Knapp noch geret­tet: HG Damen holen sich zwei Punk­te beim HC Hersbruck

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de waren sowohl die Damen als auch die Her­ren der HG Ecken­tal zu Gast beim HC Hers­bruck. Den Beginn der 4‑Punk­te-Jagd mach­ten am Sams­tag die HG Mädels.

Schlep­pend ist wohl die beste Beschrei­bung für die ersten 20 Spiel­mi­nu­ten der Gäste. Soll­te man doch die­ses Mal von Anfang an wach und kon­zen­triert auf der Plat­te ste­hen, gaben die Ecken­ta­le­rin­nen den Gast­ge­be­rin­nen viel zu oft die Mög­lich­keit vor allem in der Abwehr­mit­te durch­zu­bre­chen. Zu lang­sam wur­de gescho­ben, zu halb­her­zig zuge­packt. So zogen die Hers­brucker Damen nach einem anfäng­li­chem Hin-und-Her (2:3 6. Minu­te, 5:4 9. Minu­te) schnell auf ein­mal auf 10:7 (15. Minu­te) davon.

Nach einem ersten Team-Time-Out von Trai­ner Micha W. (16. Minu­te) und eini­gen Wech­seln klapp­te es dann um eini­ges bes­ser und die HG Damen kämpf­ten sich Tor um Tor wie­der zum 10:10 Aus­gleich (18. Minu­te) ran. Nun stand die Abwehr deut­lich bes­ser, ver­schob gemein­sam und auch im Angriff gin­gen die Mädels mit etwas mehr Nach­druck in den Zwei­kampf. So schaff­ten es die Gäste tat­säch­lich dann kurz vor Halb­zeit­pfiff noch mit einem Tor in Füh­rung zu gehen. Die Mann­schaf­ten trenn­ten sich nach den gefühlt ewig-lan­gen ersten 30 Minu­ten mit einem Stand von 14:15.

Unnö­ti­ge Span­nung bis zum Schluss!

Die zwei­te Hälf­te star­te­te schon um eini­ges bes­ser als zu Beginn. Spiel­zü­ge wur­den nun kon­se­quen­ter gespielt und jede Spie­le­rin am Feld übte Druck auf die Hers­brucker Abwehr aus. Her­vor­zu­he­ben ist, dass in die­sem Spiel vor allem alle unse­re Außen­spie­le­rin­nen Caro, Angi, Hum­mel und Julia ein ums ande­re Mal nach schö­nen Abräum-Aktio­nen des Rück­raums den Ball im geg­ne­ri­schen Tor ein­net­zen konn­ten! Die HG Damen gewan­nen mehr und mehr Zuver­sicht und Sicher­heit und hiel­ten die Gast­ge­be­rin­nen stets mit min­de­stens zwei Toren auf Abstand. Nach der letz­ten Aus­zeit­kar­te der Hers­brucker in der 48. Minu­te kamen die HG Mädels noch ein­mal kurz­zei­tig in Schwung und zogen sogar mit einem von ins­ge­samt sechs Tref­fern unse­rer Rück­raum­schüt­zin Sarah aufs 19:24 (51. Minu­te) davon.

Eine siche­re Sache, soll­te man mei­nen. Aber da hat­te man die Rech­nung nicht mit der Wun­der­tü­te HG Ecken­tal gemacht: Nach ein paar Wech­seln und eini­ge Päs­se spä­ter schie­nen die Gäste nun alle Kon­se­quenz und Kon­zen­tra­ti­on bereits in die Kabi­ne geschickt zu haben: Kopf­lo­se Fehl­päs­se, tech­ni­sche Feh­ler und nicht ver­wan­del­te Chan­cen auf Sei­ten der HGE wur­den gezielt mit Kon­tern und dem Bestra­fen der Feh­ler sei­tens der enga­gier­ten Gast­ge­be­rin­nen bestraft. Und schnell schrumpf­te der gute Puf­fer minüt­lich! Letzt­lich stand die Zeit ein wenig zugun­sten für die HG Ecken­tal und es reich­te für die HC Damen doch nicht, den Gästen die zwei Punk­te wie­der abzu­ja­gen. Die Ecken­ta­le­rin­nen freu­ten sich so schließ­lich mit dem End­stand von 25:26 über (unnö­tig span­nend erspiel­te) 2 Plus­punk­te! #glück­wunsch­mä­dels

Und noch mehr Grund zur Freude!

Wem das noch nicht genug Ner­ven­kit­zel war, der blieb ein­fach zum dar­auf­fol­gen­den Her­ren­spiel: Auch unse­re HG Her­ren bäum­ten sich nach lan­gem Hin­ter­her­lau­fen in den letz­ten Minu­ten noch ein­mal rich­tig auf und sieg­ten mit 25:27! Ein voll­ends erfolg­rei­cher Aus­wärts­spiel­tag für unse­re Voll­mann­schaf­ten. #vier­punk­te­für­dieh­ge

Am kom­men­den Sams­tag geht’s direkt wei­ter: Die Damen star­ten die­ses Mal um 15.15 Uhr gegen die HSG Pyrbaum/​Seligenporten, gegen die die Mädels am Wochen­en­de zuvor zwei Punk­te holen konn­ten. Danach tref­fen unse­re Her­ren gleich wie­der auf den HC Hers­bruck (das Hin­spiel muss­te ja lei­der von den Gäste ver­legt wer­den). Auch an die­sem Wochen­en­de erhof­fen sich unse­re HGler wie­der einen 4‑Punk­te-Lauf.