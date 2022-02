Es ist es end­lich wie­der Zeit für Musik im Pfalz­mu­se­um Forch­heim: Radoslaw Sza­rek, „Kul­tur­bot­schaf­ter“ in der Metro­pol­re­gi­on und Pro­fes­sor an der Hoch­schu­le für Musik in Nürn­berg, gastiert zusam­men mit den Stu­die­ren­den der Hoch­schu­le im Rah­men der Rei­he „young meets old“ am Frei­tag, 11. März 2022 um 19 Uhr im Erd­ge­schoss der Pfalz. Das Pfalz­mu­se­um unter­hält seit 2018 eine Koope­ra­ti­on mit der Hoch­schu­le für Musik in Nürnberg.

Prof. Sza­rek, der die Lei­stun­gen sei­ner Stu­die­ren­den auch im Nor­den der Regi­on prä­sen­tie­ren will, möch­te mit den „expe­ri­men­tel­len“ Dar­bie­tun­gen der jun­gen, oft­mals inter­na­tio­nal zusam­men­ge­setz­ten Ensem­bles der Hoch­schu­le für Musik neue kul­tu­rel­le Impul­se setzen.

In der Rei­he „young meets old“ gastiert, neben Schlag­zeug-Stu­die­ren­den der Hoch­schu­le auch das Saxo­phon Quar­tett Son­i­do Ensem­ble in Forch­heim. Die vier jun­gen Saxo­pho­ni­sten durch­drin­gen dabei alle Dimen­sio­nen zeit­ge­nös­si­scher Musik und las­sen den Hörer gekonnt die kon­trast­rei­che Lite­ra­tur die­ser kam­mer­mu­si­ka­li­schen For­ma­ti­on erfahren.

Ihre Lei­den­schaft für moder­ne Musik tei­len alle vier Stu­die­ren­den seit der Grün­dung des Ensem­bles im Jahr 2018. Gemein­sa­mes Musi­zie­ren an der Hoch­schu­le für Musik Nürn­berg, unter dem Ein­fluss von Prof. Patrick Stad­ler, Die­ter Kraus und Prof. Koryun Asa­tryan, bil­det den Grund­stein für ein ste­tig wach­sen­des Reper­toire. Die Mit­glie­der des Ensem­bles sind Jakob Rösel – Sopran­sa­xo­phon, Yan­nick Klei­nert – Alt­sa­xo­phon, Anna-Chri­sti­ne Brand – Tenor­sa­xo­phon, Jun­hao Tong – Bari­ton­sa­xo­phon „Ich freue mich sehr auf das Kon­zert“, sagt Muse­ums­lei­te­rin Dr. Susan­ne Fischer. „Bereits bei den ver­gan­ge­nen „young meets old“- Kon­zer­ten brach­ten die jun­gen Musi­ker mit ihrer unge­zü­gel­ten Ener­gie und Spiel­freu­de die alt­ehr­wür­di­ge Pfalz zum Kochen und ris­sen die Gäste förm­lich von den Stühlen.“

Der Ein­tritt zu dem Kon­zert ist frei, Spen­den sind erwünscht. Für den Besuch des Kon­zer­tes gilt die 2 G Regel und FFP2-Mas­ken­pflicht – auch am Platz.