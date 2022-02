In der Rosen­thal Event­hal­le Selb lau­fen der Test- und Impf­be­trieb bis Mit­te März par­al­lel. Mit Testen und Imp­fen wei­ter­hin der Omi­kron-Wel­le begeg­nen – das ist nach wie vor das Ziel im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge. Seit 19. Febru­ar 2022 wird des­halb in der Außen­stel­le des Loka­len Test­zen­trums Wun­sie­del in der Event­hal­le der Fir­ma Rosen­thal (Phil­ip-Rosen­thal-Platz 1, 95000 Selb) an vie­len Tagen gleich­zei­tig gete­stet und geimpft. Mit der Umstel­lung auf Par­al­lel­be­trieb kön­nen in Selb bis Mit­te März wie­der häu­fi­ger PCR- und Anti­gen-Schnell­tests ange­bo­ten wer­den. Zudem wird vom 1. bis 14. März nahe­zu durch­gän­gig geimpft.

Alle Ange­bo­te und die neu­en Öff­nungs­zei­ten der Test- und Impf­stel­le bei der Fir­ma Rosen­thal im Überblick:

Bis 28. Febru­ar 2022:

Sams­tag bis Sonn­tag (Testen und Imp­fen): 12:00 bis 19:00 Uhr

Mon­tag (Testen und Imp­fen): 11:00 bis 14:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr

Diens­tag bis Frei­tag (nur Test­be­trieb): 11:00 bis 14:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr

01. März bis 14. März 2022:

Mon­tag bis Don­ners­tag (Testen und Imp­fen): 11:00 bis 14:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr

Frei­tag (nur Test­be­trieb): 11:00 bis 14:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr

Sams­tag bis Sonn­tag (Testen und Imp­fen): 12:00 bis 19:00 Uhr

In der ersten März-Hälf­te wird zudem ent­schie­den, inwie­weit der Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge in Selb wei­ter­hin eine Außen­stel­le des Loka­len Test­zen­trums Wun­sie­del betrei­ben kann. Maß­geb­lich für die Ent­schei­dung wer­den unter ande­rem die wei­te­ren Beschlüs­se auf Bun­des- und Lan­des­ebe­ne sein. Durch das Enga­ge­ment der Fir­ma „The Legal Group medi­ti GmbH“ wer­den in Selb mitt­ler­wei­le an zwei Stel­len (Ede­ka Egert, Dr. Lud­wig-Rieß-Stra­ße 1, 95100 Selb und Rosen­thal-Thea­ter, Hohen­ber­ger Stra­ße 9, 95100 Selb) Bür­ger­testun­gen angeboten.

Einen Über­blick über alle Test­mög­lich­kei­ten und aktu­el­le Impf­ter­mi­ne im Land­kreis fin­den Inter­es­sier­te auch immer unter: https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-sars-cov‑2