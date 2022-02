Die Lei­te­rin des Gesund­heits­am­tes Bam­berg, Dr. Susan­ne Paul­mann, wur­de jetzt zum stell­ver­tre­ten­den Mit­glied für den Baye­ri­schen Lan­des­ge­sund­heits­rat ernannt. Der Baye­ri­sche Land­tag ist damit dem Vor­schlag des Ärz­te­ver­ban­des ÖGD Bay­ern e. V. nach­ge­kom­men. Der Lan­des­ge­sund­heits­rat berät den Baye­ri­schen Land­tag und die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung in allen Fra­gen des Gesund­heits- und Pfle­ge­we­sens und trägt so zur Ent­schei­dungs­fin­dung über gesund­heit­li­che The­men in Bay­ern bei. Land­rat Johann Kalb: „Ich gra­tu­lie­re Frau Dr. Paul­mann recht herz­lich zur Beru­fung in die­ses hoch­ka­rä­ti­ge gesund­heits- und pfle­ge­po­li­ti­sche Bera­tungs­gre­mi­um und freue mich, dass sie künf­tig mit ihrem fun­dier­ten Fach­wis­sen das Gesund­heits­we­sen auch über die Land­kreis­gren­zen hin­aus berei­chern wird.“

Gegrün­det 1953 hat der Lan­des­ge­sund­heits­rat das Ziel, bei der Ver­bes­se­rung der gesund­heits­po­li­ti­sche Situa­ti­on in Bay­ern zu hel­fen. Seit­dem hat er wert­vol­le Arbeit im Gesund­heits- und Pfle­ge­be­reich gelei­stet und sich zu vie­len The­men deut­lich positioniert.