Mit dem Rad in die Rhön

Die Umwelt­sta­ti­on Weis­main bie­tet vom 15. bis 19. August 2022 wie­der ihre belieb­te Rad­frei­zeit für Jugend­li­che ab zwölf Jah­ren an. Ganz nach­hal­tig führt die Tour in die­sem Jahr etap­pen­wei­se in die Rhön. Dort ler­nen die Jugend­li­chen inter­es­san­te Fak­ten über das Moor und das „Land der wei­ten Fer­nen“ ken­nen. Der Rück­weg führt die Grup­pe über Schwein­furt den Main ent­lang. Die Teil­neh­mer soll­ten zwi­schen zwölf und 14 Jah­re alt sein und Kon­di­ti­on für Tages­etap­pen bis 80 Kilo­me­ter mitbringen.

Der Anmel­de­zet­tel mit Infos zu Abfahrt und Ankunft kann unter der Rubrik „Rad­frei­zeit Rhön 2022“ auf der Web­site der Umwelt­sta­ti­on (www​.umwelt​sta​ti​on​-weis​main​.de) her­un­ter­ge­la­den und per Post oder Mail an die Umwelt­sta­ti­on Weis­main umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de geschickt wer­den. Bei Fra­gen steht das Team per Mail oder Tele­fon unter der Tele­fon­num­mer 09575/921455 zur Verfügung.