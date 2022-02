Rede anläss­lich der Ver­ab­schie­dung des Haus­halts 2022 der Stadt Forchheim

– es gilt das gespro­che­ne Wort –

Sehr geehr­ter Herr Oberbürgermeister,

wer­te Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen Stadträte,

lie­be Ver­tre­ter der Verwaltung

sehr geehr­te Medi­en­ver­tre­ter und Gäste,

wir kom­men heu­te zusam­men, um den Haus­halt für 2022 sowie den Finanz­plan für die näch­sten Jah­re zu beschlie­ßen. Im Ver­gleich zu frü­he­ren Zei­ten fällt uns das nun schon zum wie­der­hol­ten Male leich­ter, denn die finan­zi­el­le Situa­ti­on unse­rer pro­spe­rie­ren­den Stadt ist trotz der Coro­na-Pan­de­mie, trotz erheb­lich gestie­ge­ner Ener­gie- und Mate­ri­al­ko­sten sowie der hohen Kreis­um­la­ge so kom­for­ta­bel wie sel­ten zuvor. Unser Käm­me­rer, Herr Wink­ler, hat in sei­ner Haus­halts­re­de unser Haus­halts­ge­sche­hen mit dem Vor­gang in einem Ver­bren­nungs­mo­tor ver­gli­chen. Die­sen Ver­gleich fin­de ich sym­pa­thisch, des­halb will ich ihn auf­grei­fen und gedank­lich wei­ter­füh­ren. Eines vor­weg: Die Eck­da­ten unse­res Haus­hal­tes wur­den in den vor­ge­schal­te­ten Bera­tun­gen aber auch in den Vor­re­den hin­läng­lich dis­ku­tiert und dar­ge­stellt, wes­halb ich wei­test­ge­hend auf eine Wie­der­ho­lung der­sel­ben ver­zich­ten möch­te. Viel­mehr geht es unse­rer Frak­ti­on um das Gro­ße und Gan­ze, den zukunfts- und genera­ti­ons­ge­rech­ten Blick über den Tel­ler­rand die­ser Stadt­rats­pe­ri­ode hin­aus und letzt­end­lich um die Fra­ge, ob unse­re Haus­halts­an­trä­ge sich im aktu­el­len Beschluss wiederfinden.

Unser Motor brummt im Ver­gleich zu ande­ren Kom­mu­nen. Aber läuft er auch geschmiert und ohne Rei­bungs­ver­lu­ste im Zusam­men­wir­ken der Zahn­rä­der Ober­bür­ger­mei­ster, Ver­wal­tung und Stadt­rat? Dar­auf wer­de ich noch an ande­rer Stel­le eingehen.

Die vor­aus­sicht­li­che Höhe der Gewer­be­steu­er­ein­nah­men wur­de dem Natu­rell eines Käm­me­rers ent­spre­chend kon­ser­va­tiv, das heißt vor­sich­tig zurück­hal­tend kal­ku­liert, wahr­schein­lich wird sie aber wie in den ver­gan­ge­nen Jah­ren unse­re Erwar­tun­gen deut­lich über­tref­fen. Die­ses Addi­tiv im Treib­stoff­tank erhöht merk­lich die Spit­zen­lei­stung unse­res Aggre­gats, gleich­wohl wegen der sich abzeich­nen­den mone­tä­ren Roh­stoff­knapp­heit unse­res Lan­des kei­ne Pro­gno­se bezüg­lich einer aus­rei­chen­den Ver­füg­bar­keit über Jah­re hin­weg getrof­fen wer­den kann. Was die Spit­zen­lei­stung unse­res Motors betrifft, stei­gen wir damit von der unte­ren Mit­tel­klas­se in die Rie­ge der Pre­mi­um­pro­duk­te auf: Mit einem bei­spiel­lo­sen Gesamt­vo­lu­men von gut 180 Mio € stel­len wir näm­lich wie­der einen Rekord­haus­halt auf, dies ist umso mehr bemer­kens­wert, als es dabei zu kei­ner Net­to­neu­ver­schul­dung kommt. Ohne Kre­dit­auf­nah­men, dafür aber mit einer ordent­li­chen Schul­den­til­gung in Höhe von 1 Mio € und dar­über hin­aus einer erst­mals mög­li­chen außer­or­dent­li­chen Til­gung von vor­aus­sicht­lich rund 2 Mio €, der Hoch­lei­stungs­mo­tor wird cash bezahlt und nicht auf Pump gekauft. So beträgt auch die Bür­ger – Pro-Kopf-Ver­schul­dung 166 €, im Ver­gleich zum Vor­jahr sind das noch­mal rund 90 € weniger.

Ein Hoch­lei­stungs­mo­tor braucht stän­di­ge War­tung und Pfle­ge: Ein­zel­ne Tei­le davon müs­sen im Lau­fe der Zeit saniert oder gar aus­ge­tauscht wer­den und oft­mals ist es sogar öko­no­misch sinn­voll, gan­ze Bau­grup­pen aus­zu­tau­schen. All das machen wir auch. Allein für 2022 sind Inve­sti­tio­nen in Höhe von etwa 72 Mio € vor­ge­se­hen, wir ste­hen damit auf Augen­hö­he mit der Groß­stadt Erlan­gen. Cha­peau! Rund 80 Bau­maß­nah­men gehen wir an, dar­un­ter sind gro­ße Pro­jek­te wie die Rat­haus­sa­nie­rung, die Fer­tig­stel­lung der AST, die Neu­ge­stal­tung des Para­de­plat­zes, der Erwei­te­rungs­bau der Schu­le Reuth, der Umbau der Soc­cer­hal­le zur Kul­tur­hal­le, die KiTa Sude­ten­stra­ße, die Gene­ral­sa­nie­rung der Turn­hal­le Burk, Maß­nah­men zur Attrak­ti­vi­täts­stei­ge­rung und der Sanie­rung des Königs­ba­des, das Depot für das Pfalz­mu­se­ums aber auch der Eigen­an­teil der Stadt für die neue Pia­sten­brücke. Und im Rah­men des Finanz­plans ste­hen in den näch­sten Jah­ren wei­te­re Pro­jek­te an, bei­spiels­wei­se die dring­li­che Erwei­te­rung der Mar­tins­schu­le, der Neu­bau der dor­ti­gen Turn­hal­le, die dicken Bret­ter Kel­ler­wald, Kol­ping­haus, der loka­le Kli­ma­schutz oder der neue Lager­platz für den Bau­hof, , ohne dass dafür Kre­dit­auf­nah­men ein­ge­plant wer­den müssen.

Ein klei­ner Wer­muts­trop­fen im Ver­gleich mit den spru­deln­den Ein­nah­men und vor­han­de­nen Rück­la­gen sind die zu ent­rich­ten­de Kreis­um­la­ge in Höhe von rund 24 Mio € sowie die deut­lich stei­gen­den Per­so­nal­ko­sten im Ver­wal­tungs­be­reich. Gera­de Letz­te­re tra­gen wir aber wegen der drin­gend not­wen­di­gen Per­so­nal­auf­stockung und ‑för­de­rung sehr ger­ne mit.

Und was die Kreis­um­la­ge betrifft: Es ist, neben­bei erwähnt, feder­füh­rend unse­re Kreis­tags­frak­ti­on, die eine Bei­be­hal­tung des ursprüng­lich geplan­ten Hebe­sat­zes in Höhe von 39,5 Pro­zent­punk­ten for­dert, wäh­rend man­che Kreis­tags­mit­glie­der ande­rer Cou­leur sich hier sogar offen für des­sen Anhe­bung und die damit ver­bun­de­ne Mehr­be­la­stung der Gemein­den zeigen!

Der Land­kreis pro­fi­tiert zwei­fels­oh­ne von der Lei­stungs­kraft der gro­ßen Kreis­stadt, er inve­stiert aber im Rah­men sei­ner über­ge­ord­ne­ten Trä­ger­schaf­ten umge­kehrt genau so in die Infra­struk­tur und Sanie­rung unse­rer wei­ter­füh­ren­den Schu­len, den ÖPNV, in den Aus­bau des Rad­we­ge­net­zes, die För­de­rung der Kul­tur­land­schaft, den regio­na­len Kli­ma­schutz u.v.m. Es ist unter dem Strich betrach­tet, eine Win-Win – Situa­ti­on, an wel­cher ohne Wenn und Aber fest­zu­hal­ten, eine kla­re und unmiss­ver­ständ­li­che For­de­rung unse­rer Frak­ti­on ist. Sepa­ra­ti­sti­schen Gedan­ken­spie­len ertei­len wir eine kla­re Absage!

Ein Motor ist kein per­pe­tu­um mobi­le, er kann ohne regel­mä­ßi­ge Ener­gie­zu­fuhr und ohne fach­kun­di­ges Bedien­per­so­nal nicht lau­fen. Unse­re Ver­wal­tung, der ich an die­ser Stel­le aus­drück­lich für das Gelei­ste­te gera­de auch in die­sen schwie­ri­gen, pan­de­mie­be­ding­ten Zei­ten dan­ken möch­te, ist oft­mals über ihr Limit hin­aus­ge­gan­gen, oder anders aus­ge­drückt, sie hat oft im roten Dreh­zahl­be­reich gear­bei­tet. Ein Motor hält es schon mal aus, wenn das Dreh­zahl­li­mit für kur­ze Zeit über­schrit­ten wird. Er nimmt aber Scha­den, wenn der grü­ne Bereich auf Dau­er ver­las­sen wird. Da, wo kei­ne per­so­nel­len Reser­ven vor­han­den sind, kann ein Bereich schnell über­hit­zen, sie­he die Mise­re im Ein­woh­ner­mel­de­amt. Dar­un­ter lei­den dann nicht nur der ver­blei­ben­de Per­so­nal­kör­per son­dern ins­be­son­de­re auch die Dienst­lei­stung am Bür­ger. der stand im ver­gan­ge­nen Jahr im wahr­sten Sin­nen des Wor­tes mit­un­ter im Regen. Des­halb war es nur fol­ge­rich­tig, dass die frak­ti­ons­über­grei­fen­den For­de­run­gen des Stadt­ra­tes nach einer Per­so­nal­auf­stockung end­lich the­ma­ti­siert und 80 neue Stel­len bewil­ligt wur­den. Aber nicht nur das: Wir set­zen mit dem neu geschaf­fe­nen Kul­tur­amt und der neu­en Stel­le im Bereich des Kli­ma­schutz­ma­nage­ments auch zukunfts­wei­sen­de und stra­te­gisch rich­ti­ge Akzente.

Eini­ge offe­ne Bau­stel­len will ich den­noch erwähnen:

Der Hoch­was­ser­schutz in Ker­s­bach ist ein lei­di­ges Dau­er­the­ma seit 2007, hier wur­de in der Ver­gan­gen­heit vie­les ver­spro­chen aber in zeit­li­cher Hin­sicht auch alles ver­schleppt. Das Risi­ko hier­für tra­gen die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger Ker­s­bachs, des­halb gibt es ab sofort kei­ne Aus­re­den und gegen­sei­ti­ge Schuld­zu­wei­sun­gen mehr! Das muss jetzt schnell­stens umge­setzt wer­den. In die­ser Hin­sicht ist unser Motor anti­quiert luft­ge­kühlt, ihm fehlt schlicht­weg die Wasserpumpe!

Der Woh­nungs­not­stand in Forch­heim ist eben­falls ein Dau­er­bren­ner. Die Nach­fra­ge ist deut­lich grö­ßer als das Ange­bot, erschwing­li­cher Wohn­raum fehlt über­all. Im hoch­preis­li­chen Eigen­tums­woh­nungs­be­reich hat sich dank exter­ner Inve­sto­ren durch­aus Eini­ges getan, kein Wun­der, da lässt sich auch gutes Geld ver­die­nen. Der geför­der­te Woh­nungs­bau hinkt jedoch deut­lich hin­ter­her. Und es zeigt sich immer wie­der: Sich hier über­wie­gend auf exter­ne Inve­sto­ren zu ver­las­sen, ist, sie­he die gro­ßen Pro­jek­te Jahn­park und Poin­täcker Süd, ein unkal­ku­lier­ba­res Risi­ko, gleich­wohl zumin­dest bei letz­te­rem auch loka­le Akteu­re wie z.B. die Kir­chen­ver­wal­tung in die Mit­ver­ant­wor­tung für die Ver­zö­ge­run­gen genom­men wer­den müs­sen. Grund­sätz­lich steht aber die Stadt Forch­heim in der pri­mä­ren Ver­ant­wor­tung, die Vor­aus­set­zun­gen dafür zu schaf­fen, dass der Bedarf an bezahl­ba­rem Woh­nungs­raum gedeckt wer­den kann. Will hei­ßen, dass wir nicht nur geeig­ne­tes Bau­land zur Ver­fü­gung stel­len müs­sen, wir soll­ten auch die Pla­nun­gen mehr als bis­her gesche­hen in die eige­ne Hand neh­men und hier­bei mit loka­len Wohn­bau­ge­nos­sen­schaf­ten und ande­ren ansäs­si­gen Inve­sto­ren koope­rie­ren. Die poten­zi­el­len Bau­ge­bie­te Dor­f­äcker, Am Tränk­lein und Auf der Hut in Reuth sind, was ihre Umset­zung betrifft, im Ver­lauf der letz­ten Jah­re nicht wesent­lich vor­an­ge­trie­ben wor­den. Wir fra­gen uns, war­um da so wenig Ent­wick­lung sicht­bar wird und es fällt uns schwer, die mit­un­ter vor­ge­scho­ben wir­ken­den Grün­de alle­samt zu akzep­tie­ren. Wird hier von Jeman­den die Fest­stell­brem­se gezo­gen, stot­tert der Motor man­gels Lei­stungs­kraft der Ver­wal­tung oder biegt hier der haupt­ver­ant­wort­li­che Fahr­zeug­füh­rer gar bewusst in die fal­sche Rich­tung ab?

Die wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung der Stadt Forch­heim ist unter dem Strich betrach­tet, zwei­fels­oh­ne sehr gut. Als krea­ti­ver Motor schiebt hier unser Wirt­schafts­för­de­rer, dem unse­re Frak­ti­on aus­drück­lich dafür dankt, kräf­tig an, auch wenn mit­un­ter der Ein­druck ent­steht, dass der am Lenk­rad sit­zen­de pri­mus inter pares bei der Wirt­schafts­för­de­rung ger­ne mal gegen­steu­ert: Denn der Hand­wer­ker­hof im Nor­den Forch­heims, von ansäs­si­gen und expan­si­ons­wil­li­gen Fir­men sehn­lichst gewünscht, steht eben­so seit Jah­ren auf der to do – Liste wie der Aus­bau des For­schungs- und Wis­sen­schafts­stand­or­tes Forch­heim. Still­stand ist Rück­schritt, ver­wech­selt da viel­leicht jemand den Vor­wärts- mit dem Rück­wärts­gang? Wer ver­schleppt hier gül­ti­ge Stadt­rats­be­schlüs­se wie z.B. den vom Novem­ber 2021, als es dar­um ging, die neu­en Vor­ha­ben der Fraun­ho­fer Aussen­stel­le im Medi­cal Val­ley ohne Zeit­ver­zug sowohl pla­nungs­tech­nisch wie auch finan­zi­ell zu unter­stüt­zen? Wel­che Kom­mu­ne unse­rer Grö­ßen­ord­nung kann sich schon rüh­men, eine welt­weit so aner­kann­te For­schungs­ein­rich­tung am Stand­ort in unmit­tel­ba­rer und sich gegen­sei­tig befruch­ten­der Nähe zu einem glo­bal play­er zu haben? Wir set­zen hier völ­lig unnö­tig vie­les aufs Spiel. For­schung in Forch­heim ist kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit, ande­re Kom­mu­nen wür­den die­se Insti­tu­te und Ein­rich­tun­gen mit Hand­kuss über­neh­men. Hier stot­tert offen­sicht­lich der Motor, hier wird ohne Not Sand ins Getrie­be gestreut, hier drückt jemand ohne äuße­re Ver­an­las­sung auf die Brem­se, obwohl jedem klar sein soll­te, dass in vie­ler­lei Hin­sicht die Zeit für die Umset­zung der geplan­ten For­schungs­vor­ha­ben drängt. Wenn jedoch der Kapi­tän den beschlos­se­nen Kurs ver­lässt und For­schungs­vor­ha­ben, die das Reno­mee unse­rer Stadt auf einen noch höhe­ren Level brin­gen, dadurch in Fra­ge gestellt wer­den, läuft er Gefahr, dass die Mann­schaft sich gezwun­gen sieht, das Steu­er selbst in die Hand zu neh­men. Wie bei den Fuhr­park­ka­ros­sen der Staats­re­gie­run­gen sitzt auch in der Kom­mu­nal­po­li­tik der Sou­ve­rän nicht selbst am Len­ker son­dern auf den hin­te­ren Bän­ken. Möge sich des­halb unser Steu­er­mann fol­gen­den Hin­weis bit­te zu Her­zen neh­men: Ein Stadt­rats­be­schluss ist zügig zu voll­zie­hen, da gibt es kei­ne Ent­schei­dungs­frei­heit des Stadtvorderen.

Wir Freie Wäh­ler spre­chen uns für die wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung, für Fort­schritt durch For­schung und tech­ni­sche Inno­va­tio­nen aber gleich­sam auch für den Kli­ma­schutz aus. Bei­des kann, muss aber nicht im Wider­spruch zuein­an­der­ste­hen. Immer dann jedoch, wenn blan­ker und unüber­leg­ter Aktio­nis­mus einer seriö­sen und fak­ten­ba­sier­ten Über­le­gung gegen­über­steht, immer dann, wenn hasti­ge hau ruck – Aktio­nen gefor­dert wer­den, ohne dass hier­für bereits ein ver­ant­wor­tungs­vol­ler und gang­ba­rer Weg auf­ge­zeigt wird, wer­den wir Freie Wäh­ler uns sol­chen Ansin­nen ent­ge­gen­stel­len. An den Bei­spie­len des sei­tens der SPD gefor­der­ten Kli­ma­fonds und Kon­gress­zen­trums zeigt sich, dass gut gemeint nicht zwangs­läu­fig auch gut gemacht bedeu­ten muss. Dan­kens­wer­ter Wei­se sieht das die gro­ße Mehr­heit des Stadt­ra­tes und die Ver­wal­tung eben­so wie wir.

Mit der Stel­le der Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin haben wir den ersten Schritt in Rich­tung loka­ler Kli­ma­schutz getan. Wei­te­re Schrit­te, wie das Kli­ma­schutz­kon­zept, zu dem bei­spiels­wei­se auch Sanie­rungs- bzw. Neu­bau­maß­nah­men im Bereich der städ­ti­schen Lie­gen­schaf­ten, der ver­stärk­te Ein­satz rege­ne­ra­ti­ver Ener­gie­trä­ger, der Aus­bau des ÖPNV sowie Rad­we­ge­net­zes sowie die Rah­men­kri­te­ri­en eines künf­ti­gen Kli­ma­fonds gehö­ren, müs­sen fol­gen, wol­len wir ver­mei­den, dass das, was aus dem Aus­puff kommt, zum Him­mel stinkt.

In die­sem Zusam­men­hang for­dern wir auch, zeit­nah über den Stand­ort für einen künf­ti­gen Ver­wal­tungs­neu­bau nach­zu­den­ken. Eine moder­ne Ver­wal­tung, die sich als Dienst­lei­ster am Bür­ger ver­steht, braucht gute Arbeits­be­din­gun­gen. Die aktu­el­le Unter­brin­gungs­si­tua­ti­on in Tei­len der Ver­wal­tung ist sub­op­ti­mal, dies auch, weil oft­mals Bar­rie­ren und Stol­per­stei­ne das Auf­ein­an­der­zu­ge­hen von Ver­wal­tung und Bür­ger­schaft erschwe­ren. Bar­rie­ren im öffent­li­chen Raum abzu­bau­en, ist kei­ne Fra­ge des Kön­nens, es ist eine Fra­ge des Wol­lens. Und so rich­ten wir Freie Wäh­ler immer wie­der auch bewusst den Fokus in Rich­tung der Men­schen, die am Ran­de der Gesell­schaft ste­hend, in den Mit­tel­punkt unse­rer Betrach­tung gestellt wer­den müs­sen, weil sie auf unse­re Hil­fe und Unter­stüt­zung ange­wie­sen sind. Wir müs­sen des­halb noch mehr als bis­her gesche­hen, Geld in die Hand neh­men, um Rah­men­be­din­gun­gen zu schaf­fen, die eine Teil­ha­be von Men­schen mit gei­sti­gen wie auch kör­per­li­chen Han­di­caps ermöglichen.

Ich kom­me zum Schluss und zie­he fol­gen­des Fazit:

Der städ­ti­sche Motor brummt zuver­läs­sig, aber er läuft noch nicht wie geschmiert. Die Syn­chro­ni­sa­ti­on zwi­schen den ein­zel­nen Aggre­ga­ten, sprich Stadt­rat, Ver­wal­tung und Ober­bür­ger­mei­ster ist ver­bes­se­rungs­wür­dig, es knirscht mit­un­ter im Getrie­be. Das Navi­ga­ti­ons­ge­rät der Stadt­füh­rung ver­fehlt gele­gent­lich den vor­ge­ge­be­nen Weg und fin­det nicht immer zeit­nah das Ziel, es bedarf des­halb hin und wie­der der Nach­ju­stie­rung durch den Stadt­rat. Trotz der Kri­tik, die wir Freie Wäh­ler als kon­struk­ti­ven Bei­trag zur Fein­ab­stim­mung unse­res Motors ver­stan­den haben wol­len, sehen wir unse­re Stadt aber grund­sätz­lich auf einem guten Weg und unse­re Haus­halts­an­trä­ge fin­den sich im Haus­halt für 2022 ff wieder.

Dafür dan­ken wir Ihnen, Herr Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Kirsch­stein, Ihnen, Frau Bür­ger­mei­ste­rin Dr. Prech­tel, Ihnen, Herr Bür­ger­mei­ster Schön­fel­der, sowie der gesam­ten Ver­wal­tung und natür­lich auch Ihnen, Herr Käm­me­rer, der Sie für den Dia­gno­se­check, den War­tungs­dienst sowie die Fein­ein­stel­lung unse­res Haus­halts, der der Motor allen kom­mu­nal­po­li­ti­schen Wir­kens ist, zustän­dig sind.

Wir Freie Wäh­ler stim­men dem Haus­halt 2022 samt allen sei­nen Teil­be­rei­chen zu, bedan­ken uns für Ihre geschätz­te Auf­merk­sam­keit und schal­ten nun ob der wei­te­ren Haus­halts­re­den kurz in den Leerlauf.

Gezeich­net

Man­fred Hümmer,

Erwin Held,

Lud­wig Preusch