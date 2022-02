„rund­um“ geht an den Start

Wie lebt es sich im Land­kreis Bay­reuth? Wel­che gehei­men Ecken gibt es zu ent­decken? War­um ist es ein abso­lu­tes Muss, min­de­stens ein­mal im Leben das Fich­tel­ge­bir­ge oder die Frän­ki­sche Schweiz besucht zu haben? Und wie­so könn­te der Land­kreis Bay­reuth zur per­fek­ten Hei­mat für Grün­de­rin­nen und Grün­der wer­den? Die­se und vie­le wei­te­re Fra­gen wer­den bald schon in locker-leich­ter Form beant­wor­tet. Vor­aus­sicht­lich im Mai wird näm­lich die erste Auf­la­ge des Land­kreis-Maga­zins „rund­um“ erscheinen.

Auf zir­ka 100 Sei­ten prä­sen­tiert die Wer­be­agen­tur GMK den Land­kreis in sei­ner viel­fäl­ti­gen Aus­prä­gung. Ein Schwer­punkt des Maga­zins liegt dar­auf, den Land­kreis Bay­reuth als Erleb­nis- und Wirt­schafts­re­gi­on dar­zu­stel­len. „rund­um“ soll sei­nen Lese­rin­nen und Lesern aber auch Geschich­ten über ein­zig­ar­ti­ge Cha­rak­te­re, außer­ge­wöhn­li­che Natur­land­schaf­ten und kuli­na­ri­sche Schät­ze liefern.

Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann: „Wir haben das Glück, in einem wun­der­schö­nen Land­kreis leben zu dür­fen. Die­se Schön­heit möch­ten wir unse­ren Lese­rin­nen und Lesern vol­ler Stolz in unse­rem neu­en Maga­zin zei­gen. Der Land­kreis Bay­reuth bie­tet so vie­le tol­le Geschich­ten, so vie­le wun­der­vol­le Orte, so vie­le außer­ge­wöhn­li­che Per­sön­lich­kei­ten mit star­ken Ideen – es wird Zeit, all das in hand­li­cher Form der Öffent­lich­keit zu präsentieren.“

Medi­en­bü­ro und Wirt­schafts­för­de­rung des Bay­reu­ther Land­rats­amts wer­den das Pro­jekt „rund­um“ inten­siv beglei­ten. Auch Jörg Lich­ten­eg­ger, Geschäfts­füh­rer von GMK, freut sich auf die zunächst auf fünf Jah­re ange­leg­te Zusam­men­ar­beit: „Wir haben mit den Ver­öf­fent­li­chun­gen ‚Echt Ober­fran­ken‘ und ‚Bay­reuth Maga­zin‘ in der Regi­on bereits sehr gute Erfah­run­gen gesam­melt. Es ist toll, dass wir mit dem Land­kreis Bay­reuth jetzt noch ein wei­te­res Kapi­tel auf­schla­gen dür­fen. Für uns ist völ­lig klar: Die­se beson­de­re Regi­on hat ein der­ar­ti­ges Maga­zin mehr als verdient!“

Das „rundum“-Magazin wird jähr­lich erschei­nen. Geplant ist zunächst eine Auf­la­ge von 15.000 Exem­pla­ren. Ver­brei­tet wird „rund­um“ unter ande­rem über Kom­mu­nen, Ein­zel­han­del, Hotel­le­rie, Gastro­no­mie, Tou­rist-Infor­ma­tio­nen, Arzt­pra­xen und wei­te­re publi­kums­in­ten­si­ve Stel­len in Stadt und Land­kreis Bay­reuth sowie zusätz­lich auch digi­tal unter www​.rund​um​-bay​reuth​.de.

Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer, die mit ihrem Betrieb ger­ne Teil von „rund­um“ wer­den möch­ten, kön­nen sich ger­ne an Pro­jekt­lei­ter Dani­el Sut­ter (Mail: sutter@​gmk.​de | Tel. 0921/-76440–18) wenden.