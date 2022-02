Der Vor­stand des ÖDP ( Öko­lo­gisch ‑Demo­kra­ti­sche-Par­tei ) Kreis­ver­ban­des Kulm­bach ‑Lich­ten­fels traf sich im „online-For­mat „, um die anste­hen­de Jah­res­haupt­ver­samm­lung zu bespre­chen. Da ab 20.März sich wie­der bis zu 20 Per­so­nen öffent­lich tref­fen kön­nen, leg­te man als Ter­min den Diens­tag, den 22.März um 19:30 Uhr im Burg­kunst­adter Hotel “ Drei Kro­nen“ fest. Alle freu­ten sich, dass end­lich wie­der ein per­sön­li­cher Aus­tausch statt­fin­den kann.

1. Vor­sit­zen­der Tho­mas Mül­ler wies dar­auf hin, dass auch in die­sem Jahr der “ Poli­ti­sche Ascher­mitt­woch“ der baye­ri­schen ÖDP in Pas­sau aus den bekann­ten Grün­den nicht statt­fin­den kann. An die­sem Ascher­mitt­woch (2. März) jährt sich aber auch die Ver­öf­fent­li­chung des Buches „Die Gren­zen des Wachs­tums“ zum 50. Mal. Der wis­sen­schaft­li­che Öko-Klas­si­ker des US-For­schers Prof. Dr. Den­nis Mae­dows aus dem Jahr 1972, ver­öf­fent­licht durch den Club of Rome, hat­te sei­ner­zeit ein­ge­schla­gen wie ein Blitz. Mül­ler erin­ner­te die Mit­glie­der des Kreis­vor­stan­des der ÖDP an die zen­tra­le Bot­schaft der dama­li­gen Forschungsergebnisse,dass es auf einem begrenz­ten Pla­ne­ten kein unbe­grenz­tes Wachs­tum geben kann „Das ist die poli­ti­sche DNA der ÖDP. Wir müs­sen unse­re Ansprü­che an den Pla­ne­ten redu­zie­ren. Das zei­gen Kli­ma­über­hit­zung, Flu­ten, Sturz­re­gen und Stür­me immer deut­li­cher. Die­se Wahr­heit hat für vie­le sicher eine gewis­se Här­te. Des­halb sei die­se Erkennt­nis auch in den Land­krei­sen Lich­ten­fels und Kulm­bach noch nicht wirk­lich ange­kom­men“. Alles wei­ter wie bis­her, nur mit Öko-Strom, das wird unse­re Lebens­grund­la­gen nicht ret­ten. Eine Abkehr vom Dog­ma der ver­meint­lich not­wen­di­gen stän­di­gen Stei­ge­rung des mate­ri­el­len Kon­sums fin­det sich lei­der auch nicht im Ampel-Regie­rungs­pro­gramm. Im Gegen­teil: der Ver­brauch von Flä­chen und Res­sour­cen steigt zuneh­mend wei­ter. Auch in Bay­ern ist der Flä­chen­ver­brauch im Jahr 2021 noch­mals ange­wach­sen, statt wie im Lan­des­ent­wick­lungs­plan “ emp­foh­len “ min­de­stens auf die Hälf­te redu­ziert zu werden.“

Des­halb will die baye­ri­sche ÖDP den Ascher­mitt­woch die­sem Jubi­lä­um und der Wachs­tums­kri­tik wid­men – trotz der Dra­ma­tik auf eine humor­vol­le Wei­se: Es wur­de des­halb ein Ascher­mitt­wochs­film pro­du­ziert, der am 2. März 2022 um 10.00 Uhr Pre­miè­re hat auf www​.oedp​-bay​ern​.de . Die Rah­men­hand­lung für den Film ist die Seri­en­ko­mö­die „Das König­lich Baye­ri­sche Amts­ge­richt“, vor allem der Pro­log am Anfang ist das Erken­nungs­zei­chen der belieb­ten Vorabendserie:

Die­ser Pro­log wur­de „gering­fü­gig“ umge­schrie­ben und in die Regie­rungs­zeit von Franz Josef Strauß gelegt. Das Gericht ver­han­delt ener­gisch die Fra­ge, war­um fast kein Poli­ti­ker „Die Gren­zen des Wachs­tums“ gele­sen hat, obwohl doch alle über den Kli­ma­schutz reden. Befragt wer­den auch pro­mi­nen­te Zeu­gen der Gegen­wart. Am Ende gibt es ein Urteil und ein sen­sa­tio­nel­les Zitat von Prof. Dr. Den­nis Mae­dows über die Arbeit der ÖDP, das er uns Anfang Febru­ar geschickt hat. Des­halb ist davon aus­zu­ge­hen, dass die­ser Kurz­film auf brei­tes Inter­es­se stößt.