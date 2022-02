Mar­co Got­tes­mann über­nimmt das Amt des Dienst­stel­len­lei­ters – Georg Löff­ler wird in den Ruhe­stand verabschiedet

Der seit Anfang Okto­ber 2019 amtie­ren­de Lei­ter der Poli­zei­in­spek­ti­on Stadt­stein­ach, Erster Poli­zei­haupt­kom­mis­sar Georg Löff­ler, über­gibt zum März die Füh­rung an Poli­zei­haupt­kom­mis­sar Mar­co Gottesmann.

Poli­zei­prä­si­dent Alfons Schie­der über­trug am Diens­tag in fei­er­li­chem Rah­men dem neu­en Dienst­stel­len­lei­ter die Füh­rungs­ver­ant­wor­tung für die Poli­zei­in­spek­ti­on Stadt­stein­ach und ver­ab­schie­de­te des­sen Vor­gän­ger in den Ruhestand.

In sei­nen 40 Dienst­jah­ren sam­mel­te Georg Löff­ler einen umfang­rei­chen poli­zei­li­chen Erfah­rungs­schatz. 1981 begann er sein Stu­di­um bei der Poli­zei, war anschlie­ßend stell­ver­tre­ten­der Zug­füh­rer bei der Bereit­schafts­po­li­zei Wackers­dorf und erleb­te als Dienst­grup­pen­lei­ter bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Hof den Fall des „Eiser­nen Vor­hangs“ 1989 haut­nah mit. Der 61-jäh­ri­ge Erste Poli­zei­haupt­kom­mis­sar war in sei­ner Amts­zeit in den unter­schied­lich­sten Funk­tio­nen tätig, unter ande­rem als System­ver­wal­ter Ein­satz bei der dama­li­gen Poli­zei­di­rek­ti­on Bay­reuth oder auch als Lei­ter Prä­si­di­al­bü­ro im Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken. Zuletzt lenk­te er die Geschicke der Poli­zei­in­spek­ti­on Stadt­stein­ach und ver­ab­schie­det sich nun in den Ruhestand.

Der 51-jäh­ri­ge Poli­zei­haupt­kom­mis­sar Mar­co Got­tes­mann durch­lief in sei­nem Wer­de­gang vie­le unter­schied­li­che Sta­tio­nen, von der Bereit­schafts­po­li­zei über den poli­zei­li­chen Ein­zel­dienst bis hin zum Auf­stieg in den geho­be­nen Dienst. Seit 2016 führ­te er stell­ver­tre­tend die Poli­zei­in­spek­ti­on Stadt­stein­ach. Mit Got­tes­mann behält die Dienst­stel­le nicht nur einen Beam­ten mit „Sta­ni­cher“ Erfah­rung, son­dern auch eine Füh­rungs­kraft mit viel Empathie.

Der Ein­la­dung zum Amts­wech­sel in den Räum­lich­kei­ten des Bür­ger­zen­trums Wirsberg folg­ten zahl­rei­che Ehren­gä­ste und Weg­ge­fähr­ten der bei­den Prot­ago­ni­sten. Poli­zei­prä­si­dent Schie­der bedank­te sich bei dem schei­den­den Dienst­stel­len­lei­ter für sei­ne her­vor­ra­gen­de Arbeit und wünsch­te sei­nem Nach­fol­ger alles Gute für sei­ne neue Posi­ti­on und die zukünf­ti­gen Auf­ga­ben als Chef der Stadt­steinacher Polizeiinspektion.