder kann Hin­wei­se auf die Täter geben? Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Land­kreis­po­li­zei unter 0951/9129–310 zu melden.

BISCH­BERG. Eine unbe­kann­te Men­ge Öl kipp­te ein Unbe­kann­ter in der Zeit zwi­schen dem 17. Febru­ar, 18 Uhr und dem 18. Febru­ar 13 Uhr in den Gar­ten eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Kirch­berg. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HIRSCH­BRUNN. Am Diens­tag­mor­gen, gegen 06.20 Uhr, befuhr ein BMW-Fah­rer die Orts­ver­bin­dungs­stra­ße von Hirsch­brunn in Rich­tung Unter­köst. Etwa 200 Meter nach den Wei­hern kam die­sem ein dunk­ler Pkw ent­ge­gen, infol­ge­des­sen kam es zu einem Zusam­men­stoß der bei­den Pkw-Außen­spie­gel. Der unbe­kann­te Fah­rer fuhr ohne anzu­hal­ten in Rich­tung Hirsch­brunn wei­ter. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Rad­fah­rer fällt fast vom Rad

Bam­berg. Auf einen Atem­al­ko­hol­wert von über zwei Pro­mil­le brach­te es am Diens­tag, kurz vor Mit­ter­nacht, ein 50jähriger Rad­fah­rer als er in Bam­berg-Mit­te von einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­liert wur­de. Er war den Beam­ten zuvor wegen sei­ner äußerst unsi­che­ren Fahr­wei­se auf­ge­fal­len, wobei er sich an den Haus­fas­sa­den abstüt­zen muss­te um nicht von sei­nem Draht­esel zu stür­zen. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Die Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr folgt.

In den Gra­ben gekippt

Gun­dels­heim. Weil sie unauf­merk­sam war und sich ablen­ken ließ, kam am Diens­tag­nach­mit­tag die 30jährige Fah­re­rin eines Dacia auf der A 73, Rich­tung Nor­den, nach rechts von der Fahr­bahn ab und geriet auf die anstei­gen­de Außen­schutz­plan­ke. Nach rund 50 Metern kipp­te der Pkw schließ­lich auf die rech­te Sei­te und kam im Stra­ßen­gra­ben zum Lie­gen. Die Fah­re­rin und ihre drei ord­nungs­ge­mäß gesi­cher­ten Kin­der blie­ben unver­letzt, wur­den jedoch vor­sichts­hal­ber ins Kran­ken­haus gebracht. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 16000 Euro.

Sat­tel­zug vs. Kleintransporter

Eggols­heim. Beim rück­wärts aus­par­ken auf der A 73, am Park­platz Reg­nitz­tal-Ost, pass­te am Diens­tag­nach­mit­tag der 27jährige Fah­rer eines Sat­tel­zugs nicht auf und stieß mit dem Heck sei­nes Sat­tel­auf­lie­gers gegen die Front eines Klein­trans­por­ters bei dem die Fahr­zeug­front ein­ge­drückt wur­de. Der Sach­scha­den sum­miert sich auf rund 3000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Unfall mit Pferd

Gefrees. Am Diens­tag­nach­mit­tag gegen 16.00 Uhr führ­te eine 41-jäh­ri­ge Gefree­se­rin ihren sechs­jäh­ri­gen Wal­lach auf einem Flur­be­rei­ni­gungs­weg am Orts­aus­gang von Wun­den­bach. Unmit­tel­bar vor Errei­chen der Kreis­stra­ße riss sich das Tier aus bis­her unge­klär­ten Grün­den los und lief auf die Kreis­stra­ße. Dort kol­li­dier­te das Pferd mit dem Pkw eines 45-Jäh­ri­gen, der in Rich­tung Gefrees unter­wegs war. Durch den hef­ti­gen Anstoß lan­de­ten bei­de im rech­ten Stra­ßen­gra­ben. Das Tier über­leb­te den Unfall nicht., der Pkw-Fah­rer wur­de leicht ver­letzt und begibt sich selbst in ärzt­li­che Behand­lung. Es ent­stand ein Gesamt­scha­den von etwa 20.000 Euro, das Fahr­zeug muss­te abge­schleppt werden.

Fahr­zeug macht sich selbstständig

Bad Berneck. Im der­zeit gesperr­ten Bau­stel­len­be­reich der B 303 kam es am Diens­tag­nach­mit­tag gegen 13.45 Uhr zu einem unge­wöhn­li­chen Ver­kehrs­un­fall. Drei Mit­ar­bei­ter des Staat­li­chen Bau­am­tes Bay­reuth fuh­ren berech­tigt in den Bereich der Bau­stel­le. Der 53-jäh­ri­ge Fah­rer stell­te den VW-Bus im Anschluss an einer leicht abschüs­si­gen Stel­le ab. Etwa 45 Minu­ten spä­ter fing das Fahr­zeug plötz­lich an zu Rol­len, stieß zunächst gegen eine gefäll­ten Baum und erfass­te im Anschluss eine 18-Jäh­ri­ge Aus­zu­bil­den­de. Die Frau ver­letz­te sich leicht und kam mit einem Kran­ken­wa­gen in ein Kran­ken­haus. Am Fahr­zeug ent­stand nur leich­ter Scha­den. War­um sich das Fahr­zeug selbst­stän­dig mach­te, muss nun ermit­telt werden.

Graf­fi­ti an leer­ste­hen­den Gebäude

Gesees. Wie erst jetzt bekannt wur­de, kam es Ende letz­ten Jah­res bis Mit­te Janu­ar zu meh­re­ren Schmie­re­rei­en an einem leer­ste­hen­den Gebäu­de in der Pot­ten­stei­ner Stra­ße. In unter­schied­li­chen Far­ben wur­den an der Fas­sa­de eini­ge Schrift­zü­ge ange­bracht. Der Gesamt­scha­den beträgt etwa 500 Euro.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land unter der Tele­fon­num­mer 0921/506 2230 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

FORCH­HEIM. Am Diens­tag­mit­tag kam es in einem Super­markt in der Bay­reu­ther Stra­ße zu einem Laden­dieb­stahl. Hier ent­wen­de­te ein 28-Jäh­ri­ger ver­schie­de­ne Lebens­mit­tel in Höhe von 14,15 €.

Son­sti­ges

FORCH­HEIM. Im Rah­men einer Strei­fen­fahrt in der Von-Hirsch­berg-Stra­ße am Diens­tag­mit­tag soll­te ein Jugend­li­cher kon­trol­liert wer­den. Die­ser rann­te plötz­lich los und flüch­te­te vor der Strei­fe. Nach einer Ver­fol­gung konn­te ein 17-Jäh­ri­ger gestellt wer­den. Der Grund für die Flucht war schnell klar. Auf Nach­fra­ge hän­dig­te er ein Mari­hua­na-Tabak-Gemisch aus. Ihm erwar­tet nun eine Anzei­ge nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Unfall­flucht mit hohem Sachschaden

LICH­TEN­FELS. Ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer beschä­dig­te in der Zeit von Mon­tag bis Diens­tag früh einen gepark­ten Ford-Tran­sit, der auf einem Park­platz in der Con­rad-Wag­ner-Stra­ße stand und ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sei­nen Pflich­ten als Unfall­ver­ur­sa­cher nach­zu­kom­men. Ver­mut­lich fuhr er hier­bei rück­wärts gegen den gepark­ten Trans­por­ter und beschä­dig­te den vor­de­ren Stoß­fän­ger, was einen Scha­den von ca. 5.000 Euro ver­ur­sach­te. Hin­wei­se hier­zu nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon-Nr. 09571/95200 entgegen.